Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич решил отправить министра юстиции Владимира Лепосавича в отставку за то, что тот во время своего выступления в парламенте поставил под сомнение факт «геноцида» мусульманского населения Сребреницы, который якобы совершила армия боснийских сербов во время гражданской войны в бывшей Югославии в 90-е годы прошлого века. Министр заявил, что он признает «события в Сребренице геноцидом только когда получит неопровержимые доказательства». После резкой реакции ЕС, посольств Великобритании и США, Боснийской партии и других политических сил Кривокапич сначала дал шанс Лепосавичу переиначить свое заявление, а потом, очевидно, будучи недовольным результатами, решил все-таки начать процедуру смены министра. Для экспертов, опрошенных ИА REGNUM, решение Кривокапича не стало сюрпризом.

Dps.me Мило Джуканович

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По словам профессора факультета политологии Университета в Белграде Часлава Копривицы, правительство Здравко Кривокапича во многом сохраняет курс предыдущего правительства под управлением Демократической партии социалистов и Мило Джукановича.

«Гонения на Сербскую православную церковь прекратились, это бесспорно. Но многие другие вещи развиваются в том же направлении, в котором развивались и раньше — прежде всего, благодаря влиянию Запада. Это то, чего мы боялись и до ухода Демократической партии социалистов от власти. Запад нашел способ поменять формальных исполнителей, но во многих важных вопросах, касающихся не только геополитических моментов, но и идентичности народа Черногории, он обеспечил преемственность по отношению к правительству Джукановича», — отметил эксперт.

По мнению Копривицы, не до конца понятно, что премьер Кривокапич имел в виду, когда сказал, что от министра Лепосавича он ожидал не «частного мнения», а озвучивания позиции правительства, и что его заявления «соответствуют духу академической дискуссии, а не духу политики действующего правительства».

«Непонятно, что на самом деле является политикой этого правительства, так как оно довольно неоднородное. Если в настоящее время и прослеживается какая-то красная линия черногорского кабинета и его председателя Кривокапича, то эту линию можно определить как безропотное повиновение желаниям Запада. Если это та политическая линия, которую имел в виду премьер Кривокапич, тогда министр Лепосавич действительно говорил как академический гражданин — руководствуясь своей совестью и волей большинства избирателей, которые и привели к власти того же Здравко Кривокапича. Он говорил о том, что суд, который постановил, что в Сребренице имел место геноцид, был нелегитимен и являлся орудием в руках Запада против бывшей Югославии», — рассказал Копривица.

Svetigora.com Владимир Лепосавич с Митрополитом Амфилохием

Эксперт особо подчеркнул тот факт, что Запад ставит новую черногорскую правящую элиту в довольно странное положение, заставляя ее высказывать позицию по тем вопросам, которые он ей сам и навязывает. По его мнению, намного интереснее было бы услышать, как официальные лица Черногории задают встречный вопрос Западу и просят его лидеров определиться по поводу агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году. «Этот вопрос намного больше касается жителей Черногории, чем так называемый геноцид в Сребренице», — добавил Копривица.

Эксперт обратил также внимание на то, что в правительстве Черногории три ключевых ведомства — МВД, минобороны и МИД держат представители коалиции, собранной вокруг лидера партии УРА Дритана Абазовича, которая на выборах получила менее пяти процентов голосов, в то время как «Демократический фронт», который набрал больше всего голосов среди партий правящей коалиции, так и не вошел в состав правительства.

Глауку Конюфци по поводу избрания на эту должность. Все это показывает, что Западу в Черногории удалось привести к власти подконтрольных ему людей». Часлав Копривица «Теперь мы видим, что Кривокапич, очевидно, по указке со стороны готов отказаться от услуг людей, которые близки к национальному крылу правящей коалиции. Уже это доказывает тот факт, что у власти в Черногории стоит марионеточная структура. Еще одним доказательством в пользу такого вывода является и то, что спикер парламента Черногории непонятно в каком качестве — как частное лицо или как должностное лицо государства направил поздравление «спикеру парламента» так называемого Косовопо поводу избрания на эту должность. Все это показывает, что Западу в Черногории удалось привести к власти подконтрольных ему людей».

NATO North Atlantic Treaty Organization Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича

Таким образом Западу удалось достичь своей основной цели в Черногории — он отделил ее от совместного с Сербией государства и сделал из нее неоколониальную политическую структуру, в которой меняются действующие лица, но суть остается прежней, полагает эксперт.

«Тем не менее такое поведение премьера и спикера парламента, а также некоторых министров в черногорском правительстве не соответствует воле большинства граждан страны — тех же самых, которые и привели правительство Кривокапича к власти. Поэтому в ближайшем будущем в Черногории можно ожидать или определенной политической нестабильности вместе с попыткой смены состава правительства, или, в крайнем случае, новых выборов», — подытожил Часлав Копривица.

Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович указал на то, что министр Лепосавич изменил свою позицию после упрека премьера Кривокапича, но даже это не помогло ему избежать отставки.

«Оказывается, что даже его нового заявления не было достаточно для того, чтобы Лепосавич — отличный юрист и лучший эксперт в правительстве, который к тому же определяет себя как серба, — сохранил свой пост», — отметил Мирович.

По словам эксперта, если в парламенте Демократическая партия социалистов проголосует за отставку Лепосавича, а «Демократический фронт» проголосует против, это будет означать, что в Черногории сформировалось новое правящее большинство. «Получится, что Здравко Кривокапич дал возможность Мило Джукановичу вернуться к власти. Я назвал бы это пересмотром результатов выборов от 30 августа 2020 года», — добавил Мирович.

Эксперт считает, что это происходит потому, что у Кривокапича нет никакой самостоятельности по отношению к посольствам ведущих западных стран в Черногории.

Деян Мирович «Премьер отправляет в отставку самого компетентного министра, потому что его не устраивают извинения Лепосавича. Зависимость Кривокапича от западных посольств можно сравнить только с аналогичной зависимостью руководства сепаратистского Косово».

Vlada Crne Gore / Government of Montenegro Здравко Кривокапич

Мирович считает, что сложившуюся ситуацию можно изменить только на следующих выборах.

«Мне кажется, что «Демократический фронт» не может сейчас отправить правительство в отставку. Это уже понятно. Надо подождать и посмотреть, образуется ли в парламенте коалиция между Кривокапичем и Демократической партией социалистов против Лепосавича. Тогда это будет новое парламентское большинство. Может, так и будет лучше. И прежде существовали признаки того, что действующее черногорское правительство продолжает политику Джукановича, но после голосования об отставке Лепосавича маски могут спасть окончательно», — подытожил Деян Мирович.