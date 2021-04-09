В Twitter возмутились любовью Макфола к Навальному и ненавистью к Ассанжу
Бывший посол США в РоссииМайкл Макфол, активный пользователь социальной сети Twitter, начал активную дискуссию относительно того, что справедливо и законно в современном мире на примере оппозиционного блогера Алексея Навального, осужденного по делу о мошенничестве, и основателя сайта для слива секретных материалов, проливающих свет на преступления, прежде всего США, Джулиана Ассанжа. Свою оценку ситуации дали пользователи соцсети Twitter.
Такая постановка вопроса возмутила подписчиков экс-посла, часто крайне критически высказывающегося о положении дел в России и курсе нынешних ее властей.
Со своей стороны, пользователь с ником Олька. Партия Натуралов обратила внимание на то, что факт нарушения оппозиционным блогером законов Российской Федерации признал суд.
На еще один «правовой аспект» — о том, что всему миру «известно» о невиновности блогера, который неоднократно призывал людей выходить на несанкционированные акции, — указал пользователь соцсети, пишущий под псевдонимом Алкоголь и сериалы. Он отметил, в следующий раз таким же аргументом следует воспользоваться самому Ассанжу.
В свою очередь, пользователь Tomppa71 заметил, в чем именно «виноват» основатель сайта Wikileaks: «Ассанж доказал, что США лгали о военных преступлениях. Вот в чем виновен Ассанж».
С определенной точки зрения нерв ситуации вокруг Навального и Ассанжа верно оценил пользователь No Nemo, вспомнивший книгу Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».
Однако были и те, кто встал в этом вопросе на сторону, более решительную, нежели сам Макфол. Так, пользователь Twitter Josh Rudolph подчеркнул верность занимаемой экс-послом позиции.
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Необходимо напомнить, что представители американской власти в целом заняли довольно однозначную позицию по поводу Джулиана Ассанжа. Так, бывшая первая леди Клинтон, которая занимала пост государственного секретаря во время первого срока правления президента-демократа Барака Обамы, предлагала, по некоторой информации, в 2010 году нанести удар по Ассанжу с помощью беспилотника. Впоследствии она заявила, что не помнит о подобных заявлениях.
Несмотря на это, она уже на излете правления Дональда Трампа заявила о том, что Ассанж должен ответить за то, что сделал.
Со своей стороны, в 2010 году сам будущий 45-й президент США открыто говорил о том, что сайт WikiLeaks — это «постыдная вещь», за работу на которую нужно ввести «смертную казнь».