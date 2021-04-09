В украинском городе Днепропетровскевоеннослужащего наказали после общения со школьниками на русском языке. Об этом на своей странице в социальной сетиFacebook сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

U.S. Army Europe
ВСУ

Офицеру Харьковского национального университетавоздушных сил имени Ивана Кожедуба объявили «о неполном служебном соответствии», а в отношении других военных примут кадровые решения.

На публикацию даннойновости отреагировали читатели издания «Шарий.net». Свое мнение они выразили под новостью, размещеннойна страницахизданияв социальных сетях Facebookи Twitter.

«Украина это нечто! Язык — это вопрос национальной безопасности! Я уже даже не знаю, что сказать. Слов просто нет. Какое дно пробила она с 2014 года, даже затрудняюсь сказать!» написал Вадим К.

«Если принципиально не говорю на украинском, будет отличная отмазка для военкомата? Или если для пушечного мяса все равно возьмут?» иронизируетАнатоль К.

«Русскоязычным воинам запретить служить. И тогда в армии останутся все 15 человек украиномовных (украиноязычных М. Р.)», — предположил Яков Д.

«Когда [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков заговорит на украинском языке?»спросилчитатель EV M-ko.

«Скоро мысли на русском запретят», — с ирониейотметил Sergej L.

«Прекрасненько. Всех призывников, не говорящих на мове, отпустить по домам», — предложилаLana.

«Не могли в объяснительных написать, что говорили на слобожанском наречии восточно-украинского языка! Ведь так Аваков называет русский!»предложил Гармонист.

Читайте также: На Украине школьник спровоцировал конфликт с военными из-за русского языка

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте ученика школы №11 города Днепропетровскас военнослужащими ВСУ в связи с употреблениемими русского языкана уроке патриотического воспитания.

Читайте также: «Отмените языковой закон!»: на Украине не оценили «украинский русский язык»