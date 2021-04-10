В Челябинске одной из обсуждаемых на уходящей неделе (5−11 апреля) тем стали провалы грунта на улице Куйбышева. Они возникли прямо на проезжей части и представляли собой реальную угрозу для автомобилистов.

Фото Комитет дорожного хозяйства Челябинска В Челябинске обвалилась проезжая часть на улице Куйбышева

Первый провал образовался 4 апреля, в диаметре он достигал семи метров. К утру 5 апреля его залило водой, появилось небольшое озеро глубиной три метра. Опасное место оградили, рабочие приняли меры к ликвидации неприятных последствий. Ответственные лица не исключали, что обвалы грунта продолжатся. Сбылось. Очередной провал произошёл уже 8 апреля, вблизи от дома номер 7 на улице Куйбышева.

В обоих случаях ЧП случились на территории, подконтрольной муниципальному «Производственному объединению водоснабжения и водоотведения», проще говоря, «Водоканалу». Его представители пояснили журналистам, что в этом месте находится железобетонный коллектор. Он разрушился и увлёк за собой дорожное покрытие.

Произошедшее с дорогой ощутили на себе жители расположенной рядом десятиэтажки. Они услышали шум и почувствовали вибрацию. Некоторые не стали долго раздумывать — собрали вещички и перебрались к родственникам.

1obl.ru Цитата из видео Экстренные службы работают на месте провала грунта в Челябинске

Спустя несколько часов после последнего обрушения грунта на двери подъезда появилось объявление с предложением к жильцам временно переехать в маневренный фонд. Обращаться можно было в горком по имуществу и земельным отношениям. Чиновники объяснили это заботой о комфорте граждан, мол, восстановительные работы очень шумные. При этом принудительной эвакуации нет. Представители мэрии отмечают, что дому ничего не угрожают. Состояние грунта возле многоэтажки находится на контроле.

Провалы на улице Куйбышева вызвали соответствующую реакцию в социальных сетях и на форумах. Читая некоторые из постов, приходишь к выводу, что иногда всё же лучше жевать… Но были и вполне интересные комментарии. Не обошлось и без шуток. Виталий Р. назвал эти провалы чёрной дырой. А анонимный пользователь поинтересовался, запустят ли во внезапно появившееся озеро рыбу.

1obl.ru Цитата из видео Экстренные службы работают на месте провала грунта в Челябинске

Дмитрий Д. спросил у населения, на кого подавать в таком случае в суд. Кстати, отметим, что желающие судиться наверняка найдутся — намедни в новый провал угодил автомобиль. Тарас Б. на это ему ответил: «Дмитрий, проще юриста нанять. Дело всё равно выигрышное».

Активно пишут граждане и на местном портале 74.ru. «Довели Челябинск! При Юревиче такого не было! Когда работать начнёте, уважаемая администрация?» — спрашивает один из форумчан. А гражданин под ником Житель отмечает, что коммунальные платежи надо не только собирать с населения, а ещё и вкладывать в инфраструктуру. По его мнению, это позволит свести риск возникновения подобных ситуаций к минимуму.

«Это прорыв! Точнее, провал…» — шутит анонимный пользователь. А другой аноним написал: «Может, Котову и Текслера попросить покинуть наш регион». Отметим, что Наталья Котова является главой Челябинска, а Алексей Текслер — губернатором Челябинской области.

Cheladmin.ru Наталья Котова

«Это чья-то подмоченная репутация и провал карьеры», — пишет пользователь с ником КотоФейк. Видимо, так и есть. Но для начала надо найти виновных. Этим уже занимается прокуратура, которая начала проверку по фактам провалов грунта. Посадки будут вряд ли, а вот отставки — вполне возможно.

На уходящей неделе в Челябинске и области были и другие обсуждаемые темы. 5 апреля в одном из бассейнов во время занятий по плаванию умерла пожилая женщина. Причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание. В соцсетях одни граждане восхищались ею, мол, в таком возрасте, а ведёт активный образ жизни, другие же сокрушались по поводу того, что многие пожилые люди себя не берегут.

7 апреля сотрудники ФСБ нагрянули в мэрию Златоуста. Ими были изъяты документы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. В самой администрации города журналистам рассказали, что это мероприятие проводилось в рамках проверки оперативной информации. В комментариях некоторые пользователи интернета предположили, что всё это не более чем показательная порка перед грядущими выборами депутатов Госдумы.

Администрация Златоустовского Городского Округа

Утром 8 апреля произошла очередная авария на трассе М-5. Водитель фуры сгорел в своей кабине. Оказалось, что на дороге столкнулись две «Скании». Одна из них выехала на встречную полосу, и затем произошло ДТП. Машины загорелись. Водитель второй фуры выжил. Очередная трагедия дала гражданам повод порассуждать на тему большегрузов, которые, по их мнению, ездят очень быстро, а также поднять вопрос о расширении федеральной трассы. «В сытые нулевые нам обещали в этом месте сделать объездной виадук», — напомнил один из граждан.

Также пользователи обсуждали прекращение уголовного дела против студента кулинарного колледжа, который был задержан в сентябре 2020 года после размещения в соцсети поста о якобы подготовке массового убийства. Состава преступления следователи не нашли. Глава СКР Александр Бастрыкин весьма удивился этому факту и потребовал от областного следственного управления объяснений.

Sledcom.ru Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

А 9 апреля СМИ облетела радостная новость. 104-летний ветеран труда и Великой Отечественной войны Ахмет Рафиков, который освобождал от фашистской нечисти Белоруссию и Польшу и брал Берлин, одержал очередную победу. Он вылечился от COVID-19. Пользователи форумов и соцсетей разделили эту радость с семьёй Ахмета Махмутовича, с врачами, которые его лечили.

«Здоровья Вам, ветеран!!!» — искренне желают ему фоумчане.