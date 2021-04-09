Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герб

«А что, они когда-то были хорошими? В 1945, после окончания войны, когда США были нашими союзниками, они сразу же хотели напасть на СССР, пока экономика страны ещё не восстановилась. Все «дружеские» или партнёрские отношения — только видимость», — считает Константин К.

Часть пользователей посетовала, что слова Пескова означают лишь то, что надежда на возобновление диалога между Россией и США угасла окончательно. И результатом этого могут стать большие проблемы с экономикой страны и, соответственно, падение уровня жизни населения.

«Мало ли, к чему они там готовы. Главное — к чему готовы граждане России. И они не готовы к доллару по сто, блокировке виз и мастеркардов», — предполагает Игорь В.

Другие оказались, наоборот, воодушевлены подобной оценкой ситуации в Кремле. Люди уверены, что чем хуже отношения Москвы с Вашингтоном, тем более самостоятельную политику ведёт Россия. В итоге это должно благоприятно отразиться на геополитической и экономической сферах страны, считают люди.

«Никто в России даже не расстроился от такой новости! Санкции лишь ускоряют экономику России и развивают нашу страну! Кроме того, все деньги останутся дома!» — отметила Larisa I.

Встреча Андрея Громыко и Анатолия Добрынина с Джоном Кеннеди. Октябрь 1962 года

Некоторые комментаторы отметили, что сложившаяся ситуация в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами выглядит страшно. Граждане уверены, что ещё никогда в истории взаимоотношений двух стран не было такого напряжения.

«В США даже не понимают, что сейчас кризис хуже, чем Карибский. Потому что тогда был диалог между СССР и США, а сейчас диалога нет. Посол отозван, а США хотят всех дипломатов выслать российских. Они что, не понимают, что из-за украинских фашистов в Донбассе, ответка может прилететь в центр принятия решений в Северной Америке?» — задаётся вопросом Светлана Г.

Нашлись и те, кто призвал всегда помнить, что США являются зачинателями множества войн по всему миру и поэтому ни в коем случае нельзя давать им возможности править всем земным шаром.

«Мир должен знать, кто главный агрессор, провокатор и стравливатель народов на Земле! США и НАТО терроризируют весь мир в своих интересах. А ООН молчит и даже не бьёт по хвостам», — написала Наталия Б.

Напомним, 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном.