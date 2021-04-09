Заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 9 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кравчук

«С годами люди обычно становятся мудрее, добрее, с осторожностью относятся к словам, но не в этом случае. Неприятно смотреть, как человек пыжится представить себя тем, кем никогда не был и не будет… Бедная Украина, у нее совсем не осталось достойных личностей у власти и кумиров», отметила Ирина О.

Многие пользователи дали Кравчука крайне негативную характеристику и посочувствовали жителям Украины, что ими правят подобные руководители.

«Это недалёкий, хитрый, не неумный человек. Всегда был, видимо, маскировавшимся Мазепой нашего времени. Холуй, одним словом. Предаст, если что и перебежит к другому «хозяину». Не завидую людям, которые ему верят. Предаст при первой возможности», — считает Николай В.

Некоторые комментаторы убеждены, что Кравчук всё это время прятал под маской бандеровскую сущность и, на самом деле, он всегда был не против пострелять в российских солдат.

«Только сейчас он показал своё истинное лицо и бандеровскую сущность. Вся прежняя жизнь — игра на публику, чтобы сделать карьеру и сидеть у кормушки», — предположила Татьяна З.

Часть людей уверены, что подобные агрессивные высказывания направлены на то, чтобы убедить простых украинских ребят взять в руки оружие и пойти убивать русских. Люди предложили, таким как Кравчук, самим взять в руки оружие и пойти в первых рядах в сторону российской границы.

«Откуда стрелять будет? С балкона? А на передовую слабо? Или туда только чужих детей нужно посылать?» — задаётся вопросом Marina P.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

Ряд комментаторов не поверил в искренность слов первого президента Украины. По мнению граждан, он будет одним из первых, кто сдаться Российской Федерации, в случае прихода вооружённых сил России в Киев.

«Боюсь, всё будет наоборот. Парашютисты будут с оружием, а Кравчук с российским флагом. И да, прыгать тоже будет Кравчук», — пишет Павел С.

Нашлись и те, кто заметили, что у таких, как Кравчук, наблюдается иступленная и не до конца мотивированная ненависть к России.

«Вот откуда у человека столько ненависти к России? Жил при СССР, шёл вверх по партийной лестнице, будучи коммунистом, получал и пользовался всеми привилегиями, что давало нахождение в высоких партийных кругах. Отец у него погиб в годы ВОВ, защищая Родину, а теперь он, прямо как тот Змей-Горыныч, изрыгает свою ненависть в сторону России. Господи, в его возрасте уже думать нужно о Боге, о смирении, а он никак не успокоится», — отметила Валентина Ц.

Напомним, 8 апреля экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24» о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».