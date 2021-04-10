«Переход Курильских островов под контроль Японии грозит России огромными проблемами. Такое мнение было представлено экспертами из Италии», — сообщает в своем эксклюзивном материале сетевое издание «ПолитРоссия». Материал представляет собой пересказ анализа «курильской проблемы», опубликованный в итальянском издании AGC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Курильские острова имеют огромное значение для всей системы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также большой коммерческий и стратегический потенциал. Острова могут служить передовой базой для российских войск в Тихом океане. Неслучайно они служили отправной точкой для кораблей японского императорского флота, которые атаковали Перл-Харбор на Гавайях в 1941 году», — отмечают итальянские авторы.

При этом итальянцы дают не умозрительные выкладки, а в своем анализе базируются на конкретных угрозах в адрес России, о которых недавно японец с дипломатическим прошлым и профессорским настоящим, что называется, «на голубом глазу» говорил, не опасаясь создать в борьбе за Курилы casus belli — повод для начала очередной японско-русской войны. А именно, предложил «блокировать» проливы, дабы отрезать русских от Курильских островов. «Угроза может варьироваться от блокады проливов Цугару (Сангарский) и Соя (Лаперуза), которые соединяют материковую часть России с южными Курилами, и до отказа предоставить ВМФ России безопасный доступ к своему бастиону в Охотском море при переходе через Тихий океан», — пишут итальянские эксперты.

Latitude Курильские острова

А пока в ожидании экономического и военного ослабления России правительство Страны восходящего солнца ужесточает формулировки школьных учебников, внося в них противоречащие историческим фактам утверждения о том, что «северные территории», то есть российские южные Курилы не просто контролируются Россией, как прежде, а «незаконно оккупированы» русскими. Согласно установкам японского министерства образования и науки по поводу Курил должно быть четко прописано, что эти острова «являются неотъемлемой японской территорией». А, значит, японцы с детства должны быть ориентированы на борьбу за якобы «исконные японские земли».

Какова же реакция Москвы на явно недружественные акции и проявления токийских властей?

Отвечая на беспардонные установки японского правительства, открыто не признающего принадлежность южных Курил Российской Федерации, МИД РФ дает, хотя и в дежурных выражениях, но отповедь зарвавшимся японским политикам. На днях, комментируя указание обозначать в школьных учебниках для старшеклассников по истории, географии и обществознанию южные Курилы как «исконно японские территории», директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга отметила, что в Москве обратили внимание на новую инициативу Токио. Данный шаг руководства нашего дальневосточного соседа неизбежно скажется на двусторонних отношениях, предупредила Захарова. «Вызывает сожаление, что японское правительство внушает молодому поколению ложные стереотипы, противоречащие исторической правде и итогам Второй мировой войны, и тем самым раздувают кампанию безосновательных территориальных притязаний к нашей стране», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России. Захарова подчеркнула, что суверенитет России над Курилами неоспорим, действия Токио в российском обществе вызывают глубокое возмущение, что может отрицательно сказаться на отношениях между нашими странами.

Mil.ru Российская система ПВО на Курильских островах

Однако действительно ли даже такое явно провокационное поведение кабинета Ёсихидэ Суги«может отрицательно сказаться над отношениями между нашими странами»? Ведь другой споуксмен — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков никак не реагирует на выходки японских «партнеров и коллег».

Он убеждает японцев, что Россия заинтересована в продолжении диалога с Японией, причем готова обсуждать «самые актуальные вопросы наших двусторонних отношений». Едва ли у кого-то может возникнуть сомнение по поводу того, что для Токио «самый актуальный вопрос» — это удовлетворение необоснованного и незаконного с точки зрения международного права требования о «возвращении северных территорий». Под которыми понимаются не остров Шикотан и группа островов Плоские, Хабомаи по-японски, как кое-кто в нашей стране продолжает считать, а и составляющие по площади половину всей Курильской гряды наиболее крупные и освоенные острова — Кунашир и Итуруп с имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими экономическими зонами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы заинтересованы в диалоге с Японией, мы заинтересованы в том, чтобы беречь и развивать ту диалоговую структуру, которая была налажена за последние годы, за последние несколько лет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Москва возможности для диалога с Токио по курильскому вопросу. Все это хорошо и даже замечательно, у нас в стране нет противников диалога с третьей экономикой мира — Японией, но японцы в своих комментариях требуют не диалога по расширению торгово-экономических отношений, а политики с позиции силы, называя провальным курс бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на включение «экономической дипломатии» с целью обретения российских островов. Не воспринимают сыны «нации Ямато» и призыв президента Путина в духе кота Леопольда «жить дружно». К сожалению, действительность такова, что в Японии все больше тех, кто выбирает конфронтационный подход к России. Хочет того или нет, но весьма зависимый от СМИ нынешний японский премьер не сможет противостоять этим настроениям, да и «старший брат», он же сюзерен — США едва ли позволит Токио «нарушать строй» и вести свою игру на российском направлении. Клятвенные заверения Суги в верности военному союзу с Вашингтоном следует рассматривать как «взятие под козырек», неукоснительное следование политике враждебности к России и Китаю. Можно не сомневаться, что мир будет свидетелем дополнительного проявления этого в ходе предстоящей аудиенции Суги у нового главы Белого дома Джозефа Байдена.

Как показал недавний опыт, попытки лавирования в отношениях с Японией, склонения Токио к «компромиссам», некоей «ничьей» в «территориальном споре» дают обратный эффект. Японцы — народ рациональный, они понимают, что «горькая правда лучше сладкой лжи». В связи с этим, полагаю, наиболее здравомыслящие жители Страны восходящего солнца, хотя и с сожалением, но и с пониманием восприняли бы честные и прямые слова президента РФ Владимира Путина о том, что он хочет развивать отношения с Японией, но ничего не будет делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации. И правда, ведь не для того наш народ голосовал за поправки, чтобы продолжать обсуждать давно зашедший в тупик придуманный японцами при поддержке США для недопущения российско-японского добрососедства «территориальный вопрос».