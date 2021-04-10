Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 10 апреля в социальной сети Facebook.

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донбасс

«Ну вот! А кто-то спрашивал, мол, зачем Россия какие-то силы возле украинской границы держит? Вот за этим и держит. Чтобы фашистская хунта в Киеве испугалась воевать и устами номинального главаря снова заскулила нечто примирительное», — поделился своим мнением Михаил Л.

Некоторые пользователи поверили словам украинского президента. По из мнению, Зеленский осознал бесперспективность войны в Донбассе и решил сыграть мирную карту.

«Зеля увидел своих невменяемых подопечных голодранцев на передовой и приказал выкинуть белые флажки», — пишет Katia G.

Большинство же комментаторов не поверили в искренность заявления главы Украины. По их видению, если бы это действительно было так, то Киев бы начал вести диалог с ДНР и ЛНР, но этого так и не произошло.

«Ну-ну, конечно, он за мир. Врать нехорошо. Если бы Украина хотела мира, то давно бы начала переговоры и хотя бы раз отправили официальную делегацию в ДНР и ЛНР», — считает Сергей Р.

Часть людей предположила, что Украина не откажется от идеи напасть на Донбасс, потому что этого требуют Соединённые Штаты. Граждане уверены, что интересы США заключаются в том, чтобы руками Украины создать напряжённую ситуацию ан границе с Россией.

«Зеленский и перемирие — несовместимы. Его подзуживают, а он ведётся, как школьник. Неужели он не понимает, что хозяева просто им попользуются и в любой момент нырнут в кусты. Тактика таскания каштанов из огня чужими руками там отработана филигранно», — отметила Ольга Г.

President.gov.ua Поездка Владимира Зеленского в Донбасс

Отдельные комментаторы отметили, что слова Зеленского постоянно вступают в противоречие с его делами. Так и здесь, заявляя о желании мира, ВСУ продолжают обстреливать территорию Донбасса.

«Говорит одно, а делает другое. Как обстреливали Донбасс, так и обстреливают. Наверное, для западных хозяев заявляет. Западные СМИ разнесут эту новость, а потом и войну можно начинать, всё равно на Россию свалят», — предположила Татьяна Е.

Нашлись и те, кто напомнил ситуацию с Грузией в 2008 году, лидер которой также говорил о миролюбии, а, по итогу, устроил кровавую бойню в Южной Осетии.

«Саакашвили перед войной в Южной Осетии тоже клялся о мире. Так что ухо востро!» — пишет Анатолик П.

Напомним, 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook о необходимости нового перемирия в Донбассе после посещения линии соприкосновения.