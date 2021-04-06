



AAA333 Пенза

Пензенцы не удивились результатам опроса, проведённого платформой HeadHunter. По его результатам, только 57% опрошенных жителей Пензенской области считают себя счастливыми людьми, а 33% респондентов (то есть каждый третий) назвали себя «несчастными». В комментариях к новости о результатах опроса процент обделённых счастьем гораздо выше.

«Денег нет, работы нет, цены высокие — о каком счастье речь? — рассказал о жизни в Пензе участник сообщества «Пенза live» Михаил Клочков. — Люди работают на двух-трёх работах».

Этот комментарий стал самым популярным и собрал больше 50 лайков. В числе главных причин, мешающих жить счастливо, пензенцы назвали низкую заработную плату в регионе. Утверждение одного из комментаторов, что в реальности средний размер заработной платы составляет 15 тыс. рублей (официально 38,9 тыс. рублей — прим. ИА REGNUM), пользователи активно поддержали лайками.

Увеличение показателей смертности по сравнению с прошлым годом также не стало откровением для жителей. По данным Пензастата, за январь — февраль 2021 года в регионе умерли 4030 человек, что на 826 человек больше двух первых месяцев прошлого года. Служба зафиксировала естественную убыль населения: за отчётный период с начала года родились 1312 детей, а умерли 2718 человек.

«Ничего удивительного, один из самых застойных и депрессивных регионов», — мнение Натальи Купр под новостью с данными статистики понравилось пользователям и стало самым популярным.

Rvsob Железнодорожный вокзал Пенза I

Данные о демографической ситуации в Пензенской области стали предметом обсуждения в другом популярном городском паблике. По показателю прироста/убыли населения регион находится на 79-м месте из 85 возможных, а по миграционной убыли на 71-м из всех регионов Российской Федерации.

«Наши умеют только статистику считать, а не решать вопросы, — выражает отмеченное более чем 30 лайками мнение пользователь Андрей Васелюк. — По 10 тысяч человек ежегодно уезжают (по данным экспертов «РИА Рейтинг», в 2018—2020 гг. регион покинули более 12 тыс. человек — прим. ИА REGNUM), через 40 лет город Пенза станет маленькой деревней. Детские сады и школы должны быть бесплатными, доход на одного члена семьи от 40 тысяч рублей плюс доступное жильё. А то у нас цены на жильё одни из самых дорогих при наших-то зарплатах».

Комментаторы отметили большие проблемы с трудоустройством в Пензе, из-за которых трудоспособное население вынуждено покидать регион.