Бывший вице-президент США Майк Пенс вернется в общественную жизнь и, возможно, пойдет на президентские выборы в 2024 году — при поддержке Передовой американской группы защиты свободы, созданной для того, чтобы объединить традиционное консервативное мышление с трампизмом. Группа будет стремиться защищать достижения администрации Трампа—Пенса, одновременно выстраивая то, что, по словам советников, будет «формулой победы для более широкой коалиции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенс

Состав консультативного совета отражает эту миссию. В него вошли деятели из Белого дома времен Трампа, включая Келлиэнн Конвей и Ларри Кудлоу, а также ключевые игроки из более широкого консервативного движения, такие как президент Клуба роста Дэвид Макинтош. Организация «планирует опираться на успех последних четырех лет, защищая традиционные консервативные ценности и продвигая успешную политику администрации Трампа», — сказал Пенс в заявлении The Washington Examiner, рассказывая о создаваемой группе.

«Консерваторы не будут сидеть сложа руки, когда радикальные левые и новая администрация попытаются своей разрушительной политикой поставить под угрозу положение Америки как величайшей нации в мире», — подчеркнул бывший вице-президент.

И это происходит при поддержке самого бывшего президента Дональда Трампа. «Это был самый успешный первый срок в американской истории, — сказал он в заявлении, направленном в Washington Examiner. — Приятно видеть, как Майк подчеркивает некоторые из наших многочисленных достижений!»

Gage Skidmore Майк Пенс

Пенс держался в тени с тех пор, как покинул свой пост. Он проводил время со своей семьей, спокойно разрабатывая проект, предназначенный для поддержания политического влияния. Он присоединился к консервативному Фонду молодой Америки и взял на себя роль выдающегося научного сотрудника в Фонде наследия, вызвав предположения, что может быть следующим в очереди на его высшую должность. Но теперь советники полагают, что с учетом кризиса на границе и администрации, намеренной повысить налоги, для Пенса настало время снова появиться в глазах общественности.

Его первое публичное выступление состоится в конце апреля на ежегодном сборе средств в Семейном совете Пальметто. Мероприятие пройдет в Южной Каролине — ключевом для самого начала избирательной кампании штате. При этом сторонники Пенса говорят, что он идеально подходит для синтеза новой платформы, включающей традиционный консерватизм и движение MAGА («Сделаем Америку снова великой»). По мнению одного из его советников, нет никаких сомнений, что когда Пенс стал вице-президентом в 2016 году, «в США был совершенно новый избиратель, которого Дональд Трамп привлек своим вниманием к Китаю и торговле, и он завоевал много голосов синих воротничков на Среднем Западе». Создаваемая сейчас организация сосредоточится на тех выигрышных позициях и действиях, которые были в центре этого слияния между традиционным консерватизмом и трампизмом, уточняет советник.

Майк Пенс и Дональд Трамп

Штаб-квартира новой группы будет располагаться в Вашингтоне. Ее программы будут разрабатываться вокруг трех столпов: американская сила и безопасность, включая иммиграцию, Израиль и мир на Ближнем Востоке, «твердую позицию против противников»; американское процветание, включая восстановление экономики, энергетическую независимость, снижение налогов администрации и дерегулирование; и американская свобода, включая борьбу с абортами, выбор школы и вопросы религиозной свободы. Исполнительным директором будет Пол Теллер, давний член Penceworld, который был директором по стратегическим инициативам вице-президента. По мнению же Конвей, старшего советника президента в Белом доме Трампа, Пенс был идеальным человеком для этой работы. Она рассказала, что работала вместе с Майком Пенсом в течение 12 лет в официальном качестве, но знала его десятилетиями: у него сердце слуги и ум политика, — качества, благодаря которым создаваемая группа намерена гарантировать, что Америка принадлежит каждому из ее граждан.

Среди других членов консультативного совета группы — директор Управления по управлению и бюджету при Трампе Расс Воут, бывший губернатор штата Висконсин Скотт Уокер, бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман. Сопредседателями будут Чип Солтсман, Марк Шорт и Марти Обст.

Трамп еще не сказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году, но другие потенциальные кандидаты, такие как Майк Помпео, уже начали посещать штаты, важные для избирательной кампании на самом раннем этапе.

Дональд Трамп и Майк Пенс

Пенс покинул свой пост в тени Трампа, публично отчитанный за сопротивление требованиям президента отменить результаты выборов 2020 года в одностороннем порядке. Но одобрение Трампом его новой правозащитной организации предполагает более теплые отношения, чем о том известно. Не говоря уж о том, что бывший президент недавно позвонил Пенсу, чтобы поздравить с рождением у него первого внука в середине марта — согласно источнику, знакомому с этим разговором.

Впрочем, советники отмахиваются от предположений о том, что правозащитная организация является средством реализации президентских амбиций Пенса, заявляя, что приоритетами являются промежуточные выборы в следующем году и разработка политической повестки дня. Как сказал один из них, сейчас мы находимся в периоде, когда администрация Байдена за два с половиной месяца успела отвергнуть политику, которая привела к такому большому процветанию за последние четыре года, — так что для него настала пора снова выйти на публику и поднять голос в ее защиту.