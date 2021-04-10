Информация пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики, согласно которой за прошедшие две недели расположения частей ВСУ на линии соприкосновения покинули 244 военных, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

«И правильно делают! Жизнь, руки/ноги и здоровье дороже заработной платы контрактника. Домой к жинкам и дивчинам, хлопцы!» — написал Constantin D.

Многие пользователи желают, чтобы решение уйти из Донбасса было вызвано нежеланием стрелять в мирное население. Некоторые уверены, что украинские военные попросту хотят остаться живыми и не хотят исполнять преступные приказы руководства.

«Хочется верить, что это не бегство, а осознанное отношение к происходящему», — отметила Marina K.

Часть людей отметила, что, в случае начала полномасштабной войны на Донбассе, погибнет огромное количество людей. Граждане призвали власти Украины не совершать роковые действия.

«По-моему, это уже не смешно. Молодые люди складывают головы по приказу дяди Сэма, который издалека потирает руки. Матери не для этого растят своих детей», — пишет Ленка П.

Ряд комментаторов считает, что чем больше украинских военных покинет линию соприкосновения с ДНР и ЛНР, тем быстрее в регионе установится мир и перестанут гибнуть люди, в том числе среди мирного населения.

«Отведение частей ВСУ из Донбасса можно только приветствовать. Это реальные шаги по деэскалации конфликта», — указал Pol G.

Отдельные пользователи отметили, что отход такого количество военнослужащих Украины ещё не говорит о том, что власти страны решили погасить накалённую ситуацию. Наоборот, они считают, что Киев просто производит перегруппировки и война всё ещё маячит на горизонте.

«Отход может оказаться тактическим и означать, что украинские силы совершают перегруппировку, чтобы, в конечно итоге, совершить основательный бросок в сторону Донбасса. Расслабляться нельзя!» — написал Сергей С.

Нашлись и те, кто уверен, что украинским военным не даст уйти из Донбасса требования Америки. Люди указали на то, что США необходимо держать ситуацию на границах России в напряжённости.

«Дедушка Джо ножкой топнет, и все побегут обратно. Ведь бесплатный суп надо отрабатывать», считает Ann M.

Напомним, 9 апреля РИА Новости опубликовало информацию пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики, согласно которой за прошедшие две недели расположения частей ВСУ на линии соприкосновения покинули 244 военных.