



Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу, передает РИА Новости. «Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу, — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». — Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины».

Проправительственный польский портал wPolityce назвал предложение Кравчука «интересным». При этом издание привело позицию вице-премьера Украины Алексея Резникова, который «подчеркивал, что необходимо найти новое место для переговоров трехсторонней группы, поскольку нет доверия к Белоруссии», и пояснил, что украинская делегация не будет участвовать в них, если они продолжатся в Минске. Интрига в том, что бывший украинский президент назвал в первую очередь Польшу в качестве возможного сменщика белорусской площадки. Это создает для Варшавы как возможности, так и вызовы. Что касается первых, то она получит возможность, будучи принимающей стороной, выходить напрямую на представителей России в Трехсторонней группе, а также опосредовано на таких участников «нормандского формата», как Германия и Франция. Для Польши, которая после избрания президентом США Джо Байдена лишилась возможности разыгрывать американскую карту в своей внешней и внутренней политике, это является способом расширить горизонты.

В.С.Білецький Леонид Кравчук

Прежде всего за счет налаживания диалога с Москвой. Ведь никто не мешает польским дипломатам днем присутствовать на переговорах по урегулированию в Донбассе, а вечером обсуждать иные вопросы с российскими коллегами. Помимо того, Варшава сможет усилить свое влияние на Киев, с которым у нее есть свои сложности. Однако нельзя не понимать и того, что это означает определенное сковывание внешнеполитической линии Польши на украинском направлении, на что намекнул Кравчук, когда сказал, что «никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины». Иными словами, если Варшава согласится на роль посредника в Трехсторонней группе, ей придется серьезно пересмотреть свое участие в форматах, где она работает с Киевом. Во-первых, это может затронуть военное сотрудничество Польши с Украиной по совместной литовско-польско-украинской бригаде имени князя Константина Острожского (ЛитПолУкрбриг). Во-вторых, созданный на уровне министров иностранных дел Люблинский треугольник, в котором присутствуют Варшава, Вильнюс и Киев.

Помимо того, Польше придется быть аккуратной и осторожной с заявлениями относительно Донецкой и Луганской Народных Республик и России, поскольку критические замечания в отношении их создадут Варшаве имидж ангажированного посредника. Вплоть до того, что будет публично поставлен вопрос о переносе переговорной площадки в другое место. Вряд ли такой дипломатический скандал нужен Польше. Пойдет ли она на сознательное ограничение своей внешней политики, дав согласие на предложение Кравчука? А почему бы и нет. Для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) это станет удобным способом объяснить, почему она проявляет пассивность на украинском направлении. PiS в последнее время демонстрирует некоторую отстраненность от Киева. Так, во время встречи 1 апреля в Будапеште глав правительств Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого, а также председателя итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, польские оппозиционные журналисты и политики обвинили именно своего премьера в том, что на саммите не был обсужден «украинский вопрос» и Украина не фигурировала во время обсуждения. Принятие на себя роли Минска позволит правящей партии парировать такие уколы.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

Это также даст ей возможность усмирить выходцев из Восточных Кресов и патриотических организаций, которые со своей стороны давят на «Право и Справедливость», требуя решительных действий против проявлений антипольского национализма на Украине. Кстати, последнее и в интересах Киева, который сталкивается с аналогичными проблемами со своими собственными националистами, заставляющими украинские власти поднимать в общении с Варшавой темы исторической памяти, восстановления на польской земле памятников боевиков УПА и ОУН (организации, деятельность которых запрещена в РФ) и тому подобное. Так что Варшаве есть над чем подумать. Если до сих пор активная политика на украинском направлении в частности и восточном в целом приносила Польше больше разочарований, чем пользы, то, возможно, соблюдение ею вынужденного нейтралитета как посредника окажется более перспективной для нее игрой.