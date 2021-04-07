Во время бесед с японскими политиками и политологами еще в «доковидный» период мои собеседники уже не задавали вопросов о «северных территориях», откровенно признаваясь, что «после заявлений Путина и Лаврова о военном значении для России островов серьезным людям в Японии стало очевидным, что в обозримом будущем они японскими не станут». Вместо этого разговор сводился к выяснению, желает ли Москва дальнейшего объединения оборонных усилий с Пекином вплоть до подписания договора о военном союзе. Видимо, доверяя моему мнению, ответ на этот вопрос появлялся и в японских изданиях. Например, опубликовано такое разъяснение: «Специалист по Японии консервативного крылаАнатолий Кошкин говорит: «В настоящее время российско-китайские отношения можно назвать «фактически союзными, но не оформленными (военным) договором». Впредь же по мере усиления американской военной угрозы нашим двум странам, в случае если китайская сторона выступит с инициативой, думаю, не исключено и формальное заключение договора о союзе. Но Китай воздерживается от подписания документально оформленного союза».

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-95МС

Но это было сказано и опубликовано в Японии в 2019 году. С тех пор происходили события, свидетельствующие о расширении и углублении военного сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Особенно большое впечатление на японские власти и простых японцев произвело воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей стратегическими бомбардировщиками ВКС России и ВВС Китая. Первое такое патрулирование прошло 23 июля 2019 года. Тогда в нем участвовали два российских Ту-95МС и два китайских Хун-6К.

Alert5 Китайский стратегический бомбардировщик H-6K

22 декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На сей раз авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей в международном воздушном пространстве, не нарушая границ иностранных государств. В Минобороны России подчеркнули, что совместное патрулирование проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран.

Однако в Японии считают иначе. Связанное с влиятельной японской газетой «Нихон кэйдзай симбун» издание Nikkei Asia с нескрываемой тревогой сообщает о расширяющемся военном сотрудничестве РФ и КНР.

Опубликованная им на днях статья озаглавлена «Антизападное партнерство России и Китая угрожает мировому порядку» (Russia and China`s anti-West partnership threatens global order). В ней утверждается, что «отношения между Китаем и Россией вот-вот вступят в новую фазу». При этом признается, что причиной российско-китайского оборонного сближения являются попытки Запада оказывать давление на руководство двух стран, объявлять им различного рода санкции.

«Поскольку страны (Россия и Китай) имеют дело с санкциями США и Европы, существуют опасения, что они могут стать агрессивными в противодействии демократическому миру. Когда министр иностранных дел Китая Ван И и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Гуйлине, Гуанси-Чжуанский автономный район Китая, в течение двух дней, начиная с 22 марта, оба яростно критиковали западные страны, комментируя, что США не должны создавать блоки для запугивания других стран», — сообщает Nikkei Asia. При этом издание приводит заявление двух министров о том, что «не существует единых стандартных моделей демократии и что суверенные страны имеют право выбирать свою собственную модель».

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

В подтверждение цитируется издание Компартии Китая Global Times, недавно опубликовавшее передовую статью, в которой говорилось: «Ни одна страна в регионе не может в одиночку противостоять Китаю или России, не говоря уже о борьбе против двух держав одновременно». Также утверждалось, что Китай и Россия могут противостоять «четверке» (США, Японии, Австралии и Индии — А. К). Передовая статья, по-видимому, указывает на то, что Китай, который США считают самой большой угрозой для Запада, будет чувствовать себя в большей безопасности, если на его стороне такая крупная военная держава, как Россия. «Событие, которое состоится позже в этом году, может оказаться пробным камнем в предсказании того, будут ли Китай и Россия стремиться сформировать военный союз в будущем», — пишет автор статьи в Nikkei Asia Ко Сакаи.

Речь идет о продлении и расширении российско-китайского договора о дружбе, срок действия которого истекает в июле текущего года. Сакаи считает, что это событие может «оказаться пробным камнем в предсказании того, будут ли Китай и Россия стремиться сформировать будущий военный союз». При этом в статье приводится высказывание президента РФ Владимира Путина, который о военном союзе с Китаем в октябре прошлого года сказал: «Теоретически это вполне возможно».

Однако цитирование Путина усечено. Причем, похоже, сознательно. Отвечая на вопрос в ходе видеоконференции о возможности военного союза между Москвой и Пекином, Путин заявил, что «нам это не нужно, но теоретически это вполне возможно представить». В ходе участия в Валдайском клубе Путин также указал на военные учения, проводимые Россией и Китаем, как сигнал о растущем военном сотрудничестве между странами. «Без сомнения, наше сотрудничество с Китаем укрепляет обороноспособность китайской армии», — говорил Путин, отметив, что в будущем можно увидеть еще более тесные военные связи между двумя странами.

В заключение автор статьи Сакаи допускает, что Россия перейдет красную линию и подпишет союз с Китаем. Такой шаг еще более вероятен, если Москва почувствует, что Запад ее игнорирует и подвергает давлению.

Совместные учения России и Китая в Южно-Китайском море

От себя заметим, что опасения по поводу объединения военных усилий России и Китая в противостоянии «коллективному Западу», в первую очередь США, которые назвали русских и китайцев врагами, рождены не на пустом месте. Ибо продолжение окружения наших стран военными базами, «горячими точками», провоцирование на территории России и Китая и в пограничных государствах «цветных революций», размещение у границ двух стран ракет средней дальности в ядерном снаряжении и различного рода других ракет, вроде «Томагавков», безусловно, будет стимулировать Москву и Пекин к объединению своих военных возможностей, координации планов использования вооруженных сил. И тогда в первую очередь Япония вновь окажется в ситуации 50-х годов прошлого столетия, когда у нее под боком существовал «красный миллиард с атомными бомбами». Кстати, из Пекина уже поступило предупреждение о том, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии и других соседних государствах Китай не будет сидеть сложа руки и будет вынужден принять контрмеры. Готова к контрмерам и Москва…