Между Турцией и Европейским союзом разразился интригующий скандал, который многие эксперты называют «диванным». Сначала на него обратила внимание The Washington Post, затем с протестом выступил премьер-министр Италии Марио Драги. Дело в том, что во время визита двух высокопоставленных представителей ЕС в Анкару — председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля — во время приема у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в комнате оказалось всего два кресла, а не три.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На одно уселся Эрдоган, на другое — Мишель. Для фон дер Ляйен в президиуме места не нашлось, и ей пришлось занять место на диване, которое, согласно принятым нормам, обычно отводят переводчикам и другим участникам встречи. «Эта картина живо отобразила иерархию, — пишет в этой связи немецкое издание Der Tagesspiegel. — На равных встречаются двое мужчин, Мишель и Эрдоган. У них статус первых лиц. Председатель Еврокомиссии выполняет лишь второстепенную функцию, как и турецкий министр иностранных дел, служащий своему президенту». Многие в Европе сочли это намеренным нарушением протокола. Но глава МИД Турции опроверг такую версию. По его словам, кресла были расставлены в соответствии с требованием протоколистов ЕС. «До встречи Эрдогана с главами Европейского совета и Европейской комиссии сотрудники, занимающиеся вопросами протокола всех сторон, встретились для ее подготовки, — говорил Чавушоглу. — Все было сделано так, как того потребовали европейские протоколисты». Тем не менее член Европейского парламента Софи ин'т Велд считает, что «произошедшее не было случайностью».

Цитата из видео на YouTube Фон дер Ляйен и Реджеп Эрдоган

В этой связи многие вспомнили об истории, когда в 2010 году после демонстрации в Турции антиизраильского телесериала «Долина волков» заместитель министра иностранных дел Израиля Даниэль Аялон вызвал посла Турции Ахмета Огуза Чиликкола для объяснений и усадил его на низкий диван. Он сам и двое сотрудников министерства устроились в удобных креслах, что вызвало тогда дипломатический скандал, так как приглашенные на встречу израильские журналисты охарактеризовали поведение Аялона как «явное стремление унизить дипломата». Поэтому возникает вопрос: случай с фон дер Ляйен является «недоработкой» протокола или тонкой сознательной акцией со стороны Турции? Европейские эксперты утверждают, что Брюссель в посетившей Турцию паре высокопоставленных чиновников главную роль отводил главе Еврокомиссии, которой была поручена миссия придать «новый импульс» взаимоотношениям между ЕС и Анкарой и подготовить нечто вроде «дорожной карты» еще до июньского саммита глав государств и правительств стран — членов Евросоюза.

Анкара почему-то ожидала, что на столе будет инициатива возобновления переговорного процесса по интеграции с ЕС. Но ничего подобного она от Брюсселя не услышала. Эрдогану предложили начать переговоры только по четырем областям расширения возможного сотрудничества: модернизация совместного таможенного союза, проведение переговоров на самом высоком уровне, облегчение условий для поездок турецких граждан в ЕС и дальнейшая финансовая помощь примерно 4 миллионам сирийских беженцев в Турции. Помимо того, было заявлено, что Брюссель «обеспокоен введенными в стране ограничениями свободы слова и действиями против оппозиционных политических сил», что, как подчеркнула фон дер Ляйен, «является абсолютным приоритетом для Европейского союза». Она также раскритиковала выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Плюс к этому требования к Анкаре «изменить свою политику в Восточном Средиземноморье, Сирии, Ливии и на Кавказе». Как заявил один европейский чиновник, «если Эрдоган не проявит готовность к сотрудничеству, все инициативы Евросоюза будут заблокированы».

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

То есть, пишет турецкое издание Hurriyet, «Евросоюз не изменил свои подходы к Турции и продолжает в ее отношении политику диктата своих условий, но с упором на перспективы ключевых экономических выгод». И ничего более того. Не случайно в представленном недавно на виртуальном саммите лидеров ЕС докладе о будущем турецко-европейских отношений указывается, что «турецкий экспорт в Евросоюз составляет 69,8 млрд евро, а страна получает 58,5 млрд евро прямых иностранных инвестиций из стран ЕС». Говоря иначе, Анкаре дают понять, что ей есть что терять, идя на конфронтацию с Евросоюзом. Что касается сферы безопасности, то Турции предлагается прямолинейное решение — следовать в фарватере политики НАТО и, как считает турецкое издание Milliyet, «включаться в зону кризисов, которыми пытаются окружить сейчас Россию». В данном случае речь идет о Донбассе, планах США по усилению под предлогом украинского кризиса своего военного присутствия в Черном море и так далее. При этом Анкару подозревают в том, что она, инициируя дискуссию вокруг статуса Проливов, «отвлекает внимание мирового сообщества от проблемы «Северного потока — 2», и «вместо отдаления от России она с ней сближается».

Запад во взаимоотношениях с Турцией стремится в своих интересах использовать геополитическое положение этой страны, тогда как Анкаре разыграть в своих интересах эту карту не позволяют. Как она ответит на такие поползновения со стороны своих западных партнеров, сказать сложно. Пока Турция прибегает к тонким дипломатическим приемам протокольного типа, что было применено в отношении фон дер Ляйен. Как считает Der Tagesspiege, «эффект есть, Эрдоган продемонстрировал, что ЕС расколот — как и Европа вообще». Посмотрим, что дальше.