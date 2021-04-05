На Украине отреагировали на заявление журналистки белорусского телеканала СТВ Юлии Артюх о том, что Украина — загибающаяся от нищеты страна, жители которой в поисках еды роются на помойке. Фрагмент видеозаписи передачи с высказыванием журналистки был опубликован в Telegram-канале украинского телеканала «Прямой». Читателям был открыт доступ к обсуждению видеозаписи.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Читайте также: На белорусском телеканале назвали Украину загибающейся от нищеты страной

Один из читателей отметил, что в чем-то согласится с белорусской ведущей.

«Где-то я с ней соглашусь! В Кривом Роге пенсионеры по свалкам копошились!» — написал читатель под псевдонимом Binbin.

«При другом президенте я бы возмутилась… Согласна с этой теткой только о клоуне. А о мусорках: бред!!! Бомжи есть во всех странах. И стыдно, что какая-то Беларусь позволяет себе такие москальские заявления. Дожили…», — не понимает MINA 777.

Бедность

Перейдя на русский язык (до этого она изъяснялась на украинском), она также ответила другому читателю, комментирующему данную новость: «Но все-таки я верю в украинскую нацию. Да неужели не надоело жить в дерьме? Кормить такую «власть»? Мы же для них мусор. Неужели люди не видят это? Сейчас в стране полный капец. Не понимаю».

«А то, что количество ищущих что-то по помойкам увеличилось, соглашусь. Как стало больше людей, приходящих туда, где пищу раздают бесплатно», — поддержала собеседников Аріна jk.

«Мне что-то так подсказывает, что с Зеленским будет еще один майдан революции, как с Януковичем», — добавил Валерий Б.

Читательница Татьяна в свою очередь заявила, что у многих на Украине пенсии по 6−10 тысяч гривен (16 300 — 27 200 рублей).

«Можно подумать что пенсы (речь идет о пенсионерах — ИА REGNUM) от голода пухнут! Часто наблюдаю, как покупают хлеб и крупу и кормят голубей. Хлебом не из свалок, а из супермаркета! Молодым сейчас труднее, чем некоторым, даже рядовым, пенсам! Пенсии по 6−10 тыс. грн у многих, а молодежь с детьми без работы или на минималке», — ответила Татьяна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

Татьяне возразила пенсионер с одиннадцатилетним стажем Наталья М., которая рассказала, что среди тех пенсионеров, которых знает она, размер пенсии колеблется от 2 до 2,5 тысячи гривен (5400 — 6800 рублей).

«Как пенс с 11-летним стажем хочу спросить: а где тех многих можно встретить? Судей и прочих прокуроров у меня в друзьях нет, а нормальный народ, которого я знаю тысячи, в основном имеет 2−2,5 тысячи. Трем моим домашним любимцам как раз хватит. На голубей уже не остается, а чтобы себя прокормить, должна вкалывать на четырех работах. И почему-то молодежь с детьми не рвется на мое место… Единственное, с чем согласна в этом дурацком спиче, так это с кукольным театром. Только тетя не сказала, что шнурочки дергают из-за поребрика», — ответила Наталья М.

«Не знаю, в каком городе живете, но в Киеве [пенсия]… около 2 тысяч, кто имеет возможность…, подрабатывает, потому что на лекарства нужно», — добавила Аріна jk.

Читайте также: Названо количество живущих за чертой бедности жителей Украины

Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что за чертой бедности находятся порядка 19 млн жителей Украины.