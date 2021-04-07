Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами. В ближайшее время оно намерено заявить об этом официально.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит», — сообщил представитель Агентства в интервью итальянской газете Il Messaggero.

И зачем такая вакцина? А ее поставляют в страны ЕС. В том числе, например, в Грузию, где от этого препарата уже умерли несколько человек, двое уж точно. В мире тоже есть аналогичные случаи. Что это означает? А то, что на фоне третьей или уже четвертой волны COVID-19 Запад оказался незащищенным, несмотря на вложенные в разработку препаратов гигантские средства и рекламные кампании. А мы?

Да снова впереди планеты всей: три вакцины. И все — супер. Никаких смертей, практически нет осложнений. Да, бывают иногда температура день-два, озноб или приливы жара, головная боль и слабость — это от «Спутник-V». Но и то далеко не всегда и не у всех. Вводить эту вакцину можно даже 90-летним.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса «Спутником-V»

Вот только один вопрос — прививаться этой вакциной можно лишь однократно. И, хотя глава Института Гамалеи не видит препятствий для повторной вакцинации другим препаратом в случае необходимости, все же до конца нет уверенности в том, что «Спутник-V» это позволяет. Почему, мне объяснил ученый, руководитель научного направления Института Чумакова (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН) Евгений Ткаченко. Насколько я поняла, дело тут в антителах. Пока никто не может сказать точно, на сколь долгий срок будет защищать вакцинированного любая из представленных на мировом рынке вакцин. Для этого нужен минимум год с момента вакцинации. Тогда по наличию антител или их отсутствию можно судить об эффективности препаратов. Поэтому слова директора Института Гамалеи о том, что «Спутник-V» защищает на 2−4 года, — лишь предположение. Но желаемое нельзя выдавать за действительное. Через год мы будем точно знать, кто был прав и на сколько хватило защиты привитым этой вакциной. Как, впрочем, и любой другой.

Но вот ведь незадача: «Спутник» можно сделать лишь раз в жизни. И если вдруг выяснится, что антител через какой-то период не осталось, это будет означать — нужна повторная вакцинация. Но чем? «Спутником» уже нельзя. А можно ли другой вакциной? Тоже нет точного ответа. Ведь антитела, хоть и в малом объеме, могут быть. Кроме того, есть так называемые «внутренние» антитела — у переболевших, и «внешние» — у вакцинированных. Эти внешние и дают столь нужный всем клеточный иммунитет, который защищает человека от проникновения коронавируса. Клетки, получив память за счет вакцины, распознают его и прогоняют вон из организма, «захлопывают дверь» перед нежданным и непрошеным гостем. Сиди, образно говоря, на улице под дождем и дохни, а внутрь мы тебя не пустим.

Так вот, если таким людям ввести вакцину повторно, то этих самых антител будет перебор. И тогда возможно самое настоящее поражение по всем фронтам — тот самый цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма, в результате чего возможно их полное разрушение, а, следовательно, гибель человека), который сводил в могилу тысячи людей в начале пандемии.

Получается, что привитые «Спутником-V» рискуют в случае необходимости ревакцинации оказаться на больничной койке подключенными к аппарату ИВЛ, от которого, как все мы теперь хорошо знаем, очень короткий путь до кладбища. Иногда выживают, но редко и с большим трудом. «Те, кто выжил в катаклизме», безусловно, герои, но их, увы, мало — по пальцам руки.

Пациент на ИВЛ

В такой ситуации понятно, что большинству людей хочется привиться чем-то более безопасным, «лайтовым» в случае ревакцинации. И такая вакцина есть у нас — «КовиВак», разработанный на платформе полиомиелита и геморрагической лихорадки в Институте Чумакова.

Тем не менее, несмотря на то, что вакцина прошла необходимые испытания, одобрена и как бы, по официальной информации, поступила на внутренний рынок, привиться ею нигде пока нельзя. И даже узнать, когда это можно будет сделать и где — тоже нельзя, рассказал ИА REGNUM руководитель научного направления Института Чумакова (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН) Евгений Ткаченко.

«Пока никто ничего не знает, во всяком случае никакого договора с Минздравом пока не подписано, а вакцина приготовлена и ждет времени для передачи Минздраву», — пояснил он.

Слова представителя разработчиков меня окрылили — чего проще: звони в Минздрав! Звоню, но как раз это оказалось совсем непросто! Наши чиновники по показателю недоступности на гораздо большей высоте, чем наши ученые — разработчики вакцин от коронавирусной инфекции, тех уникальных препаратов, которых нет у американцев, французов, немцев, итальянцев и далее по списку. Потому что то, что есть, — не того, как мы видим теперь, качества. Во всяком случае AstraZeneca — точно что-то не то!

Поставив телефон на дозвон, слушая бесконечную песню многоканальной связи, я успела пообедать, выпить кофе, позвонить по мобильному в несколько мест, начать писать этот материал, прослушать запись разговора с представителем Института Чумакова. А музыка все звучала и пела, словно рассказывая мне историю чиновничьего беспредела, когда ты пять — внимание — пять дней пытаешься достучаться практически до небес! Потому что Минздрав РФ — это точно небеса, до которых, попробуй, достучись!

Minzdrav.gov.ru Минздрав РФ

А если стихийное бедствие? А если катаклизм? Как быть? В МЧС звонить? А Минздрав только зарплату будет получать? Или как?

Говоря коротко — не удалось мне узнать ничего про «когда и где», то есть о старте вакцинации новым препаратом «КовиВак». Зато специалист из Института-разработчика заверил: «Сам привился, 80 лет, никаких побочных эффектов». «Ура!» — подумала я, потому и начала столь упорно звонить в Минздрав. Но не отверзлось. Пока… Буду продолжать!