Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который объяснил высказывания президента Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 10 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вызов (контрольный)

«Объясняй не объясняй, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Так что отвечать всё равно придётся», — выразила свою позицию Валентина Ц.

Многие пользователи уверены, что Блинкен имел в виду не прагматизм, а абсолютный цинизм, который исповедует американский лидер. Люди уверены, что в США так принято, добиваться своих успехов, проходя по головам других.

«Цинизм в высшей степени своего проявления. Хотя чему тут удивляться? Нынешние американцы — это потомки тех, кто искоренил коренное население путём лжи, обмана и убийств. А ВВП правильно сказал, что по себе о других не судят», — написала Софья К.

Некоторые комментаторы считают, что Байден попросту потерял связь с реальностью. Поэтому слушать его высказывания стоит с опорой на то, что произносит это больной человек, неспособный адекватно вести диалог.

«Ну, разве нужно реагировать на слова больного человека? Ему очень тяжело и слова из его уст говорят именно об этом», — поделилась своим мнением Наталия Б.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Часть людей выразила опасения, что состояние Байдена может сыграть злую шутку со всем миром, ведь американский президент способен развязать глобальную войну, которая может стать концом всего человечества.

«Этот человек не отвечает за свои действия и может нажать кнопку. Тогда умрут все. Вот таких действий стоит ждать от Байдена!» — предполагает Сергей Д.

Ряд комментаторов отметил, что Блинкену ещё не раз придётся обращаться к миру с объяснением слов, сказанных президентом Соединённых Штатов.

«Этому блину комом долго еще придётся оправдывать целесообразностью несообразные перлы своего начальника. Мы требуем извинений!» — пишет Лилия А.

Нашлись и те, кто призвал руководство России перестать обращать внимание на голоса, доносящиеся из-за океана. Люди считают, что Российская Федерация является самодостаточным государством, способным самостоятельно вести свою политику, не обращая внимание на чьё либо мнение.

«Не стоит слушать ни их объяснения, ни их самих. Просто заниматься собой, своими интересами и своей геополитикой и экономикой. Пусть интерпретируют, как хотят», — считает Биата П.

Напомним, 9 апреля газета Washington Post опубликовала материал, согласно которому госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом.