В двух регионах России сменились главы: в Ульяновской области на смену ушедшему в досрочную отставку по собственному желанию Сергею Морозову пришел сенатор Алексей Русских, а в Туве за день до этого ушел с поста Шолбан Кара-оол. ИА REGNUM выяснило некоторые малоизвестные детали из биографии нового главы Тувы Владислава Ховалыги.

Tuvaensb.ru Владислав Товарищтайович Ховалыг

7 апреля 2021 президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, который занимал свой пост с апреля 2007 года и по продолжительности пребывания в должности входил в пятерку лидеров.

Врио главы региона в тот же день был назначен гендиректор АО «Тываэнергосбыт» Владислав Товарищтайович Ховалыг.

Биография нового главы Тувы

На своей странице в соцсетях бывший глава республики Шолбан Кара-оол отметил, что ушел в отставку осознанно, и пообещал передать «как можно быстрее дела, чтобы руководитель мог с полной отдачей уже начать двигаться, работать».

Скриншот страницы в соцсетях Шолбана Кара-оол Заявление Шолбана Кара-оола об отставке

Владислав Товарищтайович Ховалыг, получивший высокое кресло в Туве, родился в селе Тээли Тувинской АССР. Имеет дипломы по специальностям «правоведение» и «антикризисное управление».

В его трудовой биографии большой пласт — должности на госслужбе и работа в госструктурах. В частности, в начале трудового пути он работал специалистом в Госкомимуществе республики, а в период с 1994 по 2004 год был главой территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству. После этого Ховалыг перешел в минфин Тувы, где дослужился до должности начальника одного из департаментов, а уже в 2007—2008 годы он был министром земельных и имущественных отношений республики. И почти десять лет (с 30 июля 2008 года по ноябрь 2018 года) он был мэром Кызыла.

В ноябре 2018 года Ховалыга назначили гендиректором «Тываэнергосбыта».

Относительно Ховалыга в сети мнения жителей разделились. Одни считают, что он справится, а другие выражают сомнения.

«Мэр с Кызылом не справился, а всей Республикой сможет. Навряд ли!» — пишет Амыр М.

Некоторые детали

Остановимся подробнее на некоторых деталях биографии врио главы Тувы.

В ЕГРЮЛ Владислав Товарищтайович Ховалыг фигурирует дважды. Так, с 13 апреля 2004 года и по август того же года он был главой ликвидационной комиссии территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству, который как юрлицо просуществовал совсем ничего — с января 2003 года.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Владиславом Ховалыгом

Второй раз в реестре Ховалыг упомянут как директор «Тываэнергосбыта».

О Ховалыге, как и бывшем главе Тувы Шолбане Кара-ооле известно, что оба — члены партии «Единая Россия». Экс-глава в ЕГРЮЛ даже числится соучредителем отделения, а вот главой его (как юрлица) указана Елена Чертак-Ооловна Ховалыг. Является ли она родственницей новому главе, неизвестно. У Елены Ховалыг в биографии было участие в создании и руководство жилищно-строительным кооперативом «Правобережный», который работал в Кызыле с июля 2011-го по июль 2014 года. Среди соучредителей были Долана Монгуш, Семен Андалаев, Вера Анай-Оол и Оскал-Оол Кысыгбай.

В активе Елены Ховалыг также участие в создании в феврале 2020 года Тувинского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Среди соучредителей также Кан-Оол Даваа (единорос, глава Верховного Хурала Тувы) и Ирина Ананьина. Президент фонда — Айдыс Ооржак (бывший ИП в сфере оптовой торговли сельхозсырьем). Данные Ооржака также совпадают с данными члена политсовета и секретаря первичного отделения Загородный Кызылского городского отделения «Единой России»

Gov.tuva.ru Кан-оол Даваа

Ещё один интересный факт о врио главы Тувы берёт своё начало в годах его мэрства в Кызыле. Будучи главой города, Владислав Ховалыг судился с журналистами местной газеты «Риск-экспресс». Ответчиками по делу «О защите чести, достоинства, деловой репутации», стартовавшему в апреле 2013 года, проходили редакция газеты «Риск-экспресс», ООО «Время» и ООО «Риск».

Из публикации в газете по ходу этого дела известно, что претензии у мэра были к оценке его деятельности, которую журналисты изложили в одной из публикаций. Вопросы у СМИ к мэру были и в связи с оценкой стоимости гостиницы «Кызыл», которая легла в основу стартовой цены на аукционе, а также еще ряда нежилых помещений, определенных для продажи с торгов. Иск о защите чести и достоинства судом был оставлен без рассмотрения, отстоять свою позицию тогда еще мэр Ховалыг не смог.

Rtyva.ru Владислав Ховалыг и Шолбан Кара-оол

И, наконец, отдельное внимание следует уделить супруге Владислава Ховалыга — Айлане. В ЕГРЮЛ есть индивидуальный предприниматель с такими данными, работающий с 1997 года в сфере общей врачебной практики. В материалах одной из проверок ГУ МЧС России по Туве, проводимой в отношении ИП, сообщалось, что бизнес-леди ведет свою фактическую деятельность по адресу — улица Ленина, 45 в Кызыле. По данным «2ГИС», в этом здании работают глазной кабинет «Глайс» и стоматологическая клиника «Зубная Фея».

Напомним, выборы главы Тувы пройдут 19 сентября 2021 года, а до этого времени возглавлять регион будет Владислав Ховалыг.