Администрация президента СШАДжо Байдена изо всех сил пытается заверить власти Украины в том, что Вашингтон и НАТО поддерживают Киев в его все более острой конфронтации как с «сепаратистами», которых поддерживает Москва, так и с самой Россией, пишетТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 5 апреля в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так, в своем пресс-релизе от 2 апреля Белый дом указывал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму». Такую же точку зрения высказали и другие высокопоставленные должностные лица администрации, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Подобная конфронтационная позиция уже сама по себе вызывает беспокойство: эта риторика слышна на фоне новых вооруженных столкновений между украинскими военными и «сепаратистскими» силами. Если до недавнего времени соглашение о прекращении огня, заключенное в 2020 году, в целом выполнялось, то сейчас наблюдается резкое нарастание напряженности. В ответ на возобновление боевых действий Россия перебросила дополнительные силы к своей границе с Украиной. Министр иностранных дел Сергей Лавров также предупредил, что если Киев возобновит войну в Донбассе, этот шаг приведет к разрушению Украины.

Mil.gov.ua Украинские миномётчики

Позиции ужесточаются и по другим направлениям. Правительство Украины объявило, что летом этого года, вероятно, состоятся совместные военные учения вооруженных сил Украины и НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любое размещение войск НАТО на Украине вынудит Россию принять «дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности».

Администрация Байдена сильно рискует повторить катастрофическую политику Джорджа Буша — младшего, из-за которой президент Грузии Михаил Саакашвили поверил в то, что его страна является ценным союзником США и что Соединенные Штаты и НАТО придут на помощь Грузии, если она окажется втянутой в вооруженный конфликт с Россией. У Саакашвили были все основания считать, что он пользуется неизменной поддержкой Вашингтона. Администрация Буша предоставила Тбилиси вооружение на миллионы долларов и даже обучила грузинские войска.

Буш и другие официальные лица неистово восхваляли Саакашвили и демократическую революцию в Грузии. В своей речи в Тбилиси в мае 2005 года Буш назвал Грузию «маяком свободы» и похвалил самозваных демократов этой страны за создание шаблона для других «цветных революций». Поэтому он считал, что страна заслуживает особого признания.

«Ваше мужество вдохновляет демократических реформаторов и посылает сигнал, который отзывается эхом во всем мире: свобода будет будущим каждой нации и каждого народа на Земле». Он добавил (ошибочно), что Грузия сама «строит демократическое общество, в котором уважаются права меньшинств; где процветает свободная пресса; где приветствуется энергичная оппозиция и где единство достигается путем мира».

ИА ОСинформ Уничтоженный грузинский Т-72 в Цхинвале

Кроме того, Буш также подтолкнул союзников по НАТО к тому, чтобы дать членство Грузии — и Украине — в Североатлантическом альянсе. Несмотря на то, что этот процесс застопорился из-за оппозиции Франции и Германии, Саакашвили, очевидно, посчитал, что НАТО будет противостоять России военным путем в любом столкновении между Москвой и Тбилиси.

В августе 2008 года он начал военную кампанию для восстановления контроля над Южной Осетией — «сепаратистским» регионом, который находился под защитой российских миротворческих сил с начала 1990-х годов. К сожалению, в наступлении Саакашвили пострадали и российские миротворцы. Москва ответила полномасштабным контрнаступлением, в результате которого вскоре были заняты несколько грузинских городов, а российские войска вышли на окраины столицы страны.

Любые надежды Тбилиси на то, что громкие похвалы Вашингтона в адрес «друга-демократа» выльются в участие США в войне, быстро оказались необоснованными. Когда Буш позвонил Саакашвили после начала российского наступления, президент Грузии призвал его не отказываться от демократии. Президент-республиканец заверил его в приверженности Вашингтона территориальной целостности Грузии, но убедительно отказался от обещания военной поддержки.

Несмотря на все предыдущие выражения поддержки, Соединенные Штаты и их европейские союзники не желали рисковать опасной и непредсказуемой конфронтацией с ядерной державой из-за неясного территориального спора. Войска США и НАТО остались в своих казармах, а Саакашвили был вынужден принять унизительное мирное соглашение, по которому Южная Осетия и еще один «сепаратистский» регион оставались под надежным контролем России.

Параллели между чрезмерным поощрением Вашингтоном Украины и ошибкой Буша в отношении Грузии носят мрачный и тревожный характер. Российские власти на протяжении многих лет неоднократно предупреждали Запад о том, что попытка сделать Украину военным клиентом НАТО неприемлема для России с точки зрения безопасности. «Аннексия» Крыма Кремлем в 2014 году, осуществленная в ответ на кампанию США и Европейского союза по оказанию помощи демонстрантам в свержении избранного «пророссийского» правительства Украины и замене его прозападным режимом, должна была стать крайне четким сигналом об этом.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

Тем не менее администрация Байдена, похоже, намерена допустить такую же ошибку. В настоящее время этот подход чреват двумя неблагоприятными исходами. Один из них плохой, другой — ужасный.

Наиболее вероятным сценарием развития событий является повторение эпизода с Грузией. В таком случае страна, которую Вашингтон поощрял занять конфронтационную позицию против России, пойдет на определенные решительные шаги, безосновательно предполагая, что США ее поддержат. В результате же это государство ждет решительное военное поражение и унижение. В свою очередь лидеры США, несмотря на свою риторику, благоразумно воздержатся от участия в войне. Однако и для США такой сценарий сопряжен с проблемами: он бы показал безответственность Вашингтона.

Однако альтернатива этому еще хуже. Существует риск, что администрация Байдена придет к выводу, что она должна соблюдать неявные обязательства по обеспечению безопасности Украины, и, по сути, ответит военным образом на вспышку боевых действий между российскими и украинскими силами. Это было бы крайним безумием, поскольку это могло бы привести к ядерной войне, но, учитывая высокий уровень враждебности к Москве, очевидный со стороны администрации и большей части политической элиты Вашингтона, эту возможность исключать нельзя.

Администрации Байдена необходимо срочно переосмыслить свою политику в отношении Украины. Вашингтон дает Киеву обещание безопасности, выполнения которого не хотел бы ни один здравомыслящий гражданин США.