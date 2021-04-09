По центральному телевидению Китая CCTV 8 апреля прошел репортаж, в котором обсуждалось лицемерие со стороны руководства США касательно «прав человека».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права человека

«Вице-президент США Камала Харрис сказала в своей речи, что многие из войн, которые вспыхивали раньше, были направлены на захват нефтяных ресурсов. Кто-то говорит, что это правда о войне, которую ведут Соединенные Штаты. Сначала против Ирака, а потом против Сирии и других стран. Что уж говорить о так называемых «правах человека» и «демократии»? Поддерживаемые Соединенными Штатами «права человека» — это права белых американцев, а «демократия» — это власть американцев. Такой правозащитник на самом деле является лицемерным «лжеучителем»!» — говорится в материале.

Поскольку США и Китай находятся сейчас на острие политического противостояния, китайские пользователи не смогли пройти мимо и оставили сотни комментариев и размышлений по этому поводу под соответствующей публикацией в социальной сети Sina Weibo.

«Не совсем верно: права человека, защищаемые Соединенными Штатами, являются правами небольшого числа белых людей и больших групп владельцев капитала», — поправил телеведущую пользователь «Лицензия на LEGO».

«Ха-ха, Соединенные Штаты больше не скрывают своих истинных намерений и начали демонстрировать свой истинный облик злодея», — отметил пользователь под ником «Немолодой трудный господин».

«Теперь Соединенные Штаты, как и злодей в фильме, близятся к концу. Маяк демократии и защиты прав человека рухнул и больше не может выступать моральным камертоном. Посла разоблачения он прибегает к трем неизбирательным средствам нападения, но в эту эпоху Китай является главным героем, несмотря на историю взлетов и падений. Однако главный злодей — босс Соединенных Штатов будет повержен, это единственный финал этого исторического блокбастера», — добавил пользователь «Восточное зло рвется на Запад».

Камала Харрис. (сс) United States Senate Office of Kamala Harris

Множество комментаторов сходятся во мнении, что США — это самая лицемерная, подлая, аморальная и несправедливая страна на свете, погрязшая в бесстыдстве и жестокости, а публичные признания Камалы Харрис — очередное и не первое тому подтверждение.

«Так называемая демократия основана на гегемонии. Покуситься на господство Соединенных Штатов — значит стать первой их жертвой. Любовь и ненависть, мир и война сосуществуют вечно», — отметил пользователь «Не хочу говорить ANY».

Комментатор «Юэ Жу Ван Чу» подметил, что США как настоящий гангстер присматривают себе слабую жертву с большими запасами нефти. Поэтому любая слабая страна должна загодя готовиться к возможной агрессии со стороны США, а не сидеть на месте. Главной опорой здесь может быть сотрудничество с сильными державами.

«Слова «свобода», «демократия» и «права человека» в Европе и Соединенных Штатах — это всего лишь фиговые листочки для прикрытия их варварских действий. При этом и дня не могут прожит жить, не рассказав о правах человека», — отметил «Беззубый Си Ле».

Многие комментаторы уверены, что только Китай обладает достаточной силой, чтобы сопротивляться американскому злу, поскольку за последние годы он набрал силы и стал отстаивать справедливость в мире.