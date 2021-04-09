Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Украина превращается в потенциально взрывоопасный регион, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

"Это верно, «Цеевропа» всё больше и больше напоминает какой-то африканский бантустан», — пишет Артём Л.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением представителя Кремля. Люди уверены, что России не следует дожидаться кровавого исхода событий на Украине, необходимо как можно скорее обеспечить защиту жителям Донбасса.

«Перевод с языка дипломатии на общенародный язык: «Мы знаем, что Украина нарушила Минские соглашения и пункт о разведении войск. Теперь мы ждём, пока Украина нападёт на Донбасс, и будут жертвы среди граждан России. А нужно ли нам ждать?» — написал Andy P.

Некоторые комментаторы указали, что Донбасс в любом случае станет частью России, рано или поздно. Поэтому люди призвали сделать властям России решительный шаг уже сейчас, чтобы избежать жертвы среди мирного населения.

«И что отсюда следует? Чтобы избежать многочисленных жертв, нужно забирать Донбасс до начала острой фазы конфликта. Туда или сюда — рыба, а жертв будет меньше», — поделился своим мнением Александр Г.

Часть людей уверена, что российское руководство работает слишком медленно, а в это время Украина активно наращивает военную мощь на границе с ДНР и ЛНР. Граждане призвали не щёлкать клювом, иначе это может привести к многочисленным жертвам среди ни в чём не повинных людей.

«Пока вы тормозите, другие делают! Взяли бы сразу всё в свои руки, проблем было бы намного меньше!» — считает Владимир М.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова. Июль 2015 года

Отдельные комментаторы предположили, что причиной сложившейся ситуации на Украине является деятельность первого президента страны Леонида Кравчука. Граждане уверены, что его предательская по отношению к СССР политика и дальнейшие русофобские шаги привели государство к печальному результату.

«Вот до чего довёл Украину первый президент Леонид Кравчук. Своей ложью и преступной деятельностью против русского населения он довёл ситуацию до кровопролития, которое длится уже 7 лет», — отметила Людмила Г.

Другие указали на то, что вклад президента Украины Владимира Зеленского в то, что происходит со страной сейчас, куда больше, нежели то, что сделали его предшественники.

«Не пойму поведения украинских лидеров. Что даст им заварушка с Россией кроме провального поражения? Ясно же, что им никто не поможет. Притом истерия звучит с Украины всё громче и отчётливей. Россия ведёт себя спокойно. Зеленский упрямо пытается пиариться на якобы войне, поднимая свой еле живой рейтинг. Только самой Украине от этих действий нет никакого толка, как и её гражданам», — пишет Андрей П.

Напомним, 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина превращается в потенциально взрывоопасный регион.