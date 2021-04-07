В Омской области разворачивается громкий скандал, в который так или иначе оказался втянут губернатор региона Александр Бурков.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков

5 апреля следственное управление СКР по Омской области сообщило о том, что в Омске расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении коммерческой организации. По данным ведомства, фигурантами дела стали экс-директор АО «Логистическая компания «Зерно Сибири», экс-директор ООО «Дары Сибири», директор ООО «Глобал-С» и депутат Курской областной думы. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2019—2020 годах обвиняемые «совершили хищение денежных средств АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» на общую сумму более 98,9 млн рублей».

Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета совершать определённые действия. Четвёртый обвиняемый — депутат — объявлен в федеральный розыск. Расследование продолжается.

В этот же день, 5 апреля, омский губернатор Александр Бурков провёл онлайн-встречу с местными блогерами и журналистами. Первый же вопрос касался ситуации вокруг «Зерна Сибири». Задавший этот вопрос блогер Василий Епанчинцев назвал его «остро стоящим на повестке».

«Силовики занимаются нашей логистической компанией «Зерно Сибири», в своё время её создание было инициировано вами (губернатором Бурковым — прим. ИА REGNUM). Вы говорили, что омские аграрии научились выращивать зерно, настала пора научиться его продавать. Так получилось, что, по версии следствия, там работало целое преступное сообщество во главе с вашим бывшим советником Александром Четвериковым, которого теперь ищут. И пропало сто миллионов рублей. Получается, наших омских аграриев обманули. Что там произошло на самом деле? Хотелось бы узнать вашу точку зрения», — спросил блогер у губернатора.

Скриншот omsk.sledcom.ru Сообщение СКР по Омской области

В ответ Бурков первым делом заявил, что «товарищ Четвериков (ныне депутат Курской областной думы VI созыва — прим. ИА REGNUM) никогда не был советником губернатора»:

«Он являлся сторонником по партии «Справедливая Россия». Мы с ним депутатствовали в Государственной думе, мы действительно с ним знакомы, и он проявлял интерес в поддержке аграриев Омской области».

"По итогам проверки финансово-контрольного управления губернатора, это было начало 2019 года, мною было отписан этот акт в нашу областную прокуратуру и в управление внутренних дел — провести проверку и по мере необходимости возбудить уголовное дело. По фактам нашего акта следствие провело проверку и возбудило уголовное дело», — рассказал Бурков.

По словам губернатора, в процессе работы следствия была возвращена «львиная доля средств», «невозвращёнными» сейчас остаются порядка 30 млн рублей:

«Здесь я был инициатором возбуждения этого уголовного дела. Я надеюсь, что правоохранительные органы доведут это дело до конца».

В завершении Бурков ещё раз обратил внимание на то, что Четвериков не являлся его советником.

Цитата из видео. omskportal.ru Губернатор Омской области Александр Бурков во время прямого эфира 5 апреля

6 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ситуацию прокомментировал справоросс и депутат Александр Четвериков.

«12 сентября 2019 года в Омской области было создано АО ЛК «Зерно Сибири». Проект анонсировался громко, планировалось торговать на рынках Азии», — пишет он, утверждая, что основой стратегической разработки проекта стала его докторская диссертация.

Он подчеркнул, что в совете директоров АО «Зерно Сибири» не занимался финансами, а отвечал за стратегию развития. Он также отметил, что первая поставка зерна баржами по Иртышу в Казахстан «показала практическую эффективность проекта».

«Всё вроде шло неплохо, но уже через три месяца, в декабре того же 2019 года, я был вынужден сложить свои полномочия в связи с неразрешимыми разногласиями с губернатором Бурковым и покинуть гостеприимный Омск», — пишет парламентарий, добавляя, что «после этого компания почему-то вдруг отказалась от амбициозных планов».

Депутат не признаёт своей вины по уголовному делу о хищениях в компании «Зерно Сибири»:

«В апреле 2021 года в СМИ появились сообщения о якобы хищениях в АО ЛК «Зерно Сибири» на сумму 98 миллионов рублей, осуществленных организованной группой при моём непосредственном участии. Могу сказать совершенно точно, что я не принимал участия в каких-либо хищениях и, насколько известно мне, таковых не имелось в природе».

Он заявил, что информация о хищениях является «вымыслом и инсинуациями, (которые) направлены на сведение личных счётов и умышленную дискредитацию».

«Сложно предположить, что ни с кем до этого не знакомый, приглашённый из другого региона, рядовой член совета директоров смог обхитрить местных чиновников и финансовых воротил, не имея даже доступа к распоряжению средствами. Скорее невозможно», — продолжает депутат.

Комментарий депутата Александра Четверикова на его странице в социальной сети

Причины происходящего он видит в «провале амбициозного проекта», анонсированного перед федеральными властями: «И теперь надо найти крайнего».

Кроме того, Четвериков в своём сообщении допустил громкое обвинение в адрес омского губернатора Александра Буркова. По словам депутата, глава региона якобы вымогал у него 200 млн рублей. Четвериков утверждает, что Бурков и на тот момент, и ранее «лично контролировал всё, что было связано с «Зерном Сибири».

Скандал вокруг «Зерна Сибири» прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. Происходящее он назвал «позором».

"Это позор, разборки, выборы на носу! Всё это подрывает доверие к органам власти. Крайне неприятная история, особенно накануне выборов в Госдуму», — подчеркнул политик.

К обсуждению подключился телеграм-канал «Бузотёры и вороньё».

«Со стороны вся история выглядит как попытка двух поссорившихся бизнес-партнёров публично отстраниться друг от друга. Только происходит всё это в политическом поле и уже сильно рикошетит по имиджу Александра Буркова», — пишет канал.

Расследование дела продолжается. Обнародования его результатов омичи ждут с нетерпением. Однако уже сейчас понятно, что этот скандал так или иначе ударил по имиджу омского губернатора. И не только. Имиджевые потери перед выборами в Госдуму понесёт и партия «Справедливая Россия» (теперь — «Справедливая Россия — патриоты — за правду»), и непосредственно Сергей Миронов. Склока такого масштаба, сопровождаемая столь громкими обвинениями, просто не может пройти для него бесследно.

Справка: Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года. 9 сентября 2018 года был избран губернатором региона. До этого являлся депутатом Госдумы седьмого созыва от Свердловской области по списку партии «Справедливая Россия».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков на российско-казахстанском форуме в Омске

Акционерное общество Логистическая компания (АО ЛК) «Зерно Сибири» создано в Омской области в сентябре 2019 года. Учредителями общества стали правительство Омской области (51%) и крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса региона (49%).

«Основные направления деятельности — торговля сельскохозяйственными товарами, транспортные и логистические услуги, инвестиционная деятельность, оптовые поставки ГСМ, внешнеэкономическая деятельность, услуги по приёмке, подработке и хранению зерна, внедрение технологий производства сельскохозяйственной продукции, реклама и продвижение товарных брендов», — говорится в сообщении на сайте компании.