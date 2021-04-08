Правительство Украины приняло решение о переводе языка крымских татар на латиницу. Об этом 7 апреля во время заседания правительства рассказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. По словам чиновника, подчинённое ему ведомство (министерство по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий) разработало концепцию развития и популяризации крымско-татарского языка на период с 2022 по 2032 год.

Крымские татары и мулла. 1862

Финансироваться проект будет из местных бюджетов, средств «международных партнёров», частных лиц, а также из средств, «которые будут взысканы с РФ за вред, причинённый вследствие вооруженной агрессии». В рамках реализации концепции на Украине планируют издавать новые словари, учебники и методические материалы для преподавания крымско-татарского языка, создавать онлайн-платформы, выделять талантливым школьникам стипендии и гранты и прочее.

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Данную новость оценили читатели Telegram-канала «Украина 24/7». Часть из них позитивно отреагировала на новость. Остальные читатели не поняли, зачем нужно популяризировать крымско-татарский язык, а также вспомнили, сколько русскоязычных граждан проживают в стране.

«Русский нельзя, а татарский можно?» — прокомментировал новость Freiflug.

«Зачем нам крымско-татарский?» — спросил Violet di Ristarte.

«Но зачем популяризировать среди украинцев и включать в украинскую культуру?» — также продолжил Violet di Ristarte.

Y27 Алексей Резников

«Лучше польский введите сразу», — иронизирует Максим С.

«Перспективнее сразу учить турецкий, учитывая геополитические тренды. Ещё китайский неплохо знать», — добавил Gennadii.

«Ага, русский не коренной значит …50% населения страны говорят на русском языке. Это вам ни о чем не говорит?» — спросил Александр.

«Крым вернуть не могут и знают об этом! Вот и создают видимость каких-то шагов! Лучше бы английский язык хорошо в школах преподавали!» — заметила Anna.

«Скажу одно, русский язык роднее и ближе, чем непонятный татарский. Посудите сами, сколько татар в процентном соотношении живет в Украине и сколько русских? Сколько украинцев имеют русские корни и род связи с русскими, а сколько с татарами? 1? 2 или 3 процента? Смешно! Ответ очевиден… У 70% украинцев родственные связи с россиянами. Мы и так один народ по существу. Генетика та же. Не стал бы рубить сплеча, что они братья, но татары точно не больше братья, чем русские… Я скажу одно, я работаю с многими национальностями, и обычные русские люди мне как братья. Ни разу ни один россиянин не посмел выразиться свысока по отношению ко мне или поставить себя выше или оскорбить по национальному признаку, что не могу сказать про европейцев, поляков и тех же турок и татар», — заметил Vladyslav.

«Вместо того чтобы научить людей уважать всех сограждан вне зависимости от используемого языка, мы будем учить татарский… это, конечно же, решит все вопросы», — написала Настя Т.

Демонстранты с украинскими и крымскотатарскими флагами во время акции протеста в поддержку крымских татар на площади Независимости в Киеве. 8 марта 2014

«Я люблю татарский народ, уважаю их и считаю их моральными братьями, но мне непонятно одно, почему другие языки ущемляют, а другие языки, в данном случае татарский, продвигают? Неравноправие», — написал один из читателей.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью украинскому телеканалу «ДОМ» заявила, что закон «О функционировании украинского языка» не заставил население страны разговаривать на украинском языке. «Нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что на Украине есть украинский русский язык», — подчеркнула чиновница.