Визит министра обороны США Ллойда Остина в Индию в конце марта выявил парадокс, лежащий в основе американо-индийских отношений. По итогам первой в истории встречи на высшем уровне лидеров «Четверки» — США, Индии, Японии и Австралии — Остин и индийский министр обороны Раджнатх Сингх договорились углубить совместные усилия в сферах оборонного сотрудничества, обмена разведывательными данными и материально-технического обеспечения.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

За последние несколько лет оборонное сотрудничество между США и Индией ускорилось. В 2016 году Соединенные Штаты определили Индию в качестве основного оборонного партнера. В том же году обе страны подписали Меморандум о соглашении по логистическому обмену (LEMOA), который позволил им взаимно обслуживать свои логистические потребности. В 2018 году Вашингтон разрешил Индии получить безлицензионный доступ к широкому спектру технологий военного и двойного назначения.

Наконец, после длительных переговоров тогдашний министр обороны Марк Эспер и его индийский коллега подписали Базовое соглашение об обмене и сотрудничестве (BECA) в октябре 2020 года. Соглашение предусматривает обмен в режиме реального времени геопространственной разведкой с помощью современных спутниковых снимков, а также топографическими и аэронавигационными цифровыми данными для дальней навигации и точечных ударов по целям противника. Для Индии эти «вражеские цели» могут быть расположены либо в Пакистане, либо в Китае; для Соединенных Штатов целью, несомненно, является Китай.

Navy.mil Марк Эспер

Тем не менее, несмотря на эти многочисленные признаки расцвета оборонных отношений между двумя странами, чьи контакты десятилетиями были довольно сдержанными, визит Остина также включал возврат к тем более ранним временам. Остин выразил недовольство заинтересованностью Индии в приобретении российской системы ПВО С-400 — той самой системы, которая находится в центре спора между Соединенными Штатами и Турцией. Анкара приобрела С-400, и это привело к тому, что США отменили участие Турции в американской программе истребителей F-35.

Индийские военные, особенно армия и военно-воздушные силы, поддерживали давние и тесные связи с Россией (а ранее и с Советским Союзом). Индия, похоже, не желает отказываться от этих связей из-за одних только слов Остина «мы призываем наших союзников и партнеров отойти от российского оборудования». Так что вопрос с покупкой Индией С-400 отнюдь не так прост.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

В своей недавно опубликованной книге «Путь Индии: стратегии для неопределенного мира» министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ясно дает понять, что Индия не планирует полностью объединяться ни с США, ни с Китаем. Он утверждает в первой главе книги: «Это время для нас, чтобы вовлечь Америку, управлять Китаем, успокоить Россию, ввести в игру Японию… и расширить традиционные группы поддержки… Давняя трехсторонняя связь с Россией и Китаем сосуществует сейчас с еще одной, включающей США и Японию… Позиционирование приобретает все большую ценность в изменчивом мире, объясняя важность одновременного привлечения конкурирующих держав, таких как США, Китай, ЕС или Россия».

Джайшанкар пишет с авторитетом, который проистекает из гораздо большего, чем его нынешняя должность. Он бывший посол и в Вашингтоне, и в Пекине. Он также является сыном Кришнасвами Субраманьяма, широко признанного в качестве отца индийской ядерной программы, который поддерживал тесные связи с Москвой, даже будучи, возможно, ведущим сторонником Индо-американского соглашения о гражданском ядерном сотрудничестве 2007 года. Джайшанкар, конечно, не питает никаких дурных чувств к Соединенным Штатам; совсем наоборот. Но он не считает американские и индийские интересы полностью совпадающими.

Mea.gov.in Субраманьям Джайшанкар

Взгляды Джайшанкара, которые представляют собой значительную часть информированного индийского мнения, не означают, что Вашингтон не должен продолжать стремиться к активизации своих отношений с Нью-Дели. И саммит «Четверки», и визит Остина свидетельствуют о потенциале дальнейшего расширения сотрудничества между двумя крупнейшими демократиями мира. Тем не менее Индия не станет американским союзником и не откажется от тесных связей с Россией. Вместо этого она будет прокладывать свой собственный путь во все более многосторонней международной структуре власти.

Американские политики должны подходить к Индии с большой долей реализма и не тешить себя надеждой на союз с Индией. Если они будут упорствовать в своих иллюзиях, то, наверняка, будут жестоко разочарованы.