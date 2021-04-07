



Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский летит в Турцию. Это его третья поездка в эту страну за время нахождения у власти. В целом турецко-украинские контакты на высшем уровне развиваются достаточно динамично. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung подсчитала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «с октября 2018 года десять раз встречался с президентами Украины, в мае 2019 года у него состоялся первый личный контакт с Зеленским».

Каждая такая встреча имела свои особенности. Не является исключением и нынешняя ситуация. Прежде всего потому, что резко обострилась ситуация вокруг донбасского кризиса, и переговоры между Эрдоганом и Зеленским некоторыми украинскими экспертами, да и не только ими одними, воспринимаются как определенный вызов Киева, брошенный Москве, видятся попыткой сколотить антироссийский альянс. Но и политика Эрдогана вызывает повышенное внимание. Он получает шанс активно разыгрывать украинскую карту для того, чтобы укрепить свое влияние на постсоветском пространстве и получить соответствующие преференции в возможном геополитическом торге с Россией. При этом Турция раньше ни с одной из восточноевропейских стран не поддерживала таких тесных отношений, как с Украиной, главным образом в сфере военной промышленности, хотя Анкара и Киев не числятся в списке передовиков в области вооружений и технологий. Что касается политических и геополитических проблем, то Турция заявляет о поддержке территориальной целостности Украины. А куда ей деваться, если у нее самой, как заноза, торчит курдский вопрос и существует реальная угроза фрагментации страны?

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского и Таипа Эрдогана в Турции. 2019

Более того, Анкара видит, что политика Киева на востоке Украины находит активную поддержку со стороны США, в то время как тот же Вашингтон реализует на Ближнем Востоке курдский проект, что представляет угрозу для Турции. Отсюда у Эрдогана дилемма: поддержать Зеленского, а значит, и американскую политику на украинском направлении, он способен только при определенных уступках со стороны Вашингтона, в частности по курдскому вопросу. Если послаблений не будет, то Анкара может нарваться на контрудар со стороны Москвы на Ближнем Востоке, когда Кремль изменит свое отношение к курдской проблеме. Наконец, третий вариант развития событий: Эрдоган станет блокировать политику Зеленского на востоке Украины, попытается выступить для Москвы спарринг-партнером, как это ему удалось во время карабахской войны. Тем более что у Турции и России существуют объективно совпадающие интересы в Черном море, которые хочет подорвать Вашингтон.

Вот и получается, что турецко-украинские отношения остаются в тени турецко-российских, Анкаре приходится соблюдать тонкий баланс, но так, чтобы чувствовать себя свободнее и проводить маневренную политику в треугольнике Турция — Россия — Украина. Для Анкары ее партнеры в Киеве — не альтернатива Москве, как и Москва — не альтернатива Западу в его совокупности. У каждой страны есть особое место и значение в турецкой внешней политике. Не случайно ранее после диалога с украинскими лидерами Эрдоган проводил телефонные консультации со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Возможно, так будет и на сей раз. Другое дело, что Турция стремится закрепиться на украинском рынке, чтобы поставлять продукцию военной промышленности, развивать торгово-экономическое сотрудничество и так далее. Это ее право. Но в целом, считает чешское издание Časopis argument, «Зеленский идет по стопам Порошенко — круг замыкается на Анкаре». Как пишет издание, «конфликт на Восточной Украине не завершен, на практике минские договоренности 2014−2015 года не реализуются. Экономического бума не случилось, Украина по-прежнему зависит от западных спонсоров, что значительно ограничивает ее суверенитет. Колоссальную коррупцию не искоренили, олигархи не покинули украинскую политику. Напротив, украинская политическая система продолжает деформироваться».

President.gov.ua Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины

Правда, как отмечают уже киевские эксперты, «Украина рассчитывает на поддержку не только США и ЕС, но и Турции, которую в очередной раз пытаются втянуть в зону геополитических рисков». По их мнению, «нюанс в том, что Зеленский появится в Турции до того, как в Донбассе начнется предполагаемая война. В этом и будет состоять решение со стороны Эрдогана — он возьмет паузу. Если чаша весов будет складываться не в пользу Украины, то метнется в сторону Москвы, традиционно, по-восточному, соблюдая формулу «двух параллельных треков» в отношениях с Россией и Украиной». Это раньше украинские казаки писали турецким султанам грозные письма, теперь, как иронизируют украинские политологи, «киевский князь и турецкий султан могут готовить мирное послание русскому царю». Как считает бывший глава МИД Турции Яшар Якыш, «Анкара не будет вмешиваться и в противостояние Киева с Донецкой и Луганской Народными Республиками, и не будет рисковать отношениями с Россией». Хорошо бы.