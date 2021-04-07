6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за безвизовый режим для граждан Украины. В связи с четвертой годовщиной безвизового режима с ЕС на Telegram-канале украинского издания Klimenko Time организовали опрос. Читателям предложили ответить на вопросы, кто и как часто пользовался «благами» безвизового режима с ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На момент публикации материала 8% опрошенных ответили, что часто пользуются «благами безвиза», 21% ответили, что пару раз пользовались, 4% были в ЕС только на заработках, 17% не попользовались «благами» безвизового режима, но планируют, а 50% ответили, что совсем не имеют возможности воспользоваться «благами» безвизового режима. Проголосовали 5898 человек.

Ivan Bandura Украинцы на демонстрации

«До майдана каждый год ездила как турист, после майдана не могу себе этого позволить», — рассказала Lydmila Lydmila о своих поездках в страны Европейского союза.

Ниже она также добавила: «Наша компания работала с рынком СНГ, зарплата у меня была 4000 [гривен] плюс премия 100% — всего 8000 (доллар по 8 [гривен]), теперь у меня зарплата 11 000, премий нет вообще (доллар 28 [гривен]), а с прошлого года после локдауна вообще нас на полставки отправили… вот и считайте».

Она также указала на взаимосвязь между государственным переворотом на Украине (так называемый Майдан 2014 года) и социально-экономическими последствиями для страны.

Ввласенко Дестабилизация на Майдане

«Украина самая бедная страна в Европе. Что у нас самые низкие пенсии и зарплаты… Может, это не инженеры плохие, а власть тупая? Которая за печенюшки угробила свою страну? Или тебе тяжело проследить связь: Майдан — Украина самая нищая в Европе?» — ответила Lydmila Lydmila одному из своих оппонентов.

Некоторые из читателей отметили, что в основном в выигрыше от безвизового режима остались жители западных областей Украины.

«На западе Украины многие пользуются. Безвиз как раз западенцам и был больше всего выгоден», — написал Vlad.

«Самое главное, ждали безвиз заробитчане, остальным он особо и не нужен», — поделился своим мнением Alexander S.

«Тем, кто часто ездил в ЕС, безвиз особо не помог, как ездили так и ездят, а те, кто никогда не ездил из-за финансовых возможностей, так и не будут ездить. Безвиз ни о чём», — написал Opus Magnum.

«Безвиз с ассоциацией прежде всего выгоден Европе», — заметил Юрий Юрий.

Читайте также: Депутаты Европарламента одобрили безвизовый режим для Украины

Напомним, 6 апреля 2017 года депутаты Европарламента проголосовали за безвизовый режим для граждан Украины. Закон о безвизовом режиме был подписан 17 мая 2017 года во французском Страсбурге спикером Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел Мальты Кармео Арбелой.

Читайте также: «Вау, мы это сделали!» — закон о «безвизе» привел Порошенко в восторг