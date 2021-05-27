Решение Мирового суда Таганского района Москвы оштрафовать на 2,6 миллиона рублей социальную сеть TikTok за то, что компания не удаляла противоправную информацию, в том числе о несогласованных акциях, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

»Доход компании TikTok за 2020 год составил $9 млрд! А её оштрафовали всего-то на 2,6 млн российских рублей. Это лишь $35 тыс. Для такой компании это пыль, а не сумма», — отметил Игорь Л.

Многие пользователи оказались в замешательстве от той суммы, которую российский суд присвоил социальной сети в качестве штрафа. Люди считают, что два с половиной миллиона рублей является смешной цифрой для компании с многомиллиардной прибылью в долларовом эквиваленте.

«Эта помойка заработала на призывах гораздо больше, чем 2,6 млн. Штрафы должны составлять сотни миллионов», — считает Андрей Д.

ИА REGNUM Участники митинга в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Некоторые комментаторы отметили также, что не то, что соцсеть, а сами блогеры, снимающие видео на данной площадке, зарабатывают огромные суммы, несопоставимые с этим штрафами.

«Да там один средней паршивости тиктокер в день раз в десять больше зарабатывает», — указал Алексей П.

Часть людей высказала пожелание, чтобы социальную сеть, нарушающую законодательство Российской Федерации, привлекли не только к штрафу, но и вовсе запретили к ней доступ.

«Сколько же можно предупреждать?! Закрыть их, в конце концов, и забыть!» — написал Алексей Д.

Тем не менее нашлись и те, кто посчитал, что не столь огромный штраф всё равно окажет положительное влияние на российский бюджет и будет потрачен на благо страны.

«Молодцы. Для ТикТока это деньги маленькие, конечно, но для нашей страны всё-таки хорошие. Штрафуйте все эти западные социальные сети, деньжат срубите», — пишет Игорь Б.

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

В большинстве своём граждане считают, что перед российским законодательством не должно быть особенных случаев и все должны нести ответственность, вне зависимости от того, какой стране принадлежит компания, будь то Россия, США или Китай.

«Российские законы на территории России должны соблюдать все, как отечественные, так и зарубежные компании. Исключений не должно быть ни для кого, включая социальные сети», — поделился своим мнением Алексей А.

Напомним, 6 апреля в пресс-службе Мирового суда Таганского района Москвы сообщили журналистам, что орган оштрафовал социальную сеть TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве.