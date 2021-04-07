«Климкин вообще здоров или нет?» — Украина хочет разместить войска США
6 апреля в эфире украинского телеканала «Эспрессо» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на Украине якобы для «обеспечения безопасности» нужно разместить вооружение и батальоны США или других стран. Он заявил:
Слова бывшего украинского министра вызвали критику со стороны некоторых жителей страны. Свое мнение люди выразили под видеозаписью фрагмента эфира с участием политика в YouTube-канале «Эспрессо».
»Климкин вообще здоров или нет? Страна, которая уже 7 лет воюет, будет размещать у себя подразделения НАТО? То есть автоматически НАТО вступает в войну с Россией? А НАТО это надо?» — спросил Alex V.
«Ничему история не учит, будет как в Грузии», — добавил Шурик Крылов.
«Шепелявый (комментатор обращается к Климкину, имеющему дефект речи, — О. П.), какой американец будет воевать за Украину с Россией, они будут воевать вашими людьми, приказывая вам за океаном», — считает Вазир Б.
«Удивляюсь. Прямым текстом чувак говорит, что линия фронта будет проходить через нашу страну, и никого это не коробит. Хочется спросить, вы отдаете себе отчет, что линия фронта — это линия бедствия?! Это разруха, смерть, беженцы, страдания. А не лучше ли, наоборот, заявить, что мы в этой разборке взбесившихся альфа-самцов участие не берем, занимаем позицию нейтралитета, и тот, кто первый сунется к нам с оружием, тот будет объявлен нашим врагом, а его враг — нашим союзником…», — отметил Борт Один.
«А этот сказочник что сделал на посту министра? Что же не договорился про постоянные учения с сывочолым гетьманом (так на Украине называют бывшего президента Петра Порошенко — О. П.). Война мешала или схемы мутить времени не оставляли на оборону страны?» — задал вопрос Давид Утман.
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«И что изменится, если США разместят у вас военные базы?! США начнет вам диктовать свои условия. Глупцы», — отметил Miner Man.
«А американцы захотят умирать за Украину?» — задал риторический вопрос автор под псевдонимом Сила Смысла.
«Вас, депутатов ненасытных, кормим, и этих еще корми. А народу вы что скажете?.. Климкин, а Вы у народа спросили? Хотят ли они в НАТО? Мы и так нищая страна, будем еще этих оккупантов кормить, дармоедов», — резюмировал Игорь Ш.
Напомним, в 2014 году Украина развязала войну против Донецкой и Луганской народных республик, не признавших антиконституционный переворот, приведший в феврале 2014 года к свержению законно избранной украинской власти. Украинская пропаганда утверждает, что в Донбассе украинская армия уже семь лет якобы воюет с Россией. В этой связи американцы регулярно оказывают Киеву военную «помощь».