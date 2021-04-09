Китайское общество по изучению прав человека опубликовало 9 апреля доклад «Серьезные гуманитарные катастрофы, вызванные агрессивной войной Соединенных Штатов против иностранных государств». В докладе сообщается, что после Второй мировой войны и до 2001 года США, которые провозгласили себя «градом на холме», под предлогом «гуманитарной интервенции» развязали 201 вооруженный конфликт, или 81% от общего количества мировых конфликтов.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия США

После Второй мировой войны почти все президенты США развязывали войны за рубежом и вмешивались в дела других стран. Соединенные Штаты продолжают бездумно применять силу, двигаясь в русле мировоззрения «Америка превыше всего», «Сильные получают все» и мыслят себя как единственного, кто безраздельно правит миром.

Пользователи китайской платформы Sina Weibo высказали свое отношение к ситуации с правами человека в США, к использованию «прав человека» как оружия для взлома других стран, а также к глобальному террору, который осуществляют США под соответствующей публикацией телеканала CCTV на платформе.

(сс) Mike Shaheen Полиция и протестующие в США

Пользователь «Бедный путешественник» заявил, что «США являются главным террористическим государством», и данное утверждение никто не может оспорить. Никто и не пытался его оспаривать, все последующее комментаторы поддержали автора. Правда, некоторые заметили, что авианосцы и истребители США в действительности представляют очень мощную силу. А комментатор под ником «Волшебное зеркало Алисы» добавил, что добиться мира во всем мире можно только одним способом — «Вырывать Соединенные Штаты с карты мира».

«Трамп — единственный, кто не начал войны. Повод для гордости», — заявил пользователь iBingo.

Однако комментатор под ником «Папа маленького кита 0809» добавил, что тем не менее Трамп начал гражданскую войну в США.

MrDie заметил, что Трамп мог бы гордиться, если бы удержал власть еще на четыре года. «Алхимик Pobby» согласился, что Трамп на своем посту совершил лишь одно убийство (имеется в виду убийство иранского генерала Касема Сулеймани. — Ш.Ц.), поэтому резонным остается вопрос, можно ли его признать «самым миролюбивым президентом».

«Гуманитарная гвардия» начала 81% всех вооруженных конфликтов в мире после Второй мировой войны: бомбардировки бомбами с обедненным ураном, бесчисленные невинные мирные жители погибли только за то, что они называют «гуманитарным». Они осуществляют бойню во имя «гуманитарной помощи», — считает пользователь под ником «Заяц».

Militaryphotos.deviantart.com ВС США. Ирак

Говоря о лицемерии и издевательствах над всем миром, некоторые обители китайского интернета заметили, что США с момента прихода Барака Обамы к власти в его сроки ни разу не прерывали военную агрессию в других странах, но он почему-то получил Нобелевскую премию мира.

«В Германии был только один Гитлер, а «коллективный Гитлер» США наносит вред всем людям на Земле», — считает пользователь «На далеких берегах94 587».

Кто-то воспроизвел расхожую в Китае шутку, в которой только доля шутки: «Ранее мы все вместе ниспровергли нацизм, сейчас пора ниспровергать одну «красивую страну» (здесь воспроизводится игра слов: США по-китайски будет «Мэйго», что дословно переводится как «Красивая страна». — Ш.Ц.).

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что США являются главным фактором нестабильности в мире, и мир стал бы намного светлее и добрее, если бы эта страна прекратила свое существование в том виде, в котором она сейчас существует.