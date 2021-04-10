Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» может защитить человека на всю жизнь. Тем не менее почему-то добавил при этом, что в случае резкого падения антител возможна и повторная вакцинация препаратом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Заявление изумляет: во-первых, почему в таком случае в октябре 2020 года он же заявлял о том, что речь идет о защите на два года? Судите сами: в интервью телеканалу «Россия-24» Гинцбург сказал буквально так: «Те данные, которые существуют по вакцине против Эболы, которая была создана с той же самой технологией, как и вакцина против COVID-19 «Спутник V», говорят о том, что «клетки памяти» существуют, по крайней мере, в течение двух лет. Соответственно, и в «Спутнике V» это положение тоже будет проверяться», — рассказал Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

Что произошло за это время, если так сильно изменилась концепция? Можно предположить, что исследования продолжаются, и сегодня стало ясно, что вакцина НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи оказалась эффективнее, чем изначально предполагали ученые.

vesti.ru Цитата из видео «Гинцбург: «Спутник V» ввели более чем 25 тысячам человек»

У меня вопрос, возможно ли это утверждать сегодня. Думаю, нельзя, поскольку, как стало ясно из бесед со специалистами, заключительная фаза испытаний займет еще год, и только после этого возможны какие-то достоверные выводы. А это означает, что как предыдущее заявление главы НИЦ, так и нынешнее не подкреплено ничем, кроме предположений. Согласитесь, не слишком надежный аргумент.

Теперь о повторной вакцинации. Почему на старте прививок «Спутником» говорилось об однократности вакцинации? Так, Роспотребнадзор в лице г-жи Натальи Пшеничной, заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявлял, что, цитирую: «Повторно привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятнее всего, будет нельзя. Вакцинироваться второй раз можно будет препаратами «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова».

Если учесть, что это было сказано 23 марта 2021 года «Коммерсанту», то есть совсем недавно, то снова вопрос: как высшее надзорное ведомство общается с научными организациями, вроде НИЦ Гамалеи, если не в курсе новых идей и выводов ученых? Или ученые генерируют идеи настолько спонтанно, что Росздравнадзор не в состоянии поспеть за мыслью эпидемиологов от науки? Нет ответа.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

И последний вопрос: на каком основании глава НИЦ Гамалеи теперь утверждает, что разработанную его специалистами вакцину можно вводить повторно? Ведь чтобы что-то утверждать, надо всё же привести доказательства. Тем более что предыдущие заявления, как мы видим, прямо противоположны. Короче, как сказал персонаж Шварценеггера в небезызвестном блокбастере, «какие ваши доказательства?»

Еще одно бездоказательное заявление Гинцбурга: вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса COVID-19 пожизненно. Таким образом, по его словам, можно будет, «уколовшись два раза», спокойно жить «5−10 лет и дольше». Все-таки 5−10 лет или больше? Или всю жизнь? И на чём основаны утверждения?

Замечу при этом, что этот же ученый сообщает: будем продолжать испытания и исследования, с целью «изучения того, как быстро их (вакцинированных) организм вырабатывает антительный ответ». «Эти исследования будем проводить в течение года-полутора», — рассказал Гинцбург «Интерфаксу».

ОК, проводите исследования, но почему тогда Вы строите прогнозы до истечения полутора лет? Тем более что СМИ подхватывают эту информацию, подают ее так, словно это не предположение, а уже уверенность разработчиков. Во всяком случае, прочитав такие высказывания, обычный человек, не искушенный в тонкостях подачи информации, может запросто увериться в том, что «Спутник V» — пожизненная защита от коронавирусной инфекции. А если вдруг что-то пойдет не так — упадут антитела, то можно сделать ревакцинацию.

Mil.ru Вакцина «Спутник V»

Беда в том, что, если через полтора года Александр Гинцбург вдруг снова передумает и скажет что-то другое, ничего изменить вакцинированным уже будет нельзя. Хорошо, если всё будет так, как он сказал сегодня, 10 апреля 2021 года, а если нет? Нет ответа.

И, наконец, Минздрав ответил официально ИА REGNUM по поводу вакцинации препаратом «КовиВак»:

"В соответствие с действующим порядком, утвержденным правительством Российской Федерации, Минздрав России осуществляет распределение лекарственных препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе вакцин. Первые партии препарата «КовиВак» введены в гражданский оборот, и мы ожидаем, что вакцина будет доступна к распределению в субъекты РФ в ближайшее время. В настоящее время идет масштабирование производства вакцины. Информацию о конкретных пунктах вакцинации, на которых доступна каждая конкретная вакцина, необходимо запрашивать в органах исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. Хотели бы подчеркнуть, что все вакцины для профилактики COVID-19, зарегистрированные в Российской Федерации, показали безопасность и эффективность».

1tv.ru Цитата из видео «В России запущена процедура регистрации третьей по счету вакцины от коронавируса — «КовиВак»

Получается так: информацию о новой вакцине можно получить только в местных органах здравоохранения. В Москве — в Департаменте здравоохранения Москвы. Поскольку сегодня суббота, то снова «доживем до понедельника».

А уж в понедельник, возможно, ответим на вопрос, что такое счастье. Думаю, для меня в ситуации с вакциной «КовиВак» — это когда тебя понимают и отвечают сразу на поставленный вопрос, а не маринуют.