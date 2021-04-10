Украинские хождения в Аравию: понятные цели и непонятные конфузы
Пока, по итогам 2020 года, Нацбанк зафиксировал рекордный с 2001 года отток прямых иностранных инвестиций — 868 миллионов долларов. Так что поиск новых «притоков» — задача более чем актуальная для Зеленского.
И в этом процессе трудно не заметить особую склонность украинского президента к Малой Азии и Аравии. С ближайшим визитом Зеленского в Турцию все ясно. В первую очередь украинского Верховного главнокомандующего интересуют турецкие беспилотники «Байрактары», столь эффективно показавшие себя в карабахском конфликте. Хотя эффективность эта спорная: в условиях практически полного отсутствия ПВО армяне Карабаха смогли тем не менее сбить как минимум четыре БПЛА. А ливийские события 2019 года вообще показали, что высоколетящие «Байрактары» оказались «не на высоте»: ПВО фельдмаршала Хафтара «опустили на землю» не менее 47 турецких дронов. Так что «Байрактары» — это, конечно, аппараты хорошие, но панацеей совсем не являющиеся. Даже в малой региональной войне вроде назревающего обострения конфликта на востоке Украины. Ибо кто может поручиться, что в распоряжении инсургентов не могут появиться «Панцири-С», которые будут «поставлены», например, признавшей Л/ДНР Южной Осетией?
Но вот особое пристрастие Зеленского к арабским странам Персидского залива объяснить сложнее: оружия они не производят. Но в январе прошлого года украинский президент посетил Оман, в феврале этого — Объединенные Арабские Эмираты и совсем недавно вернулся из Катара. Президентские медиа комментировали эти визиты как успешные, во время которых был подписан «ряд важных двусторонних документов» и привлечены миллиардные инвестиции. И следует признать: рациональное зерно в этих комментариях есть. Так, например, в 2020 году импорт украинских товаров в Оман увеличился в 2,33 раза, а за первый месяц 2021-го — в 6,52 раза, в сравнении с январем 2020 года. И если по итогам первого квартала/полугодия будет отмечен рост украинского импорта в ОАЭ и Катар, то придется признать, что «после того» означает и «вследствие того».
Хотя арабы и без президентских визитов уже давно и плотно осваивают Украину. Еще в 2018 году компания Saudi Agricultural and Livestock Investment купила украинский агрохолдинг «Мрия» за 242 миллиона долларов. А «Мрия» — это земельный банк в 165 тысяч гектаров украинской земли. Участвуют арабы и в жилищном строительстве (как, например, Аднан Киван в Одессе), и в украинских портах (глобальный дубайский оператор DP World, который является одним из мировых лидеров портовой отрасли, приобрел 51% акций контейнерного терминала ТИС (порт «Южный», Одесская область).
Однако, к сожалению, успехи «аравийских визитов» Зеленского во многом нивелируются конфузами, которые сопровождают эти визиты. Президента прямо винить в них нельзя, но вот президенту стоит предъявить вполне обоснованные претензии к тем, кто эти визиты обеспечивает. Ведь у любого президента (короля, премьера, диктатора) есть ребята, «специально обученные» вопросам протокола и церемониала, которые должны знать специфику региона и должны объяснить лидеру и его команде даже не то, что нужно делать вовремя визита, а то, что делать ни в коем случен нельзя. У Зеленского таких людей, похоже, нет.
Иначе почему при визите в Оман ему не объяснили, что султан Кабус бен Саид умирает? В результате приезд украинского президента в Маскате никто не заметил, а Зеленский имел достаточно неприглядный вид, будучи вынужденным общаться только с уже явно «сбитым летчиком», министром иностранных дел Юсуфом бин Алави бин Абдуллой (заменен в августе 2020 года), а дома он вынужден был оправдываться тем, что это был не официальный визит, а так — повезли детей отдохнуть, за счет супруги.
Иначе почему команде Зеленского никто не рассказал, что государственные подарки обычно проверяют? Особенно, если речь касается оружия, предназначенного арабу? А в результате получился конфузный инцидент с неработающим автоматом «Форт», подаренным эмиру Дубая, премьер-министру и вице-президенту ОАЭ Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму.
Или почему никто не объяснил Олегу Урускому, члену «команды Зеленского» и вице-премьеру Украины, что «дипломату нужны железные нервы профессионального карманника» и он не должен шарахаться от Мансура ибн Зайд Аль Нахайяна (брата Халифы ибн Зайда, эмира Абу-Даби и президента ОАЭ), даже если рядом идет Рамзан Кадыров. Оба гости эмира и Рамзан — его давний друг, а на украинского вице-премьера смотрели, откровенно пожимая плечами.
Или последний конфуз, уже в Катаре. У «церемониймейстеров и протоколистов» Зеленского — что, не знают, что по мусульманским правилам нельзя сидеть, вытянув ноги в направлении собеседника или высоко подняв ногу? Как сидели Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба во время разговора с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. И что там делала простоволосая дамочка (похожая на пресс-секретаря Зеленского) с голыми коленками? Ведь шариат предписывает женщине носить одежду, закрывающую все, кроме лица и рук.
Что подумали арабы по поводу голых коленок и прочего аврата украинки — пусть остается их тайной. А вот поза министра и шефа президентского офиса может рассматриваться просто как оскорбление. Министру и шефу, для полного понимания с арабами, остается только похлопать их по плечу левой рукой. Которая у мусульман используется во время гигиенических процедур при дефекации и считается нечистой.
Все эти конфузы, конечно, мелкие, но дипломатам стоило бы знать, что «человек спотыкается не о горы, а о камешки». Даже в погоне за инвестициями.
Хотя, повторюсь, поиск инвестиций — это крайняя необходимость и основная цель для Владимира Зеленского. Ему нужны деньги и ресурсы. От российских Украина отказалась. Как и от китайских, ставших недостижимыми после истории с «Мотор Сич» и санкций, наложенных на китайских граждан и юридические лица. Что же касается евроатлантической «помощи», то там за каждый скормленный Зеленскому доллар/евро от него требуют «массы мелких услуг», превращающих украинский суверенитет в фикцию: землю, банки, судебную систему и прочая, прочая, прочая… А арабов, владельцев крупнейших инвестиционных фондов, меньше всего волнуют «демократические» проблемы Украины.
Поиски будут, конечно, продолжаться. И остается только предполагать, какие конфузы учудят украинские «молодые и дерзкие лица» в той же, например, Турции.