В парламент Черногории 7 апреля поступило предложение о смене министра юстиции Владимира Лепосавича из-за его позиции по вопросу преступлений, совершенных во время гражданской войны 1990-х годов в боснийском городе Сребреница. Ранее депутаты Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича задали вопрос Лепосавичу, как он относится к так называемому геноциду в Сребренице. Лепосавич ответил, что он признает события в Сребренице геноцидом, когда это будет доказано на международном уровне. Под давлением прозападных политических сил и западных дипломатов премьер Здравко Кривокапич решил уволить министра из-за «отрицания геноцида». С другой стороны, решение премьера вызвало волну недовольства в черногорском обществе. ИА REGNUM поинтересовалось у сербских политологов, может ли голосование об отставке Лепосавича вызвать правительственный кризис в Черногории.

Иван Шилов ИА REGNUM Мило Джуканович

Так, политолог Новак Гайич считает, что Владимир Лепосавич, отвечая на вопросы депутатов от ДПС о так называемом геноциде в Сребренице, просто «попался на крючок к наперсточникам».

«Депутаты от ДПС использовали институт депутатского вопроса для политической провокации. Они задали нескольким министрам в правительстве Кривокапича вопрос, признают ли они геноцид в Сребренице. Министр образования и культуры Весна Братич, которая является главной мишенью бывшего режима, почувствовала подвох и блестяще вернула мяч на ту половину корта, которую контролирует Джуканович. Братич просто сказала, что она не намерена отвечать на вопрос людей, которые сами были у власти в период югославского кризиса, и этим закрыла тему», — рассказал Гайич.

Gov.me Министр образования и культуры Черногории Весна Братич

По словам эксперта, министр Лепосавич проглотил приманку, подготовленную политическими противниками, и развернуто ответил на вопрос, что открыло возможность для разных толкований и обвинений в его адрес.

«Сначала он заявил, что вопрос признания или непризнания геноцида задают в суде, а он не является обвиняемым по этому делу. Я считаю, что он мог поставить точку в этом месте. Но он продолжил, и его ответ был блестящим с юридической точки зрения. Но, к сожалению, с точки зрения политической целесообразности он таковым не был. Из ответа министра бывший режим вырвал то, что ему было нужно, — слова о том, что Лепосавич признает геноцид тогда, когда недвусмысленно будет доказано, что он имел место быть», — напомнил политолог.

Новак Гайич полагает, что депутаты от Демократической партии социалистов специально сформулировали этот вопрос для того, чтобы дестабилизировать правительство, так как их политтехнологам известно, насколько болезненно сербы относятся к обвинениям в геноциде.

«Сербы в Боснии и Герцеговине во время Второй мировой войны действительно пережили геноцид, и поэтому они очень бурно реагируют, когда кто-то их обвиняет в том, что они совершили такое преступление. Это первый момент. Второй момент касается самой природы этого преступления. Это было массовое убийство военнопленных. Можно сравнить события в Сребренице с другим событием из российской истории — с Катынским расстрелом, который Россия публично осудила», — пояснил Гайич.

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По мнению политолога, ответ министра Лепосавича спровоцировал премьера Кривокапича, потребовавшего от него отставки, потому что Черногория находится в уязвимом положении, когда многие решения в этой стране принимаются под влиянием Запада.

«У нас есть такая поговорка «Чем меньше у тебя страна, тем больше у тебя заграница». Режим Джукановича привел Черногорию к тому, что с мнением иностранцев там считаются. Демократической партии социалистов удалось хитрым маневром создать ситуацию, в которой западные страны потребовали отставки Лепосавича. Почему она им нужна? Потому что юридическая формулировка о геноциде постфактум оправдывает участие Запада в югославском кризисе», — сказал Гайич.

Он добавил, что правящая коалиция в Черногории весьма неоднородна и что в ее составе преобладают отнюдь не сербские националисты, а люди разных взглядов, которые собрались вокруг общей цели — свержения режима Джукановича. Черногория в данный момент является заложницей системы международных отношений, и поэтому нереально ожидать, что она в ближайшем будущем отменит антироссийские санкции, считает Гайич. «Влияние Запада в Черногории намного сильнее влияния России, и я не верю, что западные страны позволят кому-то без каких бы то ни было последствий ломать этот «санитарный кордон» против России, который они строят», — заявил эксперт.

По словам Гайича, в данный момент приоритетом черногорского правительства является освобождение государственных институтов, которые Джуканович узурпировал внутри своей коррумпированной системы правления. При этом оно должно учитывать многие векторы внутренней и внешней политики и действовать предельно осторожно, добавил политолог.

«Переходит ли Кривокапич после решения сменить Лепосавича на сторону Мило Джукановича? Я скажу, что это не более чем клевета желтой прессы. Премьер Кривокапич действует в существующих обстоятельствах, но он ни в коем случае не намеревается вернуть Джукановича к власти», — подытожил Новак Гайич.

SRBIN.info Здравко Кривокапич

Тем временем политический консультант Владимир Добросавлевич считает весьма странным решение Здравко Кривокапича сменить после 120 дней работы правительства одного из своих соратников, которого он лично предложил на должность главы министерства юстиции.

«При этом Лепосавич не отрицал преступления, которые произошли во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговине на территории муниципалитета Сребреница, он лишь не использовал ту политическую риторику, которая считается обязательным признаком политкорректности, и не заявил в самом начале, что в Сребренице произошел геноцид. В крайнем случае по действующему международному праву эти события и не были квалифицированы как геноцид», — напомнил эксперт.

Добросавлевич допустил, что премьер Кривокапич выдвинул инициативу о смене Лепосавича под внешним давлением.

«Это вызвало бурную реакцию граждан, особенно учитывая тот факт, что премьер Кривокапич в предыдущие месяцы не особенно освоился на должности, которая ему была доверена. В Черногории так и не начался серьезный демонтаж гибридного режима Мило Джукановича, не были приняты важные законы, скомпрометированные кадры предыдущего правительства просто перешли на новые должности», — рассказал Добросавлевич.

Он напомнил, что в стране всё еще не был принят государственный бюджет, эпидемиологическая обстановка ухудшается, что грозит крахом новому туристическому сезону, от которого зависит четверть черногорской экономики.

«Поэтому и граждане, и парламентское большинство посчитали, что вопрос отставки Лепосавича является вопросом доверия правительству самого Кривокапича», — считает Добросавлевич.

Erin002 Владимир Лепосавич

По словам эксперта, неумелые шаги представителей действующей исполнительной власти в Черногории больше всего способствуют усилению Демократической партии социалистов президента Джукановича.

«ДПС удалось сохранить свои финансовые потоки, сохранить свои кадры внутри государственных институтов, они остановили крушение собственного рейтинга и в конце концов навязали министрам в правительстве Кривокапича тему геноцида в Сребренице. С самого начала было понятно, что это политическая провокация, благодаря которой ДПС перешел в наступление. А в наступление партия Джукановича перешла только потому, что исполнительная власть не смогла покончить с негативным наследием их правления», — полагает Владимир Добросавлевич.