Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала принять меры по сокращению обнаруженных свалок в стране. Как подсчитывается число свалок в стране и кто именно должен проявлять инициативу в решении проблемы ИА REGNUM рассказал председатель межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фонд» Олег Иванов

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мусор

ИА REGNUM: Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что всего в России зафиксировано почти пять тысяч свалок, насколько эта цифра соответствует действительности?

Самый главный вопрос — что именно считать свалкой? Если брать дословно прямую речь главы Росприроднадзора, то она говорит в том числе и про навалы мусора.

Навалы бывают разные. Бывают на площади сотен и тысяч квадратных метров, а бывают — 30−40 квадратных метров. Считать ли это свалкой или нет? Если считать, то их по России достаточно много.

Мне кажется, что Радионова имела в виду свалки как объекты размещения отходов. То есть территории, куда целенаправленно завозили или завозят в настоящее время отходы. Свалки в таком глобальном понимании.

Такие свалки бывают санкционированные и несанкционированные. Есть несанкционированные свалки, которые выглядят как санкционированные.

Government-nnov.ru Полигон ТБО

ИА REGNUM: Как проходят процедуры рекультивации свалок — от заявки до выделения средств?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к деятельности государства и двум реестрам. Первый реестр — Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В нем находятся так называемые «санкционированные» свалки. В реестре указано место расположение объекта, его характеристики: какие виды отходов он может принимать, его вместимость и срок эксплуатации.

Второй реестр — Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Это свалки, которые исчерпали свой лимит по приему отходов и уже выведены из эксплуатации. На основании именно этого реестра принимаются решения о рекультивации.

На первом этапе готовится проект документов по каждому отдельному объекту. Далее готовится проект рекультивации. После чего преимущественно через Федеральный проект «Чистая среда», который находится в составе национального проекта «Экология», выделяются средства.

В Нижегородской области перед рекультивацией именно такую процедуру проходит полигон «Игумново».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

ИА REGNUM: От чего зависит внесение в реестр и запуск процедур рекультивации свалок?

В первую очередь от активности региональной власти и умения региональной власти взаимодействовать с муниципалами.

Дело в том, что российские регионы — очень разные, в том числе и по площади. Например, есть Красноярский край или Республика Саха, где муниципальные образования имеют площадь, большую, чем некоторые регионы России. Там вопросы взаимодействия и даже выявления интересующих нас объектов имеют свою специфику. Кроме обширной площади, некоторые территории остаются труднодоступными для автомобилей и техники.

Но инициатором рекультивации свалок всегда выступает муниципалитет. Они собирают информацию о свалках, передают ее региональной власти, затем оформляется вся необходимая документация и передается в Москву.

Расскажу случай из моего опыта. Мы запрашивали у органов власти информацию о том, как они ведут реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, как они вносят эту информацию, и так далее. Запросы отправляли примерно в половину регионов России.

На наши запросы многие чиновники отреагировали очень настороженно. Оказалось, что кто-то эту информацию засекречивал, кто-то тянул с ответом несколько месяцев, хотя по закону они должны реагировать в течение 30 дней. А какие-то регионы откровенно жаловались в Минприроды России, что мы их беспокоим своими запросами и отказывали нам в информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

Нижегородскую область мы тоже изучали и отправляли запрос. Информацию получили исчерпывающую.

В Нижегородской области есть несколько объектов по хранению кислых гудронов и есть Шуваловская городская свалка. По ней была подготовлена и направлена в Москву вся необходимая документация. Средства на ее рекультивацию уже выделены (работы на Шуваловской свалке в Ленинском районе Нижнего Новгорода обещают начать в апреле 2021 года — прим. ИА REGNUM).

Но в целом история с получением информации — достаточно сложная. То, что глава Росприроднадзора взялась за это дело и озвучила проблему, придаст ускорения всем этим процессам.