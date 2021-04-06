Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине создаётся национальный план вакцинации населения от COVID-19. Об этом в пресс-службе президента Украины сообщили 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

Данную новость прокомментировали читатели Telegram-канала «Украина 24/7».

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Один из жителей страны предложил сначала проверить завезенную на Украину вакцину на депутатах и чиновниках.

«На всех депутатах сначала тестите и чиновниках», — написал пользователь под псевдонимом Зеленая марка.

«Ну всё, будем сдыхать от принудительной вакцинации говновакциной», — написал Lider Lider.

«Нет мы теперь будем ложить врачам в карман, чтобы написали, что типа вакцинирован», — возразила ему Людмила С.

«Израиль уже выходит с карантина, а наш народ боится «инородное вещество» в организм пускать. Ну хотя это тот же народ, что Зеленского выбрал. Нечему удивляться», — выразил свое мнение Yaroslav.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

Один из комментаторов предложил лишать гражданства Украины тех, кто откажется прививаться.

«Гражданства лишать, если не хотят вакцину делать. Так до конца до 21 года план точно выполнить удастся», — предложил Vsevolod.

Были также и те, кто предложил отказавшихся от вакцинации отделить от социума или не лечить их за счет налогоплательщиков.

«Просто не лечить за счет налогоплательщиков тех, кто не вакцинировался, делов-то», — предложил Sq.

«Тем, кто не хочет прививаться, стоит просто отделиться от социума и с ним не контактировать, вот и для вас выход нашел», — предложил Dimitri.

«А лучше в один диспансер какой-то вывезти», — ответил ему Влад Приденьгах.

«Вакцина это дело каждого, я тоже не хочу вакцинироваться, они не имеют права нас заставлять, сами говорят, ковид мутирует, так какой смысл этой вакцины», — написала Анастасия З.

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«Как побороли бедность в кратчайшие сроки, так же как и коррупционеров весной прошлого года посадили, то так и с вакцинами будет», — предположил Evgen.

«Лесом пусть идёт со своей дешманский вакциной», — написала Aleksandra Sv.

«Почему просто не дать выбор людям? Кто хочет — вакцинируйтесь, кто не хочет — нет. Почему это должно быть в принудительном порядке? Допустим, я не хочу вакцинироваться, это моё дело, плюс угрозу тем, кто вакцинировался, я не составляю и вам нечего боятся, иначе тогда вакцина ваша фуфло», — написал Georg.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca

«Так вроде и вакцины толком нет. Чем вакцинацию проводить. Дурдом», — заметила Светлана.

«Для того чтобы вакцинация сработала, нужно… Сделать её бесплатной, какой она и должна быть… Вместо гімна (говна — О. П.) импортировать или произвести нормальную вакцину по типу Pfizer. Пока этого не будет, ни о каком вакцинированном «большинстве» и речи быть не может», — добавил Roman S.

Впрочем, было немало комментариев в пользу вакцинации вообще и против коронавируса — в частности.

Напомним, указом украинского президента вводится в действие решение СНБО Украины от 2 апреля «О нацплане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19» до конца 2021 года.