6 апреля бывший спикер министерства обороны Украины по вопросам конфликта в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что вторжение Российской Федерации на территорию Украины является лишь вопросом времени. Об этом военный написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Данная новость нашла отклик не только среди читателей Лысенко в Facebook, но и среди читателей Telegram-канала «УНИАН — Новости Украины».

Отметим, под постом украинского военного в социальной сети Facebook собрались немногочисленные читатели, которые серьезно отнеслись к словам военного, а также критиковали украинскую власть за пренебрежительное отношение к собственным вооруженным силам.

Несколько иначе оценили новость читатели УНИАН. Например, один из комментирующих предположил, что украинская армия планирует сдаться в полном составе.

«Видимо, ВСУ планируют сдаться в полном составе»,— отметил Dublone.

«Один бред несёт… Другие ему и верят», — написал в свою очередь som3791 som3791.

Alex Novodvorsky Андрей Лысенко

Аналогичное мнение выразил пользователь под псевдонимом Sasha, отметив, что уж шесть лет каждый день звучит информация о том, что Россия нападет на Украину.

«Я уже 6 лет каждый день… вижу видосы, как Россия нападет. Никто и не нападет. Все что могли, они уже сделали», — уверен читатель Sasha.

Далее завязался диалог между двумя читателями, один из которых, по всей видимости, из России.

«Видимо, поэтому украинская армия так и не решилась за 7 лет вернуть Крым или Донбасс взять под контроль», — ответил читатель DAV на замечание одного из комментаторов относительно того, что Россия является ядерной державой.

«До 2019 года у Украины армии по сути и не было. Сейчас идти в атаку… это тысячи жертв мирных жителей, этого нельзя делать… А Крым мы … про него можно забыть, это факт», — возразил Андрей (FαŋαƬ).

«Ну хоть кто-то понимает что Крым всё… Крым территория России и защищаться будет всеми доступными средствами. Боюсь, это было бы не самое победоносное действие ВСУ», — ответил DAV Андрею (FαŋαƬ).

Вместе с тем Андрей (FαŋαƬ) также заявил, что украинская армия могла бы в 2014 году военным путем не допустить воссоединения Крыма с Россией.

«Крым можно было отстоять в начале. У меня много друзей в Крыму, много служили на тот момент там. Они говорят, что все средства отбить Крым у них были, приказа не было на это… Но увы, та власть сдала Крым без боя…» — отметил Андрей (FαŋαƬ).

«Ещё можно было майдан не устраивать, и вообще бы всё на месте было. Сменили одних на других, пролюбили территории и уровень жизни. Чего ещё-то добились», — резюмировалчитатель DAV.

Илья Варламов Майдан. Киев. 2014

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Напомним, ранее первый заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба украинской армии Виктор Назаров заявил, что украинская армия в 2014 году могла силовым путем противодействовать воссоединению Крыма с Российской Федерацией, заняв и удерживая ключевые аэродромы и объекты.

Отметим, вследствие государственного переворота на Украине (2014 год) жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Российской Федерацией. Официальный Киев не признает волеизъявление жителей Крымского полуострова и считает, что Россия якобы оккупировала Крым и там живут граждане Украины. Примечательно, что после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу пресной воды на полуостров, а также с попустительства украинских властей на полуостров была прекращена подача электроэнергии и организована продовольственная блокада.