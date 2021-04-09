Фильм «Три негодяя в скрытой крепости» (1958) режиссера Акиры Куросавы можно воспринимать как сказку на средневековую японскую тему. Глядя с позиции русской/европейской культуры, мы сразу воспринимаем разворачивающееся действие как смесь былины с рыцарским романом. Тут и богатырь/рыцарь Рокурота Макабэ, и «прекрасная царевна» — принцесса Юки, и вражеские орды, через которые надо пробраться «к своим». Злое княжество Ямано напало на мирное Акидзуки, и теперь генерал разгромленного войска Рокурота Макабэ должен переправить принцессу-наследницу и казну княжества на земли дружественного клана Хаякава. Но как это сделать, ведь границы охраняются так, что даже мышь не проскочит? Выход подсказывают два крестьянина-неудачника, Тахэй и Матасичи, застрявшие перед заставами, так же как и генерал с принцессой, — надо идти по территории врага. Это опасно, но в этом есть шанс. В этом путешествии герои лучше поймут друг друга, перебросив мостики через сословные пропасти, в обычных условиях непреодолимые. Элита в виде генерала и принцессы, вынужденных скрываться в обличии простолюдинов, лучше поймет жизнь народа. А крестьяне, проникнутся духом благородной цели, получат заслуженную награду и оставят, хочется верить, что навсегда, ссоры и мелочные упреки. Есть и еще несколько важных эпизодов, ставящих вопрос о смысле воинского служения. Один из центральных в фильме — это «измена» одного из военачальников захватнического клана Ямано, перешедшего на сторону, казалось бы, потерявших всякую надежду беглецов.

Цитата из к/ф «Три негодяя в скрытой крепости». Реж. Акира Куросава. 1958

Цитата из к/ф «Три негодяя в скрытой крепости». Реж. Акира Куросава. 1958

Тема элиты, служащей высшему принципу и поэтому достойной народного сопереживания, пожалуй, центральная в этом фильме. Что же за высший принцип, который одухотворяет и держит вокруг себя всё происходящее? Для самурая Рокуроты Макабэ поначалу всё выглядит простым и однозначным, он своим собственным мастерством должен спасти разгромленный клан Акидзуки, который теперь воплотился в единственной наследнице. Здесь история могла бы остаться «простым рыцарским романом», каких неисчислимое множество. Но вот к отряду присоединяются «подлые людишки» Тахэй и Матасичи, сразу всё становится и сложнее, и проще. Проще, потому что их народная смекалка (и даже сам их облик) помогают генералу и принцессе соблюсти условия игры в прятки с врагом. Сложнее, потому что крестьяне, зная о золоте, которое они переправляют, движимы поначалу только духом наживы. Но мудрому стратегу Рокуроте удается поставить на службу общему делу даже не самые симпатичные привычки своих спутников.

Цитата из к/ф «Три негодяя в скрытой крепости». Реж. Акира Куросава. 1958

На вопрос же о встрече элитного и народного отвечает взросление по ходу повести принцессы, ради спасения которой и затеян поход. Она узнаёт жизнь народа без прикрас, как герой «Принца и нищего», и становится, по словам одного из персонажей, истинным вождем, за которым стоит идти. Именно этот вражеский самурай, Хёэ Тодакоро, разочаровавшись в своем военачальнике, обеспечивает удачное завершение похода, встав на сторону беглецов. Некоторые увидели поначалу в этом эпизоде простую измену оскорбленного воина, но причины здесь гораздо глубже, как все согласились, обсуждая эту линию сюжета после просмотра. Ведь недаром Тодакоро, защищая принцессу и ее спутников, готов пожертвовать жизнью, бросившись в схватку за их спасение. Его ведет высший принцип служения, когда конкретный лидер воплощает самые лучшие качества и выбор между жестоким и милосердным вождями возвышается до принципиального выбора между Добром и Злом. Впрочем, весь фильм содержит вполне определенный поучительный без навязчивости подтекст. «Скрытая крепость» в названии фильма — это и тайное убежище, в котором прячутся герои перед началом рискованного похода, но это и сила их характеров, позволяющая преодолеть все препятствия на пути.

Цитата из к/ф «Три негодяя в скрытой крепости». Реж. Акира Куросава. 1958

Куросава снял этот фильм намеренно лубочно, сказочно, опираясь на средневековую повесть «Идущие по хвосту тигра», но, как это бывает, когда за дело берется настоящий мастер повествования, фильм заиграл настоящими красками народной былины. И для современного российского зрителя картина была интересна и сама по себе, и как повод обсудить современные реалии через образы героев, выведенных гениальным японским режиссером. Может быть, недаром так горячо и подробно зрители обсуждали тему служения и выбора, образы самураев Рокуроты и Тодакоро. Да и образ проигравшей страны, величие которой еще только предстоит восстановить, собрав воедино силы народа и элиты, навевает переклички с современностью, как заметил один из зрителей. Также и простолюдины Тахэй и Матасичи, показанные в фильме с юмором и сочувствием к их темной забитости, в последней сцене возвышаются, наконец, над своей жадностью и трусостью, вынеся из опасных испытаний настоящую дружбу.

Цитата из к/ф «Три негодяя в скрытой крепости». Реж. Акира Куросава. 1958

Когда-то давно, один тех, кто присутствовал на этом просмотре, видел этот фильм в ленинградском кинотеатре «Спартак». Тогда зрительный зал встал и разразился аплодисментами, когда на экране показались финальные титры. Новые зрители, собравшиеся посмотреть это фильм теперь, приветствовали его точно так же.