Севастополь вышел в лидеры по приросту населения среди регионов РФ, а в Крыму вырубают очередной парк, обсуждают график водоснабжения и планы по возвращению к выборам глав администраций муниципалитетов, а также ловят полицейских-взяточников. Эти и другие события в Крыму и Севастополе обсуждались в соцсетях на текущей неделе, 5—9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Рожать стали больше?

Севастополь стал лидером по приросту населения в 2018—2020 годах, результаты исследования РИА Новости были опубликованы 5 апреля. Согласно опубликованным данным, за последние три года численность населения Севастополя выросла на 16,8%. Также в число лидеров вошли Ингушетия (5,6%) и Ленинградская область (4,3%).

«Вот это да… детей больше стали рожать дамы, или военные понаехали в Севастополь», — комментируют новость пользователи соцсети «ВКонтакте».

"Севастополь со временем все лучше и лучше», — отзывается один из пользователей

«Севастополь — город будущего!» — считает другой участник обсуждения.

«Про инфраструктуру гон. Где мост? Где рокады? Где аэропорт Бельбек?» — возмущается другой пользователь.

«Мне рассказывали, что туда ломанулось много народу из депрессивных регионов страны. Может, в этом часть прироста», — поделился Максим С.

«Кто сказал, что из депрессивных, знаю, с Питера поехали тоже!» — ответил Евгений К.

«Город, достойный поклонения!» — написал пользователь под ником Товарищ Сухов.

Fred974 Новорожденный

«Толстосумы-откатчики» против парков

В Крыму неделя началась с нового скандала вокруг вырубки парков — прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за вырубки не менее 20 деревьев и кустарников различных пород на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М. В. Фрунзе.

Об этом: В Центральном парке Евпатории вырубили десятки деревьев: возбуждено дело

Эта новость вызвала негодование у пользователей соцсетей не только из Крыма, но и других российских регионов.

«Какое варварство!» — написала Галина Л. В паблике «Симферополь LIFE»

«У нас идет везде вырубка деревьев под разными предлогами — старое якобы мешает кому-то, ставят новые каменные джунгли, а новых не сажают, да и когда они вырастут, многие и не доживут. Нет общей политики озеленения и сохранения, а мы живем на юге, где летом на солнце до +50, от этого зависит и наше здоровье. Евпатория не имеет уже полноценных парков и скверов!» — написала Мила К. в группе «Евпатория — наш город».

«Позор такой администрации», — считает Ольга Н.

«Скоро и Крым превратят в степь с ТРЦ и всякими ларьками», — пишет Игорь А.

«Помогите остановить застройку и уничтожение 200-летнего Форосского парка-памятника!» — напоминает Анна В. о другом громком скандале в Крыму.

«Эти понаехавшие идиоты не понимают, что массовая вырубка деревьев круто и заметно влияет на изменение каждого городского микроклимата, а в результате и глобального климата полуострова! Наверняка все уже заметили, что в последние годы лето стало жарче, жёстче, а осадков стало выпадать заметно меньше! Я уверена, что это связано с резким сокращением площади и городских зелёных насаждений, и площади лесов и лесополос. Одна только «Таврида» сколько деревьев уничтожила?» — пишет Олеся О.

«И так по всему Крыму», — добавляет Нина Б.

«Такую бучу с этими 20 вырубленными деревьями устроили. А так бы хоть аттракционы детишкам поставили!» — не согласен Алекс Б.

«Я, наверное, наивная, но хочется верить, что хоть кому-то из толстосумов-откатчиков дадут по рукам. Ведь совсем обнаглели», — надеется Марина Б.

«Ждите там очередной жилой или гостиничный комплекс», — считает Мария Д.

Sergey Korovkin 84 Центральный парк культуры и отдыха им. М. В. Фрунзе. Евпатория

«Нагрели» с водой

Традиционно на этой неделе пользователи соцсетей не обошли своим вниманием вопрос водоснабжения Крыма. 5 апреля было объявлено об изменении графика подачи питьевой воды в Симферополе — по выходным дням вода будет подаваться в более удобное время, по утрам с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00 вечером.

Об этом: В Симферополе поменяют график водоснабжения

«Хоть какой-то водный позитив», — написал Денис К. в паблике «Циничный Крым».

«Максимально унылый график. Могли бы с 6 до 11 и с 18 до 22 хотя бы», — написал Александр М. в паблике «Симферополь».

"Многие работают до 9, а то и дольше, но, наверно, на то и рассчитано, только госники видят воду», — считает Дмитрий Б.

«Бочку на 200 литров дома поставь, и будет тебе вода круглосуточно», — предлагает Константин А.

«А кто работает по выходным, оставайтесь без воды??? Смысл этого графика?» — возмущается Анна Л.

«Дожди льют, скважины бурят, трубы меняют, а графики урезали?! Помогите найти логику. Обещали с середины апреля отключать ночью, а на деле еще обрезали. А тем, кто живет выше 6-го этажа, вообще вода теперь будет по выходным на час в день?! Просто беспредел. Может, вы на автомойках воду отключите, а не нам?!» — возмущается Dream Catcher.

«Самое главное, что на мойках нет графика подачи воды!!!» — поддержал его другой пользователь.

«А как же насчёт отмены графиков?» — спрашивает пользователь Наталья Наталья.

«Говорили же, что график до марта. Уже апрель… Нас что, «нагрели»???» — добавляет она.

Zauralonline.ru Без воды

«Вперёд — на вакансии для пенсионеров»

На этой неделе пользователи обсуждали также два важных для Крыма (и не только) законопроекта, внесённых в Госудуму. Так, депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас направили законопроект, позволяющий жителям Крыма и Севастополя замещать государственные и муниципальные должности в том случае, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины. Законопроектом предлагается дополнить и установить, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы.

Об этом: Законопроект о праве крымчан занимать госдолжности внесен в Госдуму

«Это очень плохо, хочешь занимать государственные должности — должен иметь только гражданство РФ и никак иначе», — мнение в паблике «ЧП.Новости. Крым» высказал Александр Г.

«Александр, собираю справки украинских времён, в Крыму их не взять, вся информация заблокирована, надо ехать на Украину. И как быть крымчанину? С российским паспортом не проедешь, как минимум порвут, а как максимум…» — объясняет ситуацию Анатолий К.

«Интересно, какие же трудности в том, чтобы зайти в паспортный стол и написать отказ от украинского гражданства и через неделю получить ответ», — интересуется пользователь Котенак Гаф.

«Это заявление об отказе — филькина грамота. Решение о выходе из гражданства в Украине принимает президент, и издаётся соответствующий указ. Даже те, кто подавал такое заявление в украинском консульстве, такого решения не получили», — ответила другая участница дискуссии.

«Какой-то бред, в Крыму у всех есть два паспорта, украинский и русский, никто не забирал украинские паспорта при получении российского», — считает Александр Ш.

Ещё один законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Севастополя — о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Об этом: Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

«Некоторые чиновники и депутаты считают, что пенсия — это помощь или пособие от государства для пенсионеров. На самом деле пенсия — это возврат долгов гражданам, которые они вложили в государство своим трудом, здоровьем и налогами. Только наше государство не считает нужным эти долги возвращать. Нас и так обокрали на ваучерах, на сбережениях в сберкассах во время дефолта», — напомнила Елизавета Ч.

«Дожили до пенсии и досвидос, дайте работу молодым, а затем возмущайтесь. Пенсионный возраст повысили из-за того, что работяги-пенсионеры не оторвутся от работы!!!» — считает Елена Н.

«Елена, вперёд на рабочие места пенсионеров — уборщицы, вахтёры, фасовщицы, дворники! Пока все вакансии свободны! Пенсионеры работают, чтобы хоть как-то содержать себя, не быть нахлебниками у детей! Правительство загнало людей в такую нищету! Стаж 30−40 и больше, а пенсии 11 000−13 000! Кто-то работал, кто-то дома сидел — одинаковые. Кто не работает, тот кушает (в нашем ПФ так говорят)», — отвечает Татьяна Б.

Украинский паспорт

Выбрали, а не назначили

В столице Крыма Симферополе на этой неделе был избран новый глава администрации — уже пятый по счёту с 2014 года. Им стал Валентин Демидов. Его предшественница Елена Проценко продержалась на посту чуть более года. Следом же глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении вернуть в регион систему избрания глав администраций муниципалитетов.

Об этом: Избран пятый глава администрации Симферополя

А также: В Крыму должности глав администраций муниципалитетов могут стать выборными

«Очень правильное решение!» — подержали главу региона пользователи на странице Аксёнов в Facebook.

«Вот это правильно!!! Жители должны принимать решение, кого они хотят видеть главой города!» — поддержала Елена Т.

«Давно пора было так сделать. Чтобы мы сами выбирали, а не назначили», — написала Ольга Л.

«Обещаем обещать! До 2024 много воды утечет! Мало кто вспомнит! Ребятам надо выборы вытягивать! Иначе будут как павианы!» — сомневается в идее Андрей М.

«Тогда логичным и справедливым развитием мысли должен быть переход к избранию главы Республики», — написал Андрей К.

«А вы при чём здесь, с вашей инициативой? Это всё решается на местах, депутатами», — пишет другой пользователь.

«Итог будет одинаковым, только расходов в разы больше и козырь — «народ выбрал», — отмечают участники дискуссии.

Simadm.ru Глава администрации Симферополя Валентин Демидов

Взятка в состоянии аффекта

Текущая неделя в Крыму не обошлась без очередных громких коррупционных разоблачений. На этот раз был задержан начальник следственного управления УМВД России по городу Симферополю, который подозревается в получении взятки в 7,5 млн рублей.

Об этом: Крымский СК предъявил обвинение во взятке высокопоставленному полицейскому

«Просто интересно, а как ФСБ узнает о таких взятках? Это тот, кто хотел решить вопрос, сдал его? Или как? Начальник следственного отдела априори не может быть таким глупым, что бы случайно засветиться», — пишет в паблике «Инцидент Крым» Алексей С.

«Для этого надо отработать опером лет 10, и все придёт», — отвечает ему Александр М.

«Взял взятку в состоянии аффекта, ну не смог он противостоять 7,5 миллиона», — пишет Александр Г.

«Всё, что выше миллиона, — непреодолимая, непроизвольная, даже не взятка, а просто приём денежных знаков! Понять и простить, ну кто ж при памяти откажется от 7,5 ляма? Ни один адекватный человек. Значит, наказывать за адекватность? Это кощунство», — написал Роман А.

«Сейчас по новому закону о коррупции скажет, что ветер надул в карманы 7,5 миллиона», — предполагает Александр С.

«Неужто он теперь станет из высокопоставленного низкопоставленным? Или как обычно: поймали, показали, отпустили со штрафом в сотню-другую?» — интересуется другой пользователь.

«Это с непреодолимой силой сработал рефлекс принятия взятки! Всё-таки 7,5 ляма… сильнодействующий магнит», — пишет Елена Г.

«Уже подсчитали, на 20% коррупция увеличилась, борьба идет успешно! А при Сталине не было такого, что бы нынешние чиновники ни говорили! Потому что преступниками были и дающие, и берущие, и наказание было неотвратимо!» — написала Марина Л.