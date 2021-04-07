С наступлением тёплых дней сразу в нескольких регионах России стали таять не только снег, но и ветхие дома, а также другие «возрастные» объекты. Уже появились первые жертвы, пострадавшие и бездомные.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вечером 31 марта трагедия произошла в Ивановской области: 20-летнюю девушку, проходившую по тротуару около здания бывшего учебного корпуса ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», смертельно травмировало обрушившейся кирпичной кладкой. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

«К сожалению, у нас такие случаи не единичны. Впредь мы не должны допускать такого рода трагедии», — заявил глава региона Станислав Воскресенский, поручив создать межведомственные комиссии для обследования старых зданий на территории Ивановской области.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мудрость предков. И так во всём и везде сейчас», — прокомментировал произошедшее в группе ВК «Инцидент Иваново» Владимир Тушин.

Gkhgroup.ru Ветхое жилье

Читайте также: В Ивановской области обследуют старые здания после гибели девушки

В Астраханской области причиной гибели двоих человек (и травмирования ещё двоих) от обрушения кровли ангара на территории военной части стало нарушение требований охраны труда. По данным следствия, металлические перекрытия отправили разбирать совершенно неподготовленных работников, их действия никто не контролировал.

Читайте также: В Астраханской области при обрушении ангара погибли два человека

В Сызрани (Самарская область) 2 апреля балкон жилой квартиры трёхэтажного многоквартирного дома рухнул вниз вместе с находившейся там женщиной 1958 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

Читайте также: В жилом доме в Сызрани обрушился балкон с женщиной

В Оренбурге вечером 2 апреля произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом между двумя крылами дома 27 на ул. Советской. По итогам обследования комиссия подтвердила существование угрозы обрушения части строения. Сложилась аварийная ситуация. Выселению подверглись восемь семей.

«Ситуация находится под контролем. Сейчас мы ждем экспертное заключение о состоянии подвального помещения здания. В последующем будем заказывать полную экспертизу дома в целом. Эксперты-строители предложат варианты того, как избежать аварийных ситуаций и какие меры предпринимать дальше. До того момента, пока эти предложения не поступят, жильцы будут проживать в маневренном фонде. Будем действовать в рамках экспертных заключений», — пояснила заместитель главы города по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева.

Цитата из видео на YouTube Татьяна Малышева

Читайте также: В Оренбурге из-за угрозы обрушения срочно расселяют дом

В Кирове 4 апреля частично обрушилась крыша спортивного комплекса. Причём инцидент произошёл прямо во время соревнований по легкой атлетике. СК «Вересники» построен совсем недавно, но при этом о проблемах с кровлей начали говорить ещё в 2018 году.

«Главное, что пострадавших среди детей и взрослых нет», — сообщил в Instagram губернатор Кировской области Игорь Васильев. Учитывая снежную зиму и перепады температур весной, он также поручил провести проверку кровель всех спортобъектов региона.

Читайте также: Губернатор Кировской области прокомментировал обрушение в спорткомплексе

Читайте также: В Кирове обрушилась крыша спортивного комплекса прямо во время соревнований

Пожалуй, масштабнее всего разрушение ветхого жилья происходит в Барнауле. Там пришлось срочно выселять жителей сразу двух жилых домов, признанных аварийными ещё в 2013 и 2019 годах. В ночь на 6 апреля, когда стали рушиться несущие конструкции жилого строения по ул. 1-я Западная, 51, людям пришлось выпрыгивать из окон.

«Вход оказался заблокирован. Я закричала детям, чтобы выпрыгивали из окон. Они выбирались, в чём были, — без верхней одежды. Хорошо, что друзья привезли теплые вещи, нам ведь еще долго пришлось здесь стоять», — рассказала ИД «Алтапресс» жительница обрушившегося дома Надежда Полякова.

По её словам, всего из аварийного здания таким образом выбрались 11 человек, включая четверых детей. Из 55 эвакуированных в Барнауле жильцов четверо в спешном порядке размещены в пункте временного размещения, ещё четверых человек (в том числе — двоих детей) отправили в краевой кризисный центр для женщин. Остальных пострадавших приютили родственники, информирует мэрия города. А сами жильцы говорят, что на момент начала эвакуации в аварийном здании не были отключены ни электроэнергия, ни газ. Тем временем несущая железная балка продолжала нависать над газовой трубой, проходящей по периметру дома на уровне второго этажа: в любой момент мог произойти взрыв.

Цитата из видео на YouTube Обрушение дома по ул. 1-я Западная, 51 в Барнауле

Читайте также: В Барнауле вместе со снегом «растаяли» два аварийных дома

Не успел СКР возбудить уголовное дело по статье «Халатность», как в столице региона вновь произошло обрушение. На этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. Проведена эвакуация всех 23 находившихся в тот момент в квартирах людей. А всего там живут более 60 человек.

Тем временем в Тюмени из-за опасности обрушения закрывают детский сад, единственный на весь микрорайон Утяшево. Здание собирались капитально ремонтировать, но с приходом весны на фундаменте здания появились трещины.

Читайте также: В Тюмени из-за опасности обрушения закрывают детский сад

В городе Канске Красноярского края 6 апреля обрушилась стена двухэтажного жилого дома на улице Красноярской: осыпались санузел и одна угловая квартира. Судя по кадрам с места ЧП, проблемы с жильем возникли у собственников как минимум двух квартир на первом и втором этажах.

Читайте также: В красноярском Канске обрушилась стена жилого дома

В самом же Красноярске жители дома №20 на ул. 60 лет Октября настолько суровы, что несколько лет обитают в жилище, которое подперли деревянной конструкцией. На кадрах, опубликованных ТВК, видно, что от влаги на фасаде облупилась штукатурка, оголился кирпич. Кроме того, один из балконов здания опирается на металлические балки.

Цитата из видео на YouTube Деревянные подпорки

Как пояснили журналистам в УК «ЖСК», подпорку поставили после экспертизы, чтобы локализовать разрушение. Тогда информацию о нем передали в межведомственную комиссию, которая признала дом аварийным, — по постановлению правительства Красноярского края жильцов должны расселять.