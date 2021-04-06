Погода в этом году, которая принесла Чувашии много снега и аномальные холода, проверила на прочность и систему жизнеобеспечения. На фоне череды мелких коммунальных неурядиц произошли по-настоящему крупные ЧП. В частности, в Моргаушском районе завели уголовное дело о халатности по факту обрушения крыши старого интерната, в Новочебоксарске организована прокурорская проверка по факту обрушения веранды в детском саду. Скандал разворачивается в одном из крупных и богатейших сельских муниципалитетов — Батыревском районе, где одно ЧП сменяет другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Новое здание Дома правительства Чувашии

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Со стартом политического сезона это может сильно ударить по народной поддержке. Жители Батырево недоумевают и не понимают, почему не видно их народного слуги, одного из богатейших депутатов Госсовета Олега Мешкова, а также их влиятельного земляка — вице-премьера Сергея Артамонова, который первый в Чувашии выдвинулся на депутатские праймериз «Единой России». В этой ситуации батыревцам с иронией остаётся «винить в происходящем Байдена или уж на худой случай украинских диверсантов».

Батырево: начало скандала

В марте члены регионального штаба ОНФ обратили внимание на ситуацию с водоснабжением села Батырево, отмечая, что с 14 марта жители стали жаловаться на слабый напор воды. «Фронтовики» со ссылкой на обращения местных жителей отмечали, что на одной из водонапорных башен на улице Комарова, которые обеспечивают питьевой водой жилой сектор и социальные учреждения, образовалась вмятина. 22 марта стало известно, что одна из водонапорных башен «сложилась» пополам. Жертв нет.

Cap.ru Водонапорная башня, которая «сложилась» пополам

Члены регионального штаба ОНФ заявили, что башня «рухнула, так и не дождавшись ремонта».

«Такая ситуация могла возникнуть из-за бесхозяйственного отношения к содержанию объекта. Сооружению требовался регулярный технический осмотр и квалифицированное обслуживание. Вмятина, по всей видимости, возникла в результате замерзания воды в ночное время и активного водопотребления по утрам», — прокомментировал эксперт ОНФ в Чувашии, гидрогеолог Вячеслав Николаев.

Cap.ru Скриншот с сайта администрации Батыревского района

В ответ в администрации муниципального образования заявили, что был «проведён демонтаж верхней части одной башни». Даже создана районная комиссия под руководством врио главы администрации Батыревского района Светланы Черновой.

«С выездом на место оценено состояние обеих водонапорных башен. На сегодняшний день водоснабжение райцентра, в том числе населения, организаций и учреждений, осуществляется без перерыва, то есть демонтаж одной из башен не будет влиять на подачу воды потребителям», — говорится в релизе.

Заместитель главы администрации Батыревского района Равиль Ямалетдинов в интервью ГТРК «Чувашия» заявил, что «при сварочных работах обнаружено, что толщина металла составляет с учётом износа менее 3 мм»:

«Причиной, наверное, могло послужить, во-первых, качество воды (выделеноИА REGNUM), которое послужило быстрому износу или коррозии металла. Во-вторых, технологическое нарушение или качество самого металла (толщины) при строительстве данной башни. Во избежание аварийной ситуации был произведён демонтаж верхней части одной башни, так как она представляла собой угрозу падения на землю».

Cap.ru Комиссионная проверка в Батырево

И официальная версия, в том числе с формулировкой, что башня «не рухнула, а уронили», стала распространяться в государственных СМИ, породив новую серию скандала.

На это наложилось новое ЧП: в Батырево под тяжестью снега в многоквартирном доме обрушилась труба газопровода. В ходе проверки надзорным ведомством выявлено отсутствие управляющей организации, в результате не проводились работы для надлежащего содержания общего имущества. Администрации села прокуратурой внесено представление «по фактам бездействия по проведению конкурса по отбору управляющей организации».

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Продолжение скандала

Официальная трактовка событий возмутила не только общественников, так как била по репутации «фронтовиков», но и жителей, которые недоумевали, что именно они пьют, если такая «питьевая вода» способна привести металл «к быстрому износу или коррозии».

Cap.ru В марте в Батырево

Члены регионального штаба ОНФ направили обращение (письмо есть в распоряжении ИА REGNUM) в прокуратуру, следственный отдел СКР и полицию, требуя «в пределах компетенции провести проверку» в связи с ситуацией в Батырево.

«Исходя из имеющихся фото‑ и видеоматериалов, усматривается, что водонапорная башня имеет рваные следы на месте разлома, из которого выпирают части арматуры и элементов ствола водонапорной башни, что свидетельствует о разрушении объекта вследствие аварийного состояния и исчерпания несущей способности, что привело к потере устойчивости объекта и его обрушению. На имеющихся фото‑ и видеоматериалах отсутствуют следы среза, спила либо иного технологического воздействия на ствол башни, которые характерны при демонтажных работах.

Кроме этого, при демонтаже водонапорных башен демонтаж ствола осуществляется по сегментам, а не половиной ствола водонапорной башни в целях соблюдения техники безопасности, а также так как иное невозможно по объективным технологическим причинам. […]

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о признаках предоставления должностными лицами администрации Батыревского района Чувашской Республики заведомо недостоверных сведений об аварийной ситуации, предположительно, с целью сокрытия бездействия по надлежащему обслуживанию указанного объекта водоснабжения», — полагают «фронтовики».

Общественники считают, что также «усматриваются признаки, свидетельствующие о бездействии должностных лиц» в части «несвоевременного и не в полном объеме проведения необходимых работ по обследованию технического состояния объекта для оценки возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости его восстановления и усиления конструкций».

Cap.ru Комиссионная проверка в Батырево

В конце марта в социальных сетях стала распространяться информация с приложенным видео о том, что водонапорную башню якобы «продырявили в двух местах», в результате ручейками вытекала вода. Данное сообщение, по информации местных СМИ, проверяют правоохранители.

Разбирательства

Батыревская история ещё раз наглядно показала остроту проблемы с водоснабжением в сельской местности, особенно в части водонапорных башен. Что касается водонапорных башен в Батырево, то рассматривается несколько вариантов. Один из них — капитальный ремонт или замена, второй — установка насосов с частотно-регулируемым пуском, при котором напор создаётся за счёт регулирования насосами и необходимость в водонапорных башнях отпадает.

После событий, произошедших на территории Батыревского района, связанных с падением водонапорной башни, по поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина организованы проверки состояния водонапорных башен, действующих в республике. В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе проверок также будут установлены причины и обстоятельства падения башни в Батыревском районе.

В интервью ИА REGNUM вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов отмечал, что в республике взялись за модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, начав с анализа состояния «трубного хозяйства» районных водоканалов, на очереди — бесхозные сети и водонапорные башни поселений. По оценке властей, степень износа систем водоснабжения превышает 68%, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние необходимо ориентировочно около 13 млрд рублей.

Подробнее: На модернизацию сетей водоснабжения Чувашии нужно 13 млрд — вице-премьер

«Проделки Байдена или спецслужб»

В соцсетях события в Батырево обрастают домыслами и слухами, наиболее впечатлительные жители переживают, потому что «и так в колодцах воды нет». Кто-то рассказывает, что возле водонапорной башни якобы «один из работников ЖКХ, говорят, даже выстрел слышал».

«Охотник кабана не встретил, решил хоть в башню пульнуть», — реагирует с юмором Ахиллес И.

Этот вариант подхватывают другие пользователи, словно нарочито не говоря о молчащей местной власти и доводя ситуацию до абсурда:

«Диверсия», — пишет Владимир Л.

«Наверняка проделки угандийских спецслужб», — поддержал Алексей Е.

«Или украинских», — добавил Петр К.

«Байден. Однозначно!» — выдвинул свою версию Дмитрий К.

Кто-то предположил, что с учётом подорожания металла башню хотели разобрать, а серьёзно настроенные пользователи считают, что в Батырево «всю систему водоснабжения необходимо менять и в каждый дом — по счетчику, тогда только порядок начнется».

«А следы вековой ржавчины никто не заметил», — деловито отмечает Стас М.

«Вовремя надо было менять, сгнила башня, вот и вся причина», — согласен Ришат К.

«В деревне Арзюнакасы люди тоже без воды остались, водонапорная башня и трубы в плачевном состоянии», — пишет Алексей П.

«Хотят обанкротить район», — делает вывод Андрей И.