Информация о том, что следователи начали проверку песни Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», вызвала горячие споры среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

"Манижа, песня, Евровидение… всё это может нравиться или не нравиться. Чистая вкусовщина. Но при чём тут, чёрт побери, Следственный комитет Российской Федерации?!» — возмущается Александр И.

Многие пользователи оказались в шоке от того, что песня данной исполнительницы вообще могла попасть в поле зрения Следственного комитета. По их мнению, данная новость звучит, как абсурд. Тем не менее нашлись те, кто уверен, что за выбором песни для участия в конкурсе «Евровидение» мог стаять злой умысел.

«Потому её выбрали на «Евровидение», чтобы опозорить всех русских женщин перед европейцами. Это ментальный геноцид всех русских женщин, который спровоцировали те, кто её выбрал. Из всего этого возникает такой вопрос: если им так наплевать на «Евровидение», что аж выбрали в качестве кандидатуры эту бездарность, то зачем, собственно, мучить заднюю точку? Просто никого не посылайте больше на этот конкурс и всё!» — написал Руслан Б.

Некоторые комментаторы уверены, что такой песне нельзя звучать на международном конкурсе, ведь это может подорвать авторитет России перед иностранцами.

«Привлечь к ответственности тех, кто продвигает этот «чудо-проект», который никак не работает на авторитет России. Если авторам нравится свой шедевр, пусть исполняют у себя дома», — пишет Татьяна С.

Часть людей выступила с позиции, что в песне Манижи нет ничего, что могло бы нарушать законодательство Российской Федерации, а значит расследование СК неоправданно и закончится точно ничем.

«А в чём хоть оскорбление и кого? И про что сейчас должна петь русская женщина? Они даже мысль и суть претензии оформить не могут. Веет хайповым фетишем, не более», — выразил своё мнение Марко П.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Ряд комментаторов уже решил начать подбирать замену Маниже, которая в случае отрицательной оценки её песни может лишиться права выступать от России на «Евровидении».

»Лучше бы выступил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации», — считает Виталя В.

Нашлись и те, кто предположил, что такая негативная реакция части населения на композицию Манижи оказалось неслучайной, ведь организаторы отбора в России могли специально выбрать непопулярную фигуру, чтобы страна точно не заняла лидерство на песенном конкурсе.

«Специально посылают тех, кто не выиграет. Страна победителя на конкурсе должна принимать этот бедлам на следующий год. Мало того, что конкурс превратился в политическое шоу, вместо того чтобы сближать народы, наоборот, разобщает, так это ещё и огромные расходы и убытки в условиях пандемии. А нафига нам это шоу?» — задаётся вопросом Andrey A.

Напомним, 6 апреля ТАСС опубликовало материал со ссылкой на источник, согласно которому следователи начали проверку песни «Russian Woman», с которой певица Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение».