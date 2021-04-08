Очередное хождение Пашиняна в Кремль
Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил рабочий визит в Москву, где провел более чем трёхчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По всем признакам этот визит носил не совсем обычный характер. Как заявил Путин перед закрытой частью встречи, он «рад, что Пашинян принял его приглашение, и им определенно есть о чем поговорить».
Прежде всего, конечно, речь идет о реализации мирного соглашения от 10 ноября прошлого года, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, а также дальнейших шагах по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, как говорится в официальном сообщении Еревана, «в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе». На этих направлениях у сторон-подписантов нет особых претензий друг к другу. Хотя для перехода к практической реализации договоренностей по разблокированию коммуникационных коридоров необходимы новые мотивационные психологические условия, связанные с созданием у конфликтующих сторон политического доверия друг к другу. Второй момент, о котором пока не говорят громко, но который наверняка обсуждается, это возможности подписания между Ереваном и Баку широкого мирного соглашения, что невозможно сделать без определения или отношения сторон к статусу Нагорного Карабаха. Пока Азербайджан заявляет, что для него сейчас «проблемы Нагорного Карабаха уже не существует», Армения же утверждает, что этим вопросом должна заниматься Минская группа ОБСЕ.
Но тут существуют важные нюансы. Только Россия как одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ ведет диалог с Ереваном и Баку на высшем уровне. В то время как другие страны-сопредседатели — США и Франция — дистанцируются от этого, хотя еще недавно Ереван предполагал активную роль французского президента Эммануэля Макрона, который примерял на себя тогу главного миротворца от ЕС, если иметь в виду его участие в минском процессе по урегулированию в Донбассе, активность на сирийском, ливийском и ливанском треках. К тому же во Франции проживает многочисленная армянская диаспора. На карабахском направлении ничего такого не заметно. Что же касается США, то они стали предпринимать усилия, правда, пока только в информационном пространстве, направленные на подрыв мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Так, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонской неправительственной организацией «Турецкое наследие», огульно обвинил Россию в желании затянуть конфликт, чтобы «не позволить Армении и Азербайджану двигаться вперед».
По мнению американского дипломата, «в плане безопасности сохраняется крупный вызов: как подходить к конфликту вокруг Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это позволило двум странам достичь окончательного соглашения по окончательному статусу». И далее: «Азербайджан может восприниматься как победивший в войне. Однако это не приводит к урегулированию кризиса, так же, как Армения, возможно, победила в первой войне четверть века назад. Другим открытым вопросом остается намерение России, которая решила не добиваться согласования условий прекращения огня через механизм сопредседателей Минской группы… Она обеспечила это напрямую… в трехстороннем формате». Тогда возникает вопрос, а что сейчас мешает Вашингтону и Парижу вступить в игру и предложить конфликтующим сторонам устраивающее их мирное соглашение через использование полномочий сопредседателей МГ ОБСЕ?
Наконец, поездка армянского премьера в Москву имеет специфические характеристики, связанные с предстоящими в Армении досрочными парламентскими выборами. В этой связи некоторые армянские СМИ утверждают, что «неслучайно Пашинян начал свою предвыборную кампанию с визита в Москву», обозначая свою новую политику в отношении союзника по ОДКБ и члена Евразийского экономического союза, создавая ситуацию, чтобы никто в Армении не говорил о том, что Кремль сохраняет нейтралитет. К таким действиям премьера подталкивает, конечно, обострение внутриполитической ситуации в Армении вкупе с поражением в карабахской войне. Но насколько серьезна подобная тактика Еревана, никто не знает. Следует отметить, что главным оппонентом премьер-министра в ходе предвыборной кампании может стать второй президент Армении Роберт Кочарян, с которым, кстати, ранее Путин общался по телефону в Москве. В последнее время Кочарян стал вновь заметен как политик, его поддерживает и влиятельная часть армянской диаспоры в России, хотя Кремль подчеркивает, что предстоящие выборы — «внутреннее дело Армении».
Вот почему нынешнее пребывание Пашиняна в российской столице, помимо всего прочего, имело и демонстративный характер — многое остается за кадром. Он назвал состоявшиеся переговоры с Путиным «очень эффективными», хотя никаких документов по итогам встречи подписано не было. А кто-то ожидал другого?