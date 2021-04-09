Заявление замруководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова о том, что жители России по итогам 2020 года стали хуже относиться к мигрантам, что осложняет межнациональные отношения, вызвало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили соответствующие комментарии 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

»А что, было время, когда к ним хорошо относились? По-моему, новость заключается в том, что граждане России ещё хуже стали относиться к мигрантам», — считает Артём Л.

Многие пользователи оказались уверены, что отношение к мигрантам в России в большинстве всегда было негативным. Поэтому рассуждать об ухудшении мнения о приехавших в Россию, чтобы здесь жить, иностранцах кажется крайне странным.

«Можно подумать, они хорошо относились к нам, когда при распаде СССР гнали нас из своих новых образований», — отметил Эдуард Т.

Некоторые граждане боятся, что в некоторых населённых пунктах или районах городов скопление людей другой национальности, веры и культуры может превалировать, что неминуемо создаёт искушение среди них устанавливать на этой территории свои законы и порядки.

«При такой тенденции, которая наблюдается в России сейчас, их скоро станет больше, чем нас — коренных жителей страны», — предполагает Nata P.

Ряд граждан призвал возмущённых людей успокоиться и обратить внимание, что многие мигранты ведут себя куда человечнее, нежели часть коренного населения, которая в условиях социальной отчуждённости забыла о простых человеческих качествах.

«Они такие же люди, как и мы, только трудолюбивые и всегда готовые прийти на помощь. Не то, что местные, которые только на диване могут сидеть и языком чесать, а при сложных ситуациях, вместо того, чтобы подать руку помощи, могут только достать свой телефон и снимать на камеру», — выразил свою позицию Василий С.

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Другие указали на то, что мигранты зачастую оказываются в выигрышном положении, ведь за ними стоит сильная поддержка диаспоры. В то же время существует тенденция, согласно которой русские люди, которые желают получить российский паспорт, сталкиваются с серьёзными препятствиями.

«Чтобы русским переехать в Россию на ПМЖ, нужно пройти семь кругов ада! А вот жители Средней Азии как-то влёгкую получают паспорта и виды на жительство», — поделился своим мнением Андрей П.

Нашлись и те, кто просто призвал людей быть чуточку дружелюбнее, иначе, не ровен час, в России на ровном месте случится конфликт в обществе, который в сложившейся ситуации будет крайне некстати.

«Великодушнее надо быть к людям другой нации. Не надо без причины взращивать злобу в своих душах, этим вы просто губите в себе всё человеческое», — написал Сергей К.

Напомним, 8 апреля замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов сделал заявление о том, что жители России по итогам 2020 года стали хуже относиться к мигрантам, что осложняет межнациональные отношения.