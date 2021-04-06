Жители Нижнего Новгорода спорят о необходимости замены брусчатки на местном Арбате — улице Большая Покровская. Часть пользователей соцсетей критикует ремонт не особо изношенного покрытия пешеходной улицы.

Юрий Лебедев Улица Большая Покровская. Нижний Новгород

«Сейчас главная улица города вся огорожена решёткой. Там идет благоустройство. Улицу разделили на 10 участков примерно по 250 метров. Перекрывать будут тот участок, на котором идут работы. Сейчас идут работы на первом участке — от перекрёстка с улицы Малой Покровской до дома №39Б. Там приступили к демонтажу существующего покрытия для прокладки инженерных коммуникаций. На участке задействовано более 30 рабочих. Обещают закончить к юбилею города», — пишут администраторы группы «Регион 52. Нижний Новгород».

Большая часть пользователей недовольна ремонтом, высказывая сомнения в его целесообразности на фоне нехватки средств.

«На Покровке брусчатку меняют по пятому кругу, а у нас по улицам света на столбах нету, ходим как кроты, особенно зимой», — написала Таня Гусева.

Marat Kamalevsky Улица Большая Покровская. Нижний Новгород

«У нас не работают ливняки по городу, уровень воды под бордюр, самое время ремонтировать площадь Горького и Покровку», — возмутился пользователь Алексей Турентинов.

Другие комментаторы предположили, что власти Нижнего Новгорода заимствуют методы работы у руководства Москвы.

«Пример с Собянина взял. Перекладывай каждый год брусчатку — и будешь в шоколаде», — предположил Михаил Антонов.

«Любимая кормушка каждого мэра Нижнего. Все отмывы начинают с брусчатки на Покре. На этот раз брусчатку придумали, откуда взяли? Или снова изготовлена вручную, руками девственниц кентавров, на вершине Гималаев», — иронизирует Николай Ль.

Похожего мнения придерживается Александр Карпов. Его интересуют условия договора и гарантийные обязательства ремонтных работ.

«Интересно посмотреть договора за последние три года на работы по укладке и ремонту брусчатки, какие там указаны гарантийные обязательства и как их выполняют? И за какие средства регулярно занимаются перекладкой брусчатки?»

«Кто-то обзавёлся своим «свечным заводиком». Ещё один Бордюрыч», — предположила Ludmila Shefer.

«Цензурных слов нет», — досадует Татьяна Коломазова.

Среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто поддержал нижегородские власти. «Здорово!!! Давно не обновляли!!!» — написала Elena Klimova.

RaisaYum Улица Большая Покровская. Нижний Новгород

«Какую кормушку? Никитин лучший из губернаторов Нижегородской области. Честный и без понтов. Образцовый госслужащий. Он творит нижегородское чудо. Столько денег сумел привлечь в регион! […] На 800-летний юбилей Нижнего Новгорода привлекли более 3 млрд рублей внебюджетных средств. Внебюджетных — значит, негосударственных, а не как кто-то подумал о «перерасходе». Иными словами, нижегородский [губернатор Глеб] Никитин смог в ковидный и непростой экономический год убедить глав региональных компаний и федеральных корпораций вложиться в реконструкцию и развитие именно Нижнего Новгорода. А общий бюджет 800-летия по федеральному плану подготовки составляет на сегодняшний день более 23,5 млрд рублей (при этом изначально, 3 года назад, на всё были утверждены расходы в размере всего немногим более 1,1 млрд рублей). В общем, учитывая все сопутствующие факторы, выглядит как настоящая фантастика и «нижегородское экономическое чудо», — написал один из пользователей.

Отметим, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода идут масштабные ремонтные работы, реконструкция затрагивает сотни объектов — парки, театры, объекты инфраструктуры, в том числе Кремль, парк «Швейцария», Стрелку, набережные. Дорогостоящие работы на ряде объектов неоднократно становились темой для споров между властями и группами местных активистов. Затраты на подготовку к юбилею должны превысить 26,5 млрд рублей.