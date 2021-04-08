



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил рабочий визит в Москву, где провел более чем трёхчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По всем признакам этот визит носил не совсем обычный характер. Как заявил Путин перед закрытой частью встречи, он «рад, что Пашинян принял его приглашение, и им определенно есть о чем поговорить».

Прежде всего, конечно, речь идет о реализации мирного соглашения от 10 ноября прошлого года, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, а также дальнейших шагах по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, как говорится в официальном сообщении Еревана, «в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе». На этих направлениях у сторон-подписантов нет особых претензий друг к другу. Хотя для перехода к практической реализации договоренностей по разблокированию коммуникационных коридоров необходимы новые мотивационные психологические условия, связанные с созданием у конфликтующих сторон политического доверия друг к другу. Второй момент, о котором пока не говорят громко, но который наверняка обсуждается, это возможности подписания между Ереваном и Баку широкого мирного соглашения, что невозможно сделать без определения или отношения сторон к статусу Нагорного Карабаха. Пока Азербайджан заявляет, что для него сейчас «проблемы Нагорного Карабаха уже не существует», Армения же утверждает, что этим вопросом должна заниматься Минская группа ОБСЕ.

Kremlin.ru Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле 7 апреля 2021 года

Но тут существуют важные нюансы. Только Россия как одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ ведет диалог с Ереваном и Баку на высшем уровне. В то время как другие страны-сопредседатели — США и Франция — дистанцируются от этого, хотя еще недавно Ереван предполагал активную роль французского президента Эммануэля Макрона, который примерял на себя тогу главного миротворца от ЕС, если иметь в виду его участие в минском процессе по урегулированию в Донбассе, активность на сирийском, ливийском и ливанском треках. К тому же во Франции проживает многочисленная армянская диаспора. На карабахском направлении ничего такого не заметно. Что же касается США, то они стали предпринимать усилия, правда, пока только в информационном пространстве, направленные на подрыв мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Так, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонской неправительственной организацией «Турецкое наследие», огульно обвинил Россию в желании затянуть конфликт, чтобы «не позволить Армении и Азербайджану двигаться вперед».

По мнению американского дипломата, «в плане безопасности сохраняется крупный вызов: как подходить к конфликту вокруг Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это позволило двум странам достичь окончательного соглашения по окончательному статусу». И далее: «Азербайджан может восприниматься как победивший в войне. Однако это не приводит к урегулированию кризиса, так же, как Армения, возможно, победила в первой войне четверть века назад. Другим открытым вопросом остается намерение России, которая решила не добиваться согласования условий прекращения огня через механизм сопредседателей Минской группы… Она обеспечила это напрямую… в трехстороннем формате». Тогда возникает вопрос, а что сейчас мешает Вашингтону и Парижу вступить в игру и предложить конфликтующим сторонам устраивающее их мирное соглашение через использование полномочий сопредседателей МГ ОБСЕ?

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Наконец, поездка армянского премьера в Москву имеет специфические характеристики, связанные с предстоящими в Армении досрочными парламентскими выборами. В этой связи некоторые армянские СМИ утверждают, что «неслучайно Пашинян начал свою предвыборную кампанию с визита в Москву», обозначая свою новую политику в отношении союзника по ОДКБ и члена Евразийского экономического союза, создавая ситуацию, чтобы никто в Армении не говорил о том, что Кремль сохраняет нейтралитет. К таким действиям премьера подталкивает, конечно, обострение внутриполитической ситуации в Армении вкупе с поражением в карабахской войне. Но насколько серьезна подобная тактика Еревана, никто не знает. Следует отметить, что главным оппонентом премьер-министра в ходе предвыборной кампании может стать второй президент Армении Роберт Кочарян, с которым, кстати, ранее Путин общался по телефону в Москве. В последнее время Кочарян стал вновь заметен как политик, его поддерживает и влиятельная часть армянской диаспоры в России, хотя Кремль подчеркивает, что предстоящие выборы — «внутреннее дело Армении».

Вот почему нынешнее пребывание Пашиняна в российской столице, помимо всего прочего, имело и демонстративный характер — многое остается за кадром. Он назвал состоявшиеся переговоры с Путиным «очень эффективными», хотя никаких документов по итогам встречи подписано не было. А кто-то ожидал другого?