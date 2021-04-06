В Ставрополе резко возросла цена на проезд в общественном транспорте. С 5 апреля горожане и гости столицы краевого центра должны выложить по 30 рублей за проезд в маршрутных такси — на пять рублей больше, чем раньше. По 28 рублей придется платить за проезд в автобусах ПАЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

Пользующихся общественным транспортом горожан повышение тарифов на проезд возмутило. Многие в соцсетях высказались негативно из-за самого факта, а также из-за объяснений транспортными компаниями причин подорожания. Оно якобы стало необходимым из-за повышения цен на бензин и невысоких доходов водителей маршруток.

«Поднятие цены за проезд в маршрутке, которая стонет, тарахтит и визжит от старости и коррозии, в которой не продохнуть по утрам, когда люди висят друг на друге, аж на пять рублей — это жёстко и жестоко! Последнее повышение цен было на два рубля. Вы что творите, власть держащие? Люди за гроши работают!» — прокомментировала ситуацию одна из жительниц краевой столицы.

«Пусть тогда и зарплаты поднимают, а то водители нищают, им надо помочь. А пассажиры не нищают?» — вступился за пассажиров житель субъекта, назвавшийся именем Виктор Цой.

«Владимир Владимирович, разберитесь лучше с повышением цен на маршрутки. А также на топливо. Бедных водителей сегодня утром чуть ли не били. Почему вы не следите за тем, что волнует людей?» — обратился к главе региона Владимиру Владимирову еще один пользователь соцсетей.

«Подождем реакции властей на незаконные действия перевозчиков, ведь они бросили вызов властям города и края, если это оставят, то и другие начнут также делать» , — призвал к терпению еще один читатель страницы «Типичный Ставрополь» в соцсети «ВКонтакте».

Cтаврополь.рф Маршрутный автобус ПАЗ

К бойкоту продавцов автомобильного топлива призвал ряд неравнодушных горожан. Еще часть жителей краевой столицы призвала игнорировать маршрутчиков и ездить на такси, раз цены у них почти сравнялись.

«По транспорту, наверное, самым оптимальным был бы бойкот АЗС в регионе, а лучше — по всей стране, не заправляться вообще, а в случае крайней необходимости, то по минимуму. У АЗСов тоже есть контракты на поставку, невозможность принять очередную партию топлива привела бы в чуЙство жадных. Но проблема в том, что невозможно решить одним днем. Нефтяники и переработчики страх и совесть потеряли совсем, а рост всего ценового кома зависит от них в первую очередь, и в огромной степени» , — считает комментатор ситуации в соцсети.

«Ну, и какой смысл пользоваться общественным, вонючим, прокуренным транспортом, если он скоро стоить будет как такси?» — разумно возразил некто под ником Илья Панкратов.

Многие горожане писали в отзывах о состоянии городского транспорта, вызывающего своей изношенностью и грязью возмущение, и предлагали властям обратить внимание на то, чтобы закупить новые автобусы.

«Нет нормального общественного транспорта, вот и платят все горожане за вонючие пазики и шайтан-маршрутки» , — объяснил ситуацию в транспортной сфере Дмитрий Шаталов.

«Вместо очередных фонтанов закупили бы автобусов. На 100 миллионов можно десяток автобусов купить» , — предложил решение проблем еще один горожанин.

Cтаврополь.рф Оплата проезда в Ставрополе

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура организовала проверку по факту повышения стоимости проезда в общественном транспорте города Ставрополя. В краевом минтрансе отметили, что о готовящемся повышении цен они были проинформированы, но одобрения на такие изменения тарифов перевозчикам не давали. Вопросом повышения цен заинтересовались также и в управлении антимонопольной службы.

Читайте также: Прокуратура Ставрополья проверяет резкий рост цен на проезд в транспорте