Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе экс-президент Украины Леонид Кравчук, комментируя возможность начала полномасштабной войны на Украине, заявил, что «оружие почищено и подготовлено», и он готов «стрелять до последнего, пока руки оружие будут держать и пока» он будет «видеть врага».

President.gov.ua Леонид Кравчук

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Заявление украинского политика проанализировали журналисты украинского издания «Страна.ua». Об этом на канале средства массовой информации в YouTube вышел видеоблог, в комментариях под которым зрители поделились своим мнением.

«Надо переводить деда на пенсию в 4000, чтоб о еде и коммуналке думал, а не фантазировал. Воитель», — написала Грета Грин.

«Глумятся над населением в открытую. Ни стыда, ни совести», — заметил Jalo Joke.

«Если что, Кравчук возьмет каравай и побежит встречать Зюганова», — добавил Егор Кузмичев.

Міністерство оборони України Танк ВСУ Т-72

«Интересно, сколько они готовы людей положить ради чьих-то интересов? Ведь ни они сами, ни их дети и внуки умирать не пойдут», — задался вопросом Bender.

«Держит ружье Геринга в руке, а будёновку под матрасом, вдруг власть поменяется», — заметил Саша Ussr.

«Ох как было бы интересно такие видеозаписи заслать год эдак в 1990—1991», — добавил MacIn173.

«Если в 80 лет есть ещё сила, то лучше браться за лопату, пора сажать картошку…» — порекомендовал «а к».

«Господи, когда мы уже от дураков избавимся. Почему как дурак — так сразу у власти? Кучка дураков колотит всю страну», — добавил Макс Отто Фон Штирлиц.

«Кравчука давно судить надо за развал СССР, как Горбачёва и Шушкевича, Ельцин давно их ждёт» — считает Олег М.

«Знающие Кравчука люди говорят, что при приходе русских солдат он их будет встречать хлебом и солью», — выразила свое мнение Людмила К.

«Кравчук просто негодяй, выполняющий чужие задания, а на смерти украинцев в планируемой войне ему наплевать, надеюсь, что за разжигание войны к нему впоследствии будут серьезные вопросы», — считает Алексей П.

President.gov.ua Леонид Кравчук

В свою очередь украинский журналист из Одессы, главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев на своем telegram-канале резюмировал: «И не стоит называть Кравчука дебилом и старым маразматиком. Это умный старый лис, старательно маскирующийся под дебила и маразматика, что обеспечило ему небывалое долголетие в украинской политике».

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Напомним, ранее Леонид Кравчук в эфире украинского телевидения заявил, что Польша могла бы стать новым местом проведения переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.