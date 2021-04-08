



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сегодня, 8 апреля, срочно вылетел в Киев. Как заявляет польское дипломатическое ведомство, визит «связан с угрозой миру на границах Украины» и проходит «по приглашению украинской стороны». Запланированы встречи Рау с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и членами украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

А накануне, 7 апреля, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встрече «коллег по НАТО из Канады, Литвы, Польши и Великобритании» как «ключевых» стран «в помощи Украине в области безопасности», сообщил Пентагон. Организатором встречи выступил государственный секретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес. «Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также обсудили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе», — констатируется по итогам совещания. После чего в режиме видеоконференции состоялся разговор между главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и советником премьер-министра Великобритании по международным делам Дэвидом Куорри. Как сообщает «Укринформ», стороны «обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины», а также «отметили плодотворный и важный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном 5 апреля, в ходе которого премьер-министр Великобритании подчеркнул свою поддержку Украине и выразил серьезную озабоченность обострением ситуации в Донбассе».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Обращает на себя внимание список стран, задействованных в обсуждении украинской проблемы. В ней есть такие члены НАТО, как Литва и Польша, но нет Германии и Франции, которые являются участниками нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе. Очевидно, это говорит о недоверии к Берлину и Парижу со стороны Вашингтона и Лондона, а также понимании последними невозможности проталкивания своих инициатив по Украине в формате Североатлантического альянса. Поэтому создается новая площадка, где прежде всего Великобритания и потом уже США будут руками Литвы и Польши реализовывать антироссийскую политику. Вильнюс к этому готов и даже забегает вперед Варшавы. Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, «мы будем призывать наших союзников по альянсу в ближайшее время предоставить Украине План действий по членству в НАТО». Литовские власти хотят обсудить это с другими прибалтийскими республиками, и уже последовал ответ из Риги. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предложение Вильнюса. Вопрос в том, что как поведет себя Варшава в ситуации, когда, по выражению одного из польских изданий, ее «втягивают» в конфликт на Украине.

Во многом это будет зависеть от того, как будут проходить консультации между Великобританией и Польшей. Напомним, что в ноябре 2016 года в Лондоне состоялись межправительственные британско-польские консультации, которые возглавили действовавшие на тот момент премьеры Тереза Мей и Беата Шидло. Ответный визит в Варшаву состоялся в декабре 2017 года. Как особо при этом указывала пресс-служба правительства Польши, «межправительственные консультации — форма, очень редко используемая англичанами. Ранее этот формат использовался британской стороной только в отношениях с Францией». В то время польским министром иностранных дел являлся Витольд Ващиковский, сторонник тесного альянса с британцами, а «накануне Brexit наша дипломатия выбрала союз с Великобританией против Франции и Германии», заявляет польский портал Interia. С тех пор и в Лондоне, и в Варшаве утекло много воды, поменялись премьеры и министры, но, как можно судить, заложенные основы координирования двухсторонних действий остались и в нужный момент актуализируются. Судя по всему, Великобритания, которая недавно объявила Россию угрозой номер один для себя, будет эксплуатировать политическую русофобию, которую польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) использовала в отношениях с Вашингтоном, теперь уже в своих интересах на фоне падения интереса к Польше со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Mfa.gov.pl Яцек Чапутович и Борис Джонсон

Это говорит о том, что теперь именно Лондон станет наполнять британскими смыслами польский курс на Украине в частности и восточном направлении в целом, а также различные форматы с участием Варшавы и Вильнюса (Люблинский треугольник, инициатива «Троеморье). Великобритания в данном случае следует своей традиционной политике создания интриг на континенте, чтобы помешать конструктивному взаимодействию между Россией и Германией с Францией. Что касается Варшавы, то она здесь имеет собственные профиты, добиваясь разрушения немецко-российского диалога, что является идеей-фикс польской политики. Правда, всё это обычно плохо заканчивалось для самой Польши. Но проблема в том, что уроки из истории Варшава извлекает крайне редко и, зачастую, неправильно.