«Скоро мысли на русском запретят»: офицера ВСУ наказали за русский язык
В украинском городе Днепропетровскевоеннослужащего наказали после общения со школьниками на русском языке. Об этом на своей странице в социальной сетиFacebook сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
Офицеру Харьковского национального университетавоздушных сил имени Ивана Кожедуба объявили «о неполном служебном соответствии», а в отношении других военных примут кадровые решения.
На публикацию даннойновости отреагировали читатели издания «Шарий.net». Свое мнение они выразили под новостью, размещеннойна страницахизданияв социальных сетях Facebookи Twitter.
«Украина это нечто! Язык — это вопрос национальной безопасности! Я уже даже не знаю, что сказать. Слов просто нет. Какое дно пробила она с 2014 года, даже затрудняюсь сказать!» — написал Вадим К.
«Если принципиально не говорю на украинском, будет отличная отмазка для военкомата? Или если для пушечного мяса все равно возьмут?»— иронизируетАнатоль К.
«Русскоязычным воинам запретить служить. И тогда в армии останутся все 15 человек украиномовных (украиноязычных М. Р.)», — предположил Яков Д.
«Когда [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков заговорит на украинском языке?» — спросилчитатель EV M-ko.
«Скоро мысли на русском запретят», — с ирониейотметил Sergej L.
«Прекрасненько. Всех призывников, не говорящих на мове, отпустить по домам», — предложилаLana.
«Не могли в объяснительных написать, что говорили на слобожанском наречии восточно-украинского языка! Ведь так Аваков называет русский!» — предложил Гармонист.
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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте ученика школы №11 города Днепропетровскас военнослужащими ВСУ в связи с употреблениемими русского языкана уроке патриотического воспитания.
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