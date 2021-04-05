Заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что Россия не имеет монополии на русский язык, и поэтому Украине нужно заявить, что есть «украинский русский», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 5 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Становится всё смешнее и смешнее. То запрещают, то разрешают. Не страна, а цирк шапито под открытым небом», — поделилась своим мнением Светлана М.

Многие пользователи посчитали ситуацию крайне забавной. Люди уверены, что украинской власти приходится выкручиваться, чтобы угодить своему русскоговорящему населению.

«Ну, правильно! В стране, где большая часть населения говорит на русском, ввели идиотский закон об украинском языке. У них ничего не получается, но ведь как-то надо выходить из ситуации. Вот и назвали «украинский русский», а значит, и говорить можно на «украинском русском», — написала Елена К.

Некоторые комментаторы упрекнули украинские власти в непоследовательной политике в вопросе языка. Граждане указали, что проблема высосана из пальца и существует лишь для того, чтобы отвлечь внимание населения от социально-экономического кризиса в стране.

«Сначала эти мозгокруты русский язык запрещают, потом обзывают южноукраинским, а затем придумывают очередную возню, словно других проблем в этой стране нет!» — отметила Elena P.

Другие считают, что вопрос языка на Украине поднимается лишь с целью стравить русскоговорящее население с противниками русского мира.

«Делают из языка проблему и разгоняют её, сея вражду и ненависть между людьми, а сами в это время занимаются темными делами», — считает Виктор М.

Нашлись и те, кто указал на то, что такие разговоры могут являться сигналом к началу крупномасштабной войны с Россией на Донбассе. Поэтому руководству Украины необходимо заручиться поддержкой русскоговорящего населения.

«Всё элементарно! Всякое крупное мероприятие на Украине, то ли выборы, то ли что-то ещё, невозможно провести без русскоязычных и русских. И всегда в такие моменты разыгрывается этими шулерами карта русского языка. А какое у нас крупное мероприятие на носу? Война на Востоке», — предполагает Сара Г.

Нашлись и те, кто припомнил русскоговорящим представителям из Украины, которые с пеной у рта доказывали, что им никто не мешает разговаривать на русском. Теперь же ясно видно, что появляются инициативы от руководства страны, целью которого является обход неудобных ограничений в отношении русского языка.

«Ну что, несчастные русскоязычные там ещё дёргаться пытаются? Помнится, ещё недавно доказывали, что никто не запрещает им с родным языком жить», — указал Евгений Л.

Напомним, 4 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира ЗеленскогоЮлия Мендель заявила в эфире телеканала «Дом», что Россия не имеет монополии на русский язык, Украине нужно заявить, что есть «украинский русский».