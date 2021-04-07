Задержание главы некоммерческой организации «Альянс врачей», выполняющая функции иноагента, Анастасии Васильевой у тюрьмы во Владимирской области, где отбывает свой срок блогер Алексей Навальный, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Анастасия Васильева

"Вот интересно, они же врачи. Так какого чёрта они там делают вместо того, чтобы людей спасать. Или им жизнь только Алёшки интересна?» — задаётся вопросом Сергей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что задержание у стен тюрьмы является адекватным решением местных правоохранителей. Граждане уверены, что случай не требует широкой огласки, ведь именно этого и добивались организаторы сборища.

«Ну и правильно! Режимный объект, нефиг там всяким делать. Вообще много чести ему. Сидит, ну и пусть сидит. Нечего транслировать его во всех СМИ», — поделилась своим мнением Вики В.

Некоторые комментаторы предположили, что люди, собравшиеся у тюрьмы, ждали либо разгона, либо задержания, чего, по сути, и добились. Поэтому, считают люди, стоило оставить их в покое, и в конце концов они бы сами приняли решение покинуть территории режимного объекта.

«Нафига этих персонажей задерживать? Чтобы через два часа выпустить? Пусть лучше стоят до посинения», — пишет Катерина К.

Часть граждан указала на то, что подобные мероприятия, которые устраивают иностранные агенты в России, выглядят крайне печально и, на самом деле, лишь отталкивают народную массу от них самих.

«Вот смотришь на это шоу и понимаешь, какие же они жалкие все. И это «цвет нации»? Революционеры? Неужели они не понимают, что это только дальше отталкивает окружающих от этого стада бездельников?» — пишет Олег Л.

Тюрьма

Ряд комментаторов призвал не любезничать с провокаторами. Люди уверены, что чем жёстче пресекать подобные нелегальные сборища, тем меньше будет у их участников желания повторять подобные мероприятия.

«Пора жёстче со всеми этими «борцами» начинать действовать», — считает Игорь Б.

Нашлись и те, кто предположил, что, судя по всему, блогеру-уголовнику потребовалась срочная медицинская помощь, раз к его тюрьме прибыли представители организации «Альянс врачей» (организация — иностранный агент). Те мне менее граждане уверены, что раз руководство колонии не видит необходимости оказывать Навальному помощь, то переживать за его судьбу не имеет никакого смысла.

«Удивительно, как по митингам шляться, так, блин, все здоровые, а как только на нары попадают, так сразу больными становятся. Что «революционеры», что коррупционеры», — отметил Евгений Ф.

Напомним, 6 апреля представители некоммерческой организации «Альянс врачей», выполняющей функции иноагента, заявили в Telegram, что их главу Анастасию Васильеву задержала полиция у исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где сидит блогер Алексей Навальный, но затем её отпустили.