Начавшийся в СМИ скандал вокруг деятельности бывшего владельца одной из самых крупных компаний Татарии «Спецстройсервис» Сирина Бадрутдинова набирает обороты. Как уже сообщали местные и федеральные СМИ, известный в республике бизнесмен находится под домашним арестом и отвечает на вопросы следователей. Ему вменяется вывод из принадлежавшей ему компании «Спецстройсервис» перед продажей новым собственникам денежных средств на сумму около 1,5 миллиарда рублей через «отмывочные» фирмы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Статуя Фемиды

«Спецстройсервис» достаточно долгое время выигрывал крупные строительные тендеры и был привлекательным активом для инвесторов. Однако, как выяснилось, за фасадом компании скрывались теневые финансовые схемы, которые образовали финансовую «дыру», умело скрытую во время продажи.

О Сирине Бадрутдинове информации немного, но в Татарии его имя, что называется, «на слуху». Благодаря своим связям в местной элите он в третий раз подряд без проблем избрался в прошлом году депутатом Совета Лениногорска в Лениногорском районе Татарии.

Коммерческая деятельность Сирина Бадрутдинова, если судить по открытым данным о зарегистрированных на него компаниях, на первый взгляд, довольно сумбурная. На таких ресурсах, как «Налоговая.ру» и List-Org, содержится информация о том, что Бадрутдинов выступал учредителем фирм, занимавшихся, казалось бы, совершенно не сочетающимся друг с другом бизнесом: от розничной торговли табачными изделиями до уборки помещений, ведения ресторанного бизнеса, строительства жилых и нежилых помещений и т. д. Большинство этих компаний в настоящее время прекратили свою деятельность или находятся в стадии ликвидации.

Между тем, как полагают СМИ, все эти разношерстные структуры были «побочным» продуктом предпринимательской деятельности Бадрутдинова. Основные доходы ему приносили строительные подряды. С 2003 по 2008 год Сирин Бадрутдинов был владельцем компании «Контакс-С». Эта структура с 2007 года стала выигрывать серьезные государственные тендеры и привлекла к себе внимание крупного капитала. Компанией заинтересовались владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы. Их не смутило даже то, «Контакт-С» оказалась в центре скандала, связанного с тендером департамента Москвы по конкурентной политике на реконструкцию участка Рязанского проспекта от Садового кольца до МКАД до границы с Московской областью. Стоимость контракта была впечатляющей — почти 10 миллиардов рублей. Но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила тендер и назначила новый.

Кризис 2008 года и скандальный тендер подтолкнули Бадрутдинова снизить свою долю в «Контакт-С» до 25%, а через год полностью выйти из капитала компании. Среди акционеров «Контакт-С» появились «Стройновация» (входившая в группу «Сумма» братьев Магомедовых) с долей в 24% и загадочный кипрский офшор «ГОУ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД» с контрольным пакетом в 51%.

К продаже бизнеса могущественным в то время олигархам Сирина Бадрутдинова могли подтолкнуть проблемы с местным подразделением ОБЭП. Скандал был замят, но Бадрутдинов был, что называется, «на карандаше» у правоохранителей. Поэтому бизнесмен, выгодно продав ставший токсичным актив братьям Магомедовым, создал новую строительную компанию — «Спецстройсервис».

Но Бадрутдинов продал через несколько лет и эту компанию, причем, можно сказать, в период ее расцвета. Выглядело это странно. Какой смысл выходить из столь успешного, идущего в гору бизнеса?

Однако следствие по делу выведенных из компании 1,5 миллиарда рублей накануне ее продажи начинает приоткрывать завесу тайны. В частности, правоохранителей заинтересовала фигура Игоря Барова — бизнесмена, связанного с Сирином Бадрутдиновым.

СМИ утверждают, что вывод средств из «Спецстройсервиса» осуществлялся при участии компаний этого казанского предпринимателя. В частности, было установлено, что с ним были аффилированы многочисленные компании, которые вскоре после открытия ликвидировались. Как известно, именно такой прием часто используется финансистами для сокрытия незаконного вывода средств.

В открытых источниках можно найти, что Игорь Баров числится учредителем и директором двух компаний: садоводческого кооператива «Учитель» и ООО «Шифа-Урай» (деятельность по организации спортивных соревнований). В обеих компаниях по одному сотруднику, с минимальной выручкой. А «Шифа-Урай» и вовсе убыточна: при выручке в 95 тыс. руб. убыток составляет 330 тыс рублей. Меценат да и только!

Между тем, как известно, под вывеской убыточных компаний как раз очень удобно проводить так называемые серые схемы по выводу средств, а потом закрывать компании и создавать новые.

Как выяснили журналисты, партнеры не слишком заботились правдоподобностью договоров для совершаемых ими транзакций. Например, при переводе средств строительной компании «Спецстройсервис» дело дошло до заключения договора с СПК «Учитель», которое представляет собой садово-огородное товарищество, да еще и не действующее, то есть и без земли, и без огородов с парниками. Между тем строительная компания перечислила этой фирме Игоря Барова приличную сумму за якобы некие услуги.

Точно так же нелепо выглядел и перевод денег в магазин дисконтных товаров «Ликвидация». Как писали СМИ, Баров и ранее неоднократно оказывался в поле зрения то правоохранительных органов, то налоговиков, но до момента задержания его компаньона Бадрутдинова никаких мер не предпринималось.

Для правоохранителей не секрет, что быстрое закрытие компаний и создание новых часто используется нарушителями закона для ухода от ответственности. Как выяснили СМИ, Баров закрывал в год по нескольку подконтрольных фирм такого рода. Например, в 2019 году были ликвидированы связанные с ним компании «Сити-строй», «М-Экспо», «ДСК-ЭДН», «Алюком». 2020 год стал еще более «урожайным» на закрытые конторы: «Межрегиондоставка», «Бастион», «ОСТА», СК «Строитель Поволжья», «Профстройподряд», «Калиандр», «Централ-строй», «Капитал», «Инженерные системы», «Бизнес-групп».

Похоже, что под шумок пандемии коронавируса бизнес Барова только набирал обороты. Однако указанные схемы на этот раз дали сбой. На Сирина Бадрутдинова, несмотря на его депутатский статус, заведено уголовное дело о выводе и хищении средств из принадлежавшей ему компании «Спецстройсервис». Вместе с ним по уголовному делу проходят также бывший финансовый директор компании Стрелова Е. Л. и главный бухгалтер Закирова И. В.

Сирину Бадрутдинову один раз удалось избавиться от проблемной компании «Контакт-С», продав актив братьям Магомедовым, и начать бизнес «с чистого листа», создав компанию «Спецстройсервис». Однако второй раз фокус не прошел. Следствие распутывает клубок теневых махинаций «команды» Бадрутдинова, и вполне возможно, что вскоре вскроются новые факты хищения средств из компании.

Насколько известно, все активы бизнесменов, подозреваемых в выводе средств, в настоящее время заморожены. Они должны пойти на компенсацию издержек пострадавших клиентов и добросовестных приобретателей опустошенных махинаторами компаний.