На протяжении последних нескольких недель президент России Владимир Путин стал активнее проводить операции «гибридной войны» на Украине и в Арктике, тем самым начав с первых дней новой администрации испытывать решимость президента-демократаДжо Байдена, пишетГай Тейлорв статье, вышедшей 6 апреля в The Washington Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Читатели издания указали на то, что если Москва и добивается в своей стратегии каких-то успехов, то связано это с невысоким уровнем самого американского президента. Более того, дискуссия быстро разделилась по «партийным линиям».

«На протяжении последних 50 лет Байден занимал неправильную сторону по всем вопросам внешней политики, не понял, на чём стоит большинство американцев. Затем он изменял свое мнение. Так, Байден проголосовал против ликвидации Бен Ладена, Бен Ладен был бы жив сегодня, если бы Байден был президентом. Это в значительной степени объясняет, почему Путин не боится пустого костюма», — отметил пользователь CurtJackson.

White House Джо Байден и Камала Харрис

С ним согласен читатель с ником Spec Ops Lawyer, который невысоко оценил умственные и волевые качества американского лидера.

«Байдену не хватает ума, смелости и воли, чтобы противостоять Путину. Путин понимает только силу и готовность ее применять — их же он и боится, — чего не хватает ни Байдену, ни [Камале] Харрис», — подчеркнул он.

«Путин знает, что Джо [Байден] слаб и что, если его попросить, Байден не сможет даже написать слово «Россия». У Обамы было право послать оружие на Украину, но он не сделал этого. А Трамп послал», — пишет Buddy.

Обсуждение очень быстро перешло к тому, что при бывшем президенте США Дональде Трампе такого не было.

«Президент Трамп был прав. Почему остальная часть ЕС ничего не делает с Путиным? Это прямо на их заднем дворе. Почему мы должны противостоять Путину? Байдену не следует беспокоиться о границе с Украиной. Он игнорирует нашу собственную границу», — отметил пользователь Odonataman, имея в виду нынешний кризис с мигрантами на границе США и Мексике, обострившийся после прихода Байдена к власти.

«Агрессии России не было при президенте Трампе», — согласился с ним читатель Koisemono, чем вызвал очередной виток дискуссий о том, был ли 45-й президент США «агентом» Москвы или нет.

Так, другой пользователь с лаконичным ником М обратил внимание на то, что именно Трамп не хотел давать отпор России, в том числе в Сирии, на Украине по иранской ядерной программе.

«По сути, Трамп шел на попятную везде, куда бы Россия ни вмешивалась», — выразил уверенность пользователь.

Gage Skidmore Дональд Трамп

С ним согласился читатель NYMINUTEMAN, по словам которого, Байден сделал то, что не посмели бы сделать республиканцы, — назвал Путина «убийцей».

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«Трамп без конца кланялся Путину!!! И был напуган тем, что пресса когда-либо услышит, о чем они говорили между собой. Байден не только дает ему отпор, но и назвал его убийцей. То, что не посмеет сделать ни один республиканец», — указал он.

Непрофессиональный характер внешнеполитического курса США подчеркнул и директор Центра изучения государственного управления при Католическом университете Уильям Смит в статье, вышедшей 31 марта в The Hill. По его словам, хотя в своей инаугурационной речи президент Джо Байден и обрушился с нещадной критикой на внешнюю политику своего предшественника Дональда Трампа, сам президент-демократ встал на крайне контрпродуктивный путь.

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